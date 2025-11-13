Deportes

Falcao se ilusiona con la selección Colombia de cara al Mundial 2026: “Están en subida”

El máximo goleador histórico del combinado nacional destaca la evolución y la tranquilidad que vive el equipo dirigido por Néstor Lorenzo

Falcao se mostró optimista de cara a lo que será la participación de Colombia en la Copa del Mundo 2026 - crédito Luisa González / REUTERS

El entusiasmo de Falcao García por el presente de la Selección Colombia se hizo evidente durante su reciente aparición en Bogotá, donde participó en un evento organizado por una reconocida marca deportiva.

El goleador histórico del combinado nacional compartió su visión sobre el momento que atraviesa el equipo dirigido por Néstor Lorenzo, así como detalles de su vida personal y su experiencia reciente en Millonarios.

Falcao habló de la "Tricolor", su futuro deportivo y compartió con varios niños - crédito Claudio Reyes/Pool via REUTERS

Al referirse al rendimiento de la Selección, Falcao expresó su satisfacción por la evolución del grupo y la estabilidad alcanzada bajo la dirección técnica actual.

“Bien, me parece que el equipo está en un momento de subida, están más tranquilos y los resultados acompañan y favorecen para que puedan seguir mejorando y creciendo”, señaló el delantero.

Esta percepción optimista refleja la confianza que el exjugador mantiene en el proceso que vive el fútbol colombiano, destacando la importancia de la tranquilidad y los resultados positivos para el desarrollo del plantel.

Lejos de la competencia tras concluir su contrato con Millonarios, Falcao describió cómo ha aprovechado este periodo para dedicarse a su familia y a actividades personales que durante años había postergado por las exigencias de su carrera profesional.

“Aprovechando en este momento que no estoy jugando, aprovechando para hacer lo que no había hecho durante mucho tiempo y disfrutar con ellos, estar más presente con los niños, las actividades del colegio, el día a día, que muchas veces nosotros los futbolistas nos perdemos y muy feliz de poder disfrutar este tiempo con ellos”, relató el atacante. Esta etapa, según sus palabras, le ha permitido reconectar con aspectos cotidianos y familiares que suelen quedar relegados en la vida de un futbolista de élite.

La huella de Falcao García en el ámbito deportivo

Falcao relató que cumplió el sueño de su vida al venir a jugar con Millonarios - crédito Maxim Shemetov / REUTERS

Durante el evento, Falcao compartió momentos con niños y jóvenes futbolistas, lo que le llevó a rememorar sus propios inicios en el deporte.

“Sí, me hizo recordar cuando yo estaba en el lugar en el cual ellos están hoy en día, con muchas ilusiones, con ganas de trabajar para ser alguien en el fútbol y nada, ojalá que puedan tener muchos éxitos y si no, que lo que Dios tenga planeado para ellos puedan ser personas influyentes y de bien para nuestro país”. afirmó con emoción a los medios de comunicación presentes en el evento publicitario. El delantero subrayó la relevancia de formar no solo deportistas, sino también ciudadanos comprometidos con el bienestar de Colombia.

El último partido de Falcao con la selección Colombia se dio el 28 de marzo de 2023, en el triunfo 2-1 sobre Japón en un amistoso - crédito Issei Kato/REUTERS

En su intervención, Falcao también resaltó el valor de dejar una huella que trascienda el ámbito deportivo.

“Era un poco lo que soñaba de niño y lo que mostraba en el video. Deseaba influenciar a la niñez, ayudarlos y quizá que el legado que dejaba pudiera ser más allá del fútbol. Creo que estos niños hoy en día me llenan de alegría y me hacen volver a ese momento en el que lo dije y puedo decir que valió la pena todo el esfuerzo”, expresó. Estas palabras reflejan su aspiración de impactar positivamente en las nuevas generaciones, más allá de los logros obtenidos en el campo de juego.

Al recordar su paso por Millonarios, Falcao confesó que cumplir ese anhelo representó la realización de un sueño largamente postergado.

“Vine por cumplir un sueño de niño, yo tuve que irme muy joven, así que ese sueño lo postergué. Una vez que lo concreté, estuve muy contento, porque era como algo que me faltaba en la lista de mis sueños”, explicó. Su vínculo con el club bogotano marcó una etapa significativa en la recta final de su carrera profesional.

A pesar de su alejamiento temporal de las canchas, Falcao continúa vinculado al fútbol colombiano y sigue de cerca el desempeño de la Selección, manteniendo intacta la ilusión y el orgullo por el equipo nacional.

