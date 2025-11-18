América de Cali perdería a su principal referente en ataque para los cuadrangulares: estaría hasta tres semanas de baja

América de Cali integra el cuadrangular A en la Liga BetPlay Dimayor - crédito Colprensa

América de Cali enfrenta un panorama complicado a pocos días del inicio de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, tras confirmarse la baja de su delantero titular, el peruano Luis Ramos.

La lesión del atacante, sufrida durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay frente a Atlético Nacional, representa un golpe importante para las aspiraciones del equipo en una fase decisiva del torneo.

Ramos abandonó el campo en camilla durante el encuentro, lo que generó preocupación inmediata en el cuerpo técnico y médico.

Los exámenes iniciales indicarían una lesión de alta gravedad, posiblemente una rotura de tendón que podría requerir cirugía y dejar a Ramos fuera de competencia por el resto del campeonato.

En el escenario menos grave, un desgarro abdominal lo marginaría al peruano al menos tres semanas, un periodo igualmente insuficiente para disputar los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

Periodista confirmó la baja de Luis Ramos en el América de Cali- crédito @PonchoMorales85/X

“Luis Ramos, se pierde lo que resta del campeonato con América de Cali, hoy salen las imágenes y hay riesgo de cirugía en caso que se haya roto el tendón, lo mínimo para un desgarro abdominal son 3 semanas, el jugador camina con bastante dolor y es la primera lesión de su carrera”, explicó el periodista Alfonso Morales a través de sus redes sociales.

De esta manera, la ausencia de Ramos obligaría al América de Cali a replantear su estrategia ofensiva en un momento crítico de la temporada. El cuerpo técnico, liderado por David González, trabaja contrarreloj para definir quién asumirá el rol de referencia en ataque.

Esta situación se agrava por el reciente golpe anímico que significó la eliminación en la Copa BetPlay, donde el equipo Escarlata cayó ante Atlético Nacional con un marcador global de 6-3.

Luis Ramos es una de las figuras del América- crédito Difusión

La combinación de la eliminación y la lesión de una de sus piezas clave incrementa la presión sobre el plantel, que ahora debe buscar alternativas para mantener su competitividad.

De cara a los cuadrangulares, el América de Cali deberá apoyarse en la profundidad de su plantilla y en la fortaleza emocional del grupo para superar la adversidad.

El inicio del grupo, que será ante Atlético Nacional, se presenta especialmente exigente sin la presencia de su delantero titular. El equipo vallecaucano afronta el reto de mantenerse en la pelea por un lugar en la gran final, consciente de que el camino será más complejo y que cada partido exigirá el máximo esfuerzo colectivo.

Frente a ello, es importante mencionar que Luis Ramos ha jugado 46 partidos con el equipo Escarlata. En esos encuentros, el peruano ha sumado 11 goles y 2 asistencias.

América debutará con Nacional en los cuadrangulares-crédito El Colombiano/Colprensa

Así será el fixture del América de Cali en los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor

América de Cali quedó ubicado en el Grupo A, junto a Junior, Independiente Medellín y Atlético Nacional. En la primera fecha de los cuadrangulares, el equipo Escarlata arrancará como visitante enfrentando a Atlético Nacional.

En la segunda fecha, América recibirá a Junior de Barranquilla en su estadio; este partido se jugará el domingo 23 de noviembre, según la programación de la Dimayor.

Para las fechas posteriores (3 a 6), el calendario repite el formato de ida y vuelta, por lo que América de Cali alternará entre partidos como local y visitante contra Medellín, Junior y Nacional.

De esta forma, cada equipo del grupo se enfrentará dos veces para definir cuáles son los dos finalistas del torneo.

En el otro cuadrangular, en el grupo B, esperan Independiente Santa Fe, Atlético Bucaramanga, Fortaleza y Deportes Tolima. De esta zona saldrá el otro finalista, en una instancia que será emocionante para los fanáticos del fútbol profesional colombiano.