En video: presuntos hinchas de Nacional emboscan a seguidores del América de Cali en Medellín

Varios seguidores del América de Cali resultaron heridos tras el ataque sorpresa ocurrido a las afueras de su hotel de concentración, en vísperas de un partido clave por la Liga BetPlay II-2025

En medio del banderazo, varios aficionados del América de Cali fueron sorprendidos por presuntos hinchas de Nacional y corrieron a refugiarse dentro del hotel para evitar las agresiones.

En la noche de este miércoles 12 de noviembre, la violencia volvió a empañar el fútbol cuando presuntos hinchas de Atlético Nacional emboscaron y atacaron a aficionados del América de Cali en Medellín. El hecho ocurrió en las afueras del hotel donde el equipo vallecaucano realiza su concentración previo a su encuentro ante Independiente Medellín por la Liga BetPlay II-2025.

Decenas de seguidores del América de Cali se encontraban reunidos en las inmediaciones del hotel. Allí realizaban un banderazo, manifestación para animar a su equipo en la previa de un partido decisivo.

Mientras los aficionados entonaban cánticos y agitaban banderas, un grupo de sujetos llegó en motocicletas y, de inmediato, inició una agresión lanzando botellas y empleando armas corto punzantes.

Las imágenes difundidas muestran que algunos de los hinchas escarlatas corrieron hacia el interior del hotel para resguardar su integridad, pero otros no lograron refugiarse y sufrieron heridas durante el altercado.

En videos difundidos en redes sociales se observan motociclistas y seguidores al parecer de Nacional acercándose a gran velocidad y arremetiendo contra los presentes. Los registros visuales también muestran cómo, después del ataque inicial, continuaron confrontaciones en las calles cercanas al hotel donde se alojaba el plantel profesional del América de Cali.

Además de los golpes y agresiones con botellas, en las grabaciones se ve cómo las armas corto punzantes fueron utilizadas y al menos cuatro personas realizaron detonaciones al aire, lo cual aumentó el pánico entre los aficionados. Las imágenes captadas por testigos y residentes dejan en evidencia la escalada de violencia entre ambos grupos.

Ausencia inicial de autoridad y posterior intervención policial

Durante los primeros minutos del ataque, no se observaba fuerza policial en la zona. La ausencia de personal de seguridad generó momentos de angustia y puso en peligro la integridad de quienes participaban en el banderazo. Solo minutos después de los hechos, agentes de la Policía Nacional arribaron al lugar para controlar la situación y dispersar a los agresores.

La presencia policial logró pacificar la zona y evitar que la gresca se extendiera. Sin embargo, no hay información precisa sobre la cantidad total de heridos ni sobre detenciones tras el enfrentamiento.

Continuidad de la violencia en las calles y hospitales

Testigos reportaron que las confrontaciones siguieron en las calles cercanas al hotel y, más tarde, hasta en una sala de urgencias de una clínica de Medellín.

En un video publicado en redes sociales se observa a tres personas que, de manera violenta, exigen a otros usuarios de una clínica que abandonen el lugar. En las imágenes se escucha cómo les dicen “¡ábrite!”, mientras uno de los agresores sostiene una silla y la utiliza para empujar a uno de los hombres que estaba siendo expulsado, quien vestía una chaqueta con el logo del equipo América de Cali.

En video quedó registrado el momento en que tres personas agreden y obligan a salir a un usuario de una clínica en medio de empujones y gritos.

La gravedad de las lesiones provocadas y el temor que generó esta situación, se da justo horas antes de un encuentro crucial para la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025.

Consecuencias e investigaciones abiertas

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado cifras oficiales de heridos ni el nombre de los responsables. Residentes y aficionados manifestaron temor ante una nueva jornada de violencia relacionada con el fútbol, un fenómeno que en los últimos años ha puesto en entredicho la seguridad en eventos deportivos del país.

Los hechos ocurridos en Medellín, de acuerdo a diversos medios de comunicación, vuelven a colocar en primer plano la necesidad de una mayor articulación entre fuerzas de seguridad, clubes y barristas para garantizar la vida e integridad de los hinchas en los desplazamientos y actos de apoyo a sus equipos.

Las investigaciones continuarán en las próximas horas para identificar y capturar a los responsables del ataque, quienes habrían empleado armas de fuego y objetos corto punzantes durante la emboscada.

Varios seguidores del América de Cali resultaron heridos. - crédito captura de video

Ficha del partido

El partido se disputará el 13 de noviembre de 2025, en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 7:00 p. m., y se podrá ver por por Win + Fútbol, además de estar disponible como parte de Win Play. Quienes utilicen Claro podrán ver el partido en 1522 HD y 522 SD; en DirecTV, será el 1634 HD y 634 SD. Para los usuarios de Movistar, Win + Fútbol ofrecerá la señal en 210 HD, mientras que la opción en SD será la 497. Los clientes de Tigo podrán sintonizar a través del 239.

Independiente Medellín vs. América de Cali

  • Fecha: 13 de noviembre de 2025
  • Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
  • Árbitro: José Ortiz
  • Hora: 7:00 p. m. (hora de Colombia)
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y aplicación de Win Play

