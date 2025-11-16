Daniel Muñoz tuvo que abandonar la concentración de la selección Colombia antes del duelo con Australia

Daniel Muñoz es uno de los mejores laterales del fútbol europeo- crédito Godofredo A. Vásquez/ AP

La selección Colombia afrontará el amistoso internacional ante Australia sin la presencia de Daniel Muñoz, lateral derecho del Crystal Palace, que dejó la concentración del equipo nacional en Estados Unidos por motivos familiares.

La salida del defensor fue comunicada oficialmente, sin que se ofrecieran detalles adicionales sobre la situación.

“La Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo técnico de la Selección Colombia informan que el jugador Daniel Muñoz deja la concentración del combinado nacional por motivos familiares”, dice el comunicado

Muñoz formaba parte de los 26 futbolistas convocados para el último parón internacional del año. El lateral no participó en el encuentro ante Nueva Zelanda, permaneciendo en el banco de suplentes durante los 90 minutos.

En ese partido, Santiago Arias ocupó la titularidad en el lateral derecho y asistió a Gustavo Puerta en el primer gol del triunfo colombiano por 2-1, disputado en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

Daniel Muñoz dejó la convocatoria de la selección Colombia- crédito FCF

La baja de Muñoz obliga al cuerpo técnico a buscar alternativas en la banda derecha para el próximo compromiso. La actuación de Arias y la versatilidad de otros convocados se perfilan como opciones para suplir la ausencia en el amistoso.

El partido ante Australia está programado para el martes 18 de noviembre a las 8:30 p. m. (hora colombiana) en el Citi Field de Nueva York. Este encuentro marca el cierre de la actividad internacional del equipo nacional en 2025 y forma parte del proceso de preparación rumbo a la copa del mundo 2026.

El duelo representa una oportunidad para que el equipo nacional ajuste detalles y evalúe variantes tácticas, con el objetivo de consolidar el grupo y fortalecer la estructura de cara a los desafíos que plantea la máxima cita del fútbol internacional.

La selección Colombia superó a Nueva Zelanda por 2-1 en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida - crédito FCF

Colombia venció a Nueva Zelanda en medio de su preparación para el mundial de 2026

Y es que en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, la selección Colombia ofreció un vibrante espectáculo ante Nueva Zelanda y se impuso 2-1 en un amistoso clave rumbo al mundial 2026.

Apenas al minuto 3, Gustavo Puerta abrió el marcador con una jugada orquestada desde James Rodríguez, que asistió con precisión para que el volante definiera con frialdad. Galvanizados por la ventaja, los dirigidos por Néstor Lorenzo impusieron su dominio.

No obstante, en el segundo tiempo, los neozelandeses aprovecharon un descuido defensivo para igualar el partido al minuto 80 por medio de Ben Old. El empate encendió la tensión, pero Colombia no bajó los brazos. En el minuto 88, apareció Johan Carbonero, recién ingresado, para definir con maestría tras un pase profundo de Yerry Mina y sellar la victoria Tricolor.

Daniel Muñoz se ha posicionado como un pilar en la defensa de la selección Colombia- crédito Luisa González/ Reuters

Daniel Muñoz, una de las figuras de la selección Colombia

Frente a ello, es importante mencionar que Daniel Muñoz ha tenido una participación bastante activa con la selección Colombia. El lateral ha disputado 42 partidos internacionales para la Tricolor. En esos encuentros, el carrilero ha acumulado 3 goles, lo que demuestra que, aunque su posición es principalmente defensiva como lateral derecho, también aporta en ataque.

En cuanto a los torneos, Muñoz ha jugado en las Eliminatorias sudamericanas al mundial (clasificatorios), en amistosos y en la Copa América. De acuerdo con su ficha en Transfermarkt, el antioqueño ha sumado 20 partidos en eliminatorias, 12 amistosos y 10 en Copa América hasta ahora.

Además, el rendimiento del exNacional ha dejado huella en momentos clave. Muñoz marcó su primer gol con la selección en un amistoso ante España, dándole a Colombia un triunfo 1-0. Luego, en la Copa América 2024, el carrilero anotó nuevamente: su gol ayudó en la victoria ante Paraguay en la fase de grupos.