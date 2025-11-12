Deportes

Cruz Azul confirmó fuerte noticia por lesión de Kevin Mier: preocupación en la selección Colombia por el tiempo de recuperación

El portero sufrió una dura falta en la Liga MX e inicialmente se perderá lo que queda de la temporada 2025, pero la situación parece ser más grave de lo esperado y ahora peligra el mundial

Kevin Mier no solo será
Kevin Mier no solo será baja sensible de Cruz Azul, sino también en la selección Colombia porque venía sumando minutos en eliminatorias - crédito FCF

La selección Colombia tuvo una baja sensible a última hora, que fue Kevin Mier por la dura falta recibida en la fecha 17 de la Liga MX, en la que Alberto Carrasquilla, jugador de Pumas de la Unam, le dio una patada que lo sacó de la cancha y causó preocupación entre los aficionados.

Cruz Azul ahora confirmó la lesión y lo que pasará con Mier, que tendrá un periodo de recuperación que prendió las alarmas no solo en el club, sino en la selección Colombia porque era una de las piezas importantes de los últimos meses y llamado a pelear la titularidad con Camilo Vargas y Álvaro Montero.

Se espera ahora que el técnico Néstor Lorenzo decida si lo tendrá en cuenta para lo que queda del proceso camino al mundial de 2026, que es el principal objetivo de ambas partes, pero la lesión cambiaría los planes y se convertiría en un duro golpe para el futbolista.

Baja sensible de Kevin Mier

Días antes de la patada de Carrasquilla en el Torneo Apertura, la FIFA anunció que el portero colombiano era uno de los guardametas candidatos a integrar el 11 ideal de la temporada 2025, siendo el único cafetero en ese listado y también proveniente de la Liga MX.

Por desgracia, Cruz Azul confirmó lo que era un secreto a voces: una fractura en la tibia de la pierna derecha, producto del golpe en la última jornada del campeonato mexicano, con lo que se despide no solo de la liguilla, sino de buena parte de la campaña para 2026, en la que tenía muchos retos por delante.

Kevin Mier será operado de
Kevin Mier será operado de la fractura de tibia en la pierna derecha, quedando afuera de las canchas por un largo tiempo - crédito Cruz Azul

Sumado a eso, también se ratificó que la intervención quirúrgica se realizará el jueves 13 del mismo mes, a la espera de que la operación sea un éxito e inicie su proceso de recuperación, en la que le tomaría más tiempo de lo esperado y prendió las alarmas en la Máquina Cementera y la Tricolor.

Todo indica que Kevin Mier tardaría hasta seis meses en recuperarse de la fractura, por lo que en mayo de 2026 se sabría si vuelve a las canchas para sumar minutos con el club para la Copa de Campeones de la Concacaf y el Torneo Clausura, pero dependerá de cómo sea su evolución.

Desde una toma de perfil, se ve el momento cuando el panameño Adalberto Carrasquilla impacta al colombiano - crédito @mediotiempo / X

Dicha situación ya provocó la primera decisión en Cruz Azul, que buscaría un nuevo portero para la próxima temporada, de buenas condiciones y que sea un digno reemplazo del cafetero, que pese a su mal inicio en el segundo semestre, fue mejorando de a poco.

¿Adiós al mundial de 2026?

Si en Cruz Azul lamentan la baja del portero colombiano para 2025 y buena parte de 2026, en el equipo de Néstor Lorenzo existe una preocupación mayor porque el cuerpo técnico se encuentra en pleno proceso de definir la plantilla que irá a la Copa del Mundo de la FIFA.

Es probable que Kevin Mier no llegue a la convocatoria para el mundial, debido a que el tiempo de recuperación le costaría prácticamente todo el trabajo en el que venía prosperando desde junio, cuando sumó sus primeros minutos en las eliminatorias frente a Perú y Argentina.

Kevin Mier debutó con la
Kevin Mier debutó con la selección Colombia de mayores en junio de 2025, siendo promesa para el futuro del equipo - crédito @kevinmierfc/Instagram

Mier llevaba tres encuentros en las clasificatorias, el más reciente ante Venezuela en la goleada 6-3, además de que fue convocado para los amistosos de octubre ante México y Canadá, sin sumar minutos en ese momento por decisión del cuerpo técnico.

De esta manera, el guardameta de 25 se perdería la primera oportunidad de jugar una Copa del Mundo de mayores, pues antes jugó los certámenes sub-20 y sub-17, lo que significaría un golpe enorme en su carrera.

