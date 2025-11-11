Deportes

René Higuita puso a James Rodríguez a la altura de Lionel Messi y Diego Armando Maradona por su importancia en la selección Colombia

El histórico portero colombiano destaca la influencia de James Rodríguez en el fútbol nacional, porque es un jugador diferente que “le da color, brillo y belleza al fútbol”

Guardar
El en reconocimiento a Higuita
El en reconocimiento a Higuita dentro del Salón de la Fama del Fútbol, el exportero reconoció que el ícono de James Rodríguez en Colombia, está a la altura de lo que representa Diego Maradona y Lionel Messi en Argentina - crédito Luisa González / REUTERS

El futuro de James Rodríguez en el fútbol internacional ha vuelto a ser tema de debate tras una posible finalización de su contrato con el Club León, mientras la expectativa crece sobre su papel en la selección de Colombia de cara al Mundial 2026.

René Higuita, figura histórica del fútbol colombiano, ofreció una perspectiva sobre la trascendencia del mediocampista y su impacto en el deporte nacional, durante una entrevista concedida al medio mexicano Somos Fox,

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El exarquero de Atlético Nacional y la selección Colombia habló acerca de la trascendencia de James Rodríguez en la "Tricolor", comparándola con el papel icónico que lograron Diego Maradona y Lionel Messi con la selección Argentina - crédito @somosfox / Instagram

Para Higuita, la influencia de James Rodríguez en el fútbol colombiano es comparable a la que ejercieron Lionel Messi y Diego Maradona en Argentina.

El exguardameta, de 59 años, sostuvo ante Somos Fox, realizada el 10 de noviembre de 2025, tras reconocer al exportero colombiano en el Salón de la Fama del Fútbol, ubicado en Pachuca, México.

“A James Rodríguez le renovaría el contrato, pero quién sabe qué está pasando. Ya cumplió su contrato, que es importante. Hablar de James Rodríguez, en Colombia, es hablar como de un Lionel Messi o de un Diego Maradona. Son jugadores diferentes y que, con su calidad, le dan color, brillo y belleza al fútbol”, dijo.

El concepto de René Higuita acerca de la lesión que sufrió de Kevin Mier

El portero analizó la dura lesión que sufrió el portero en el Cruz Azul vs. Pumas - crédito @SomosFox / Instagram

Durante la entrevista, Higuita también se refirió al arquero de Cruz Azul, Kevin Mier, quien recientemente sufrió una lesión durante un partido frente a Pumas. El exfutbolista no ocultó su descontento por la decisión arbitral que solo sancionó con tarjeta amarilla a Adalberto Carrasquilla, responsable de la falta sobre el colombiano. Higuita relató a Somos Fox:

“Es el tipo de arquero que está necesitando el fútbol. No solo juega con los pies, sino que da mucha garantía bajo los tres palos. Tuve la oportunidad de hablar con él, ver esa jugada donde se lesionó y, siendo sincero, se me vinieron las lágrimas. Todo en la vida pasa por algo y eso era expulsión. Él está tranquilo”.

Kevin Mier tuvo una fractura
Kevin Mier tuvo una fractura de tibia en el Cruz Azul vs Pumas-crédito Henry Romero / REUTERS

El legendario portero también dedicó palabras de aliento al joven Mier, destacando su potencial y la evolución que puede alcanzar con el tiempo y la experiencia.

“Kevin tiene mucho por darnos en el fútbol. Son unas muestras que pasando el tiempo y con la experiencia, las mejorará. Nosotros pagamos ese tributo de empezar a jugar como arquero líbero. En aquella época era diferente, pero todo ha cambiado en la metodología del fútbol y eso lo puede ayudar”

El exportero de Atlético Nacional y la selección Colombia habló acerca del potencial que tiene el arquero - crédito @somosfox / Instagram

James Rodríguez estaría como agente libre

James Rodríguez ya concentra con
James Rodríguez ya concentra con la selección Colombia para los partidos contra Nueva Zelanda y Australia en la fecha FIFA de noviembre - crédito FCF

El futuro de James Rodríguez en el fútbol internacional vuelve a estar abierto tras confirmarse que el mediocampista colombiano quedará como agente libre para la temporada 2026, según informó el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano. La salida del jugador de León marca el cierre de una etapa en el fútbol mexicano y lo posiciona nuevamente como una figura disponible en el mercado, en un año clave previo al Mundial con la selección de Colombia.

El ciclo de James Rodríguez en León concluyó oficialmente el 8 de noviembre de 2025, cuando disputó su último partido ante Puebla. En ese encuentro, el colombiano dejó una imagen representativa de su paso por el club: una asistencia de larga distancia que derivó en gol y una despedida entre aplausos y opiniones divididas. Durante ochenta y tres minutos en el campo, Rodríguez buscó dejar una última huella, consciente de que su futuro inmediato lo llevará a buscar un nuevo club para sumar minutos de juego de cara al Mundial de la FIFA.

La confirmación de su salida fue realizada el 11 de noviembre de 2025 por Fabrizio Romano, quien detalló en sus redes sociales:

“James Rodríguez dejará León y volverá a estar disponible como agente libre en 2026.Listo para un nuevo capítulo tras jugar en México… antes del Mundial con Colombia“.

El periodista especializado en fichajes
El periodista especializado en fichajes confirmó la salida del volante y capitán de la selección Colombia del fútbol mexicano - crédito @FabrizioRomano / X

Temas Relacionados

René HiguitaJames RodríguezSelección ColombiaLionel MessiDiego MaradonaColombia-Deportes

Más Noticias

Colombia jugará ante Francia en el partido de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

El partido se jugaría el 14 o 15 de noviembre en el complejo deportivo Aspar Zone, luego de que la Tricolor clasificara en el segundo lugar del grupo G con cinco puntos

Colombia jugará ante Francia en

Dimayor confirmó el día y la hora del sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Las semifinales se jugarán del 19 de noviembre al 7 de diciembre y los partidos de la gran final se programarán entre el 10 y 20 de diciembre, teniendo en cuenta la final de la Copa Colombia

Dimayor confirmó el día y

Leyenda del Bayern Múnich y campeón del mundo con Alemania acepta que Luis Díaz “le calló la boca” por su golazo en Bundesliga, pero lo aconsejó: “Ser más efectivo”

El campeón mundial destaca la capacidad de Díaz para marcar y crear oportunidades en el Bayern Múnich, aunque le exige mayor eficacia en la definición tras su actuación ante el Unión Berlín y su gol de alta factura

Leyenda del Bayern Múnich y

Néstor Lorenzo se refirió a Luis Díaz tras el golazo con el Bayern Múnich ante Unión Berlín: “Ojalá que continúe así”

El entrenador argentino se refirió a lo que serán las últimas pruebas de 2025 de la selección Colombia, y también habló acerca de la buena jugada del “Guajiro” que terminó en la red contraria

Néstor Lorenzo se refirió a

Deportivo Pereira no ha pagado a su plantel profesional el mes de octubre y adeuda otras obligaciones laborales, denunció Acolfutpro

Los jugadores del primer equipo se han negado a disputar los tres últimos partidos de la Liga, los cuales han sido afrontados por el plantel sub-20 y hay en curso una investigación del ministerio del Trabajo

Deportivo Pereira no ha pagado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Arauca, Renson Martínez,

Gobernador de Arauca, Renson Martínez, relató el brutal atentado que sufrió al parecer por el ELN: “Fueron más de veinte disparos los que recibió nuestra camioneta”

Los Pepes y Los Costeños se enfrentaron en un partido de fútbol: así fue el encuentro deportivo entre los sanguinarios enemigos

Esposa del gobernador de Arauca entregó parte de tranquilidad tras atentado en Tame: “La vida es sagrada”

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Karina García sorprendió con su

Karina García sorprendió con su reacción ante rumor sobre un exnovio que vivía gratis en su casa: “Algo así vi en las redes”

El Gran Combo de Puerto Rico llega por primera vez al Movistar Arena de Bogotá para celebrar su aniversario número 64

Patricia Grisales respondió si participaría en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Mi objetivo no era hacerme famosa”

Melissa Gate responde con ironía a las menciones de Mariana Zapata antes de su debut en el ingreso a ‘La casa de Alofoke’

Ana María Estupiñán relató los momentos de pánico que vivió durante los primeros meses de su embarazo: “Me levanté sangrando”

Deportes

Colombia jugará ante Francia en

Colombia jugará ante Francia en el partido de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

Dimayor confirmó el día y la hora del sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Leyenda del Bayern Múnich y campeón del mundo con Alemania acepta que Luis Díaz “le calló la boca” por su golazo en Bundesliga, pero lo aconsejó: “Ser más efectivo”

Néstor Lorenzo se refirió a Luis Díaz tras el golazo con el Bayern Múnich ante Unión Berlín: “Ojalá que continúe así”

Deportivo Pereira no ha pagado a su plantel profesional el mes de octubre y adeuda otras obligaciones laborales, denunció Acolfutpro