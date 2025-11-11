René Higuita puso a James Rodríguez a la altura de Lionel Messi y Diego Armando Maradona por su importancia en la selección Colombia

El en reconocimiento a Higuita dentro del Salón de la Fama del Fútbol, el exportero reconoció que el ícono de James Rodríguez en Colombia, está a la altura de lo que representa Diego Maradona y Lionel Messi en Argentina - crédito Luisa González / REUTERS

El futuro de James Rodríguez en el fútbol internacional ha vuelto a ser tema de debate tras una posible finalización de su contrato con el Club León, mientras la expectativa crece sobre su papel en la selección de Colombia de cara al Mundial 2026.

René Higuita, figura histórica del fútbol colombiano, ofreció una perspectiva sobre la trascendencia del mediocampista y su impacto en el deporte nacional, durante una entrevista concedida al medio mexicano Somos Fox,

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El exarquero de Atlético Nacional y la selección Colombia habló acerca de la trascendencia de James Rodríguez en la "Tricolor", comparándola con el papel icónico que lograron Diego Maradona y Lionel Messi con la selección Argentina - crédito @somosfox / Instagram

Para Higuita, la influencia de James Rodríguez en el fútbol colombiano es comparable a la que ejercieron Lionel Messi y Diego Maradona en Argentina.

El exguardameta, de 59 años, sostuvo ante Somos Fox, realizada el 10 de noviembre de 2025, tras reconocer al exportero colombiano en el Salón de la Fama del Fútbol, ubicado en Pachuca, México.

“A James Rodríguez le renovaría el contrato, pero quién sabe qué está pasando. Ya cumplió su contrato, que es importante. Hablar de James Rodríguez, en Colombia, es hablar como de un Lionel Messi o de un Diego Maradona. Son jugadores diferentes y que, con su calidad, le dan color, brillo y belleza al fútbol”, dijo.

El concepto de René Higuita acerca de la lesión que sufrió de Kevin Mier

El portero analizó la dura lesión que sufrió el portero en el Cruz Azul vs. Pumas - crédito @SomosFox / Instagram

Durante la entrevista, Higuita también se refirió al arquero de Cruz Azul, Kevin Mier, quien recientemente sufrió una lesión durante un partido frente a Pumas. El exfutbolista no ocultó su descontento por la decisión arbitral que solo sancionó con tarjeta amarilla a Adalberto Carrasquilla, responsable de la falta sobre el colombiano. Higuita relató a Somos Fox:

“Es el tipo de arquero que está necesitando el fútbol. No solo juega con los pies, sino que da mucha garantía bajo los tres palos. Tuve la oportunidad de hablar con él, ver esa jugada donde se lesionó y, siendo sincero, se me vinieron las lágrimas. Todo en la vida pasa por algo y eso era expulsión. Él está tranquilo”.

Kevin Mier tuvo una fractura de tibia en el Cruz Azul vs Pumas-crédito Henry Romero / REUTERS

El legendario portero también dedicó palabras de aliento al joven Mier, destacando su potencial y la evolución que puede alcanzar con el tiempo y la experiencia.

“Kevin tiene mucho por darnos en el fútbol. Son unas muestras que pasando el tiempo y con la experiencia, las mejorará. Nosotros pagamos ese tributo de empezar a jugar como arquero líbero. En aquella época era diferente, pero todo ha cambiado en la metodología del fútbol y eso lo puede ayudar”

El exportero de Atlético Nacional y la selección Colombia habló acerca del potencial que tiene el arquero - crédito @somosfox / Instagram

James Rodríguez estaría como agente libre

James Rodríguez ya concentra con la selección Colombia para los partidos contra Nueva Zelanda y Australia en la fecha FIFA de noviembre - crédito FCF

El futuro de James Rodríguez en el fútbol internacional vuelve a estar abierto tras confirmarse que el mediocampista colombiano quedará como agente libre para la temporada 2026, según informó el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano. La salida del jugador de León marca el cierre de una etapa en el fútbol mexicano y lo posiciona nuevamente como una figura disponible en el mercado, en un año clave previo al Mundial con la selección de Colombia.

El ciclo de James Rodríguez en León concluyó oficialmente el 8 de noviembre de 2025, cuando disputó su último partido ante Puebla. En ese encuentro, el colombiano dejó una imagen representativa de su paso por el club: una asistencia de larga distancia que derivó en gol y una despedida entre aplausos y opiniones divididas. Durante ochenta y tres minutos en el campo, Rodríguez buscó dejar una última huella, consciente de que su futuro inmediato lo llevará a buscar un nuevo club para sumar minutos de juego de cara al Mundial de la FIFA.

La confirmación de su salida fue realizada el 11 de noviembre de 2025 por Fabrizio Romano, quien detalló en sus redes sociales:

“James Rodríguez dejará León y volverá a estar disponible como agente libre en 2026.Listo para un nuevo capítulo tras jugar en México… antes del Mundial con Colombia“.

El periodista especializado en fichajes confirmó la salida del volante y capitán de la selección Colombia del fútbol mexicano - crédito @FabrizioRomano / X