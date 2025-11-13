Deportes

Néstor Lorenzo reveló el tipo de club al que le gustaría que llegara James Rodríguez: “Vas a jugar”

El entrenador de la selección Colombia no fue ajeno a la salida del volante cucuteño del León de México y manifestó su deseo de que el volante tenga continuidad de cara al mundial

James es una de las
James es una de las piezas vitales de Néstor Lorenzo en la selección Colombia- crédito @SVargasOK/X

En medio de la convocatoria de la selección Colombia para los duelos amistosos frente a Australia y Nueva Zelanda, el técnico Néstor Lorenzo se refirió al futuro de James Rodríguez, que no continuará en el León de México para la temporada 2026.

El estratega argentino fue enfático en la importancia de que el volante cucuteño elija un club donde pueda tener protagonismo y continuidad, condiciones que considera esenciales para su rendimiento en la Tricolor de cara al mundial.

Yo siempre les digo, vayan a un club donde el técnico les diga ‘vas a jugar, en este plan, en este esquema’. No me gusta cuando las contrataciones son tipo negocio y el técnico no los pidió”, expresó Lorenzo a Noticias RCN, haciendo un llamado a que los futbolistas colombianos prioricen proyectos deportivos sólidos por encima de los intereses económicos.

El entrenador argentino, que ha sido pieza clave en la renovación del proceso de la selección nacional, resaltó que James sigue siendo un jugador de enorme calidad y con mucho que aportar al equipo, siempre y cuando logre mantener ritmo competitivo.

“Me gusta que vayan a un equipo donde tengan proyección, posibilidad de jugar y de ser importantes. Seguramente a James lo van a contratar de esa manera y él va a elegir lo mejor para tener la continuidad que necesita y llegar al mundial de la mejor forma”, puntualizó.

Y es que la situación del mediocampista, que no tuvo la regularidad esperada en su paso por el León de México, ha generado especulaciones sobre su próximo destino.

James Rodríguez jugó un año
James Rodríguez jugó un año en el Club León con un balance positivo en el rendimiento personal - crédito Club León

Aunque James ha mostrado destellos de su talento en la Liga MX y con la selección, las lesiones y la falta de minutos han sido un obstáculo constante. Por eso, la decisión sobre su futuro será determinante para mantener su lugar en el proceso rumbo a la copa del mundo de 2026.

Lorenzo, consciente del peso histórico y futbolístico de James en la selección, dejó claro que el objetivo principal es contar con jugadores activos, en ritmo y comprometidos con el proyecto.

“No se trata solo de nombres, sino de momentos. Queremos que lleguen con minutos, con confianza, con ganas de competir”, agregó el entrenador, que ha logrado mantener un ambiente de cohesión y compromiso en el grupo cafetero.

Néstor Lorenzo será el DT
Néstor Lorenzo será el DT de Colombia en el mundial de 2026- crédito Luisa González/ Reuters

De esta manera, los amistosos frente a Australia y Nueva Zelanda servirán como termómetro para evaluar a varios jugadores que buscan consolidarse en la lista definitiva para el certamen orbital.

En ese contexto, la figura de James Rodríguez sigue siendo una incógnita: su talento es indiscutible, pero su presente deportivo plantea dudas sobre el nivel con el que podrá llegar al certamen mundialista.

Mientras se define su futuro, Lorenzo reafirma su confianza en el capitán de la generación dorada. El técnico entiende que James, a sus 34 años, necesita un entorno competitivo y estable para recuperar la continuidad que lo llevó a brillar en el Real Madrid y en el mundial de Brasil 2014.

Selección Colombia presentó la convocatoria
Selección Colombia presentó la convocatoria para los amistosos ante Nueva Zelanda y Australia, como preparación para el mundial de 2026 - crédito Chris Jones/IMAGN IMAGES

Cuándo serán los duelos de Colombia contra Australia y Nueva Zelanda

Los amistosos de la selección Colombia se disputarán de la siguiente forma: primero jugará frente a Nueva Zelanda el sábado 15 de noviembre de 2025 en el estadio Chase Stadium (Fort Lauderdale, EE. UU.), con inicio programado a las 7:00 p. m. hora Colombia.

Luego, la Tricolor enfrentará a Australia el martes 18 de noviembre de 2025 a las 8:00 p. m. (hora Colombia) en el estadio Citi Field de Nueva York.

Los duelos se perfilan como una nueva prueba para Néstor Lorenzo, que deberá ir perfilando la nómina que competirá en el certamen orbital.

