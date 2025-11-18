Deportes

América de Cali perdería a su principal referente en ataque para los cuadrangulares: estaría hasta tres semanas de baja

El conjunto vallecaucano logró clasificarse a la instancia definitiva del certamen nacional luego de protagonizar un mal comienzo al mando del uruguayo Diego Raimondi

Guardar
América de Cali integra el
América de Cali integra el cuadrangular A en la Liga BetPlay Dimayor - crédito Colprensa

América de Cali enfrenta un panorama complicado a pocos días del inicio de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, tras confirmarse la baja de su delantero titular, el peruano Luis Ramos.

La lesión del atacante, sufrida durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay frente a Atlético Nacional, representa un golpe importante para las aspiraciones del equipo en una fase decisiva del torneo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ramos abandonó el campo en camilla durante el encuentro, lo que generó preocupación inmediata en el cuerpo técnico y médico.

Los exámenes iniciales indicarían una lesión de alta gravedad, posiblemente una rotura de tendón que podría requerir cirugía y dejar a Ramos fuera de competencia por el resto del campeonato.

En el escenario menos grave, un desgarro abdominal lo marginaría al peruano al menos tres semanas, un periodo igualmente insuficiente para disputar los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

Periodista confirmó la baja de
Periodista confirmó la baja de Luis Ramos en el América de Cali- crédito @PonchoMorales85/X

Luis Ramos, se pierde lo que resta del campeonato con América de Cali, hoy salen las imágenes y hay riesgo de cirugía en caso que se haya roto el tendón, lo mínimo para un desgarro abdominal son 3 semanas, el jugador camina con bastante dolor y es la primera lesión de su carrera”, explicó el periodista Alfonso Morales a través de sus redes sociales.

De esta manera, la ausencia de Ramos obligaría al América de Cali a replantear su estrategia ofensiva en un momento crítico de la temporada. El cuerpo técnico, liderado por David González, trabaja contrarreloj para definir quién asumirá el rol de referencia en ataque.

Esta situación se agrava por el reciente golpe anímico que significó la eliminación en la Copa BetPlay, donde el equipo Escarlata cayó ante Atlético Nacional con un marcador global de 6-3.

Luis Ramos es una de
Luis Ramos es una de las figuras del América- crédito Difusión

La combinación de la eliminación y la lesión de una de sus piezas clave incrementa la presión sobre el plantel, que ahora debe buscar alternativas para mantener su competitividad.

De cara a los cuadrangulares, el América de Cali deberá apoyarse en la profundidad de su plantilla y en la fortaleza emocional del grupo para superar la adversidad.

El inicio del grupo, que será ante Atlético Nacional, se presenta especialmente exigente sin la presencia de su delantero titular. El equipo vallecaucano afronta el reto de mantenerse en la pelea por un lugar en la gran final, consciente de que el camino será más complejo y que cada partido exigirá el máximo esfuerzo colectivo.

Frente a ello, es importante mencionar que Luis Ramos ha jugado 46 partidos con el equipo Escarlata. En esos encuentros, el peruano ha sumado 11 goles y 2 asistencias.

América debutará con Nacional en
América debutará con Nacional en los cuadrangulares-crédito El Colombiano/Colprensa

Así será el fixture del América de Cali en los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor

América de Cali quedó ubicado en el Grupo A, junto a Junior, Independiente Medellín y Atlético Nacional. En la primera fecha de los cuadrangulares, el equipo Escarlata arrancará como visitante enfrentando a Atlético Nacional.

En la segunda fecha, América recibirá a Junior de Barranquilla en su estadio; este partido se jugará el domingo 23 de noviembre, según la programación de la Dimayor.

Para las fechas posteriores (3 a 6), el calendario repite el formato de ida y vuelta, por lo que América de Cali alternará entre partidos como local y visitante contra Medellín, Junior y Nacional.

De esta forma, cada equipo del grupo se enfrentará dos veces para definir cuáles son los dos finalistas del torneo.

En el otro cuadrangular, en el grupo B, esperan Independiente Santa Fe, Atlético Bucaramanga, Fortaleza y Deportes Tolima. De esta zona saldrá el otro finalista, en una instancia que será emocionante para los fanáticos del fútbol profesional colombiano.

Temas Relacionados

América de CaliLuis RamosLiga BetPlayAtlético NacionalLesión de futbolistaDavid GonzálezColombia-Deportes

Más Noticias

Hay nuevo horario para el partido de Colombia vs. Australia: esta será la agenda de la Tricolor en su último partido del 2025

El combinado nacional se medirá con los oceánicos en Nueva York, en donde se debió modificar la hora del compromiso por razones logísticas

Hay nuevo horario para el

Las claves de los cuadrangulares en Colombia, ocho equipos buscan la estrella de diciembre

Medellín, Nacional, Junior, América, Tolima, Bucaramanga, Fortaleza y Santa Fe tendrán seis oportunidades para llegar a la final de la Liga BetPlay

Las claves de los cuadrangulares

EN VIVO Colombia vs. Australia, amistoso de preparación para el mundial de 2026: la Tricolor cierra el año en Nueva York

Los dirigidos por Néstor Lorenzo juegan su último partido de 2025 en el Citi Field ante los Socceroos, que es otro de los clasificados por Asia para la Copa del Mundo

EN VIVO Colombia vs. Australia,

EN VIVO Fortaleza vs. Tolima, fecha 1 de cuadrangulares Liga BetPlay: arrancan las semifinales en Techo

Los Amix disputan por primera vez esta fase del campeonato colombiano y exponiendo su invicto de locales frente a los Pijaos, que cuentan con la ventaja deportiva en caso de igualdad de puntos

EN VIVO Fortaleza vs. Tolima,

Estos serían los siete refuerzos de Millonarios para la temporada 2026: los busca antes de que finalice 2025

El equipo del técnico Hernán Torres ya tiene listo el plan para armar la plantilla de la próxima campaña, tanto en los fichajes como en las fechas para iniciar la pretemporada

Estos serían los siete refuerzos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tres militares resultaron heridos tras

Tres militares resultaron heridos tras un ataque armado contra vehículos del Ejército en Arauquita

Exjefe paramilitar ‘don Berna’ se refirió a lo que sabe del crimen de Carlos Pizarro: exigió que la Corte Suprema dé el visto bueno para que siga en Justicia y Paz

Soldado arriesgó su vida para derrumbar un dron con explosivos durante ataque de las disidencias de Iván Mordisco a la Policía en Cauca

En Cali asesinaron a empresario napolitano que fue basquetbolista en Italia: no se descarta una ‘vendetta’

Ataque armado en Ciénaga deja tres muertos y dos heridos: un panfleto revelaría disputa entre el Clan del Golfo y Los Pachenca

ENTRETENIMIENTO

Qué ver esta noche en

Qué ver esta noche en Disney+ Colombia

Serie basada en la masacre de Pozzetto ya tiene fecha de estreno, Netflix reveló el tráiler oficial

Spotify Colombia: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Imitador de Juan Gabriel en ‘Yo me llamo’ ahor estaría en condición de calle en Bogotá: esta es la historia

Sebastián Villalobos reveló cómo descubrió que su madre es lesbiana: “A los 11 años le pregunté”

Deportes

Las claves de los cuadrangulares

Las claves de los cuadrangulares en Colombia, ocho equipos buscan la estrella de diciembre

Hay nuevo horario para el partido de Colombia vs. Australia: esta será la agenda de la Tricolor en su último partido del 2025

EN VIVO Colombia vs. Australia, amistoso de preparación para el mundial de 2026: la Tricolor cierra el año en Nueva York

EN VIVO Fortaleza vs. Tolima, fecha 1 de cuadrangulares Liga BetPlay: arrancan las semifinales en Techo

Estos serían los siete refuerzos de Millonarios para la temporada 2026: los busca antes de que finalice 2025