“Cucho” Hernández quedaría por fuera de la selección Colombia por una cirugía: qué fue lo que pasó

Juan Camilo Hernández es uno de los referentes del Real Betis- crédito EFE

El atacante colombiano Juan Camilo “Cucho” Hernández permanece en su domicilio guardando reposo domiciliario, luego de someterse a una cirugía mínimamente invasiva de cornetes nasales en el Hospital Viamed Santa Angela de la Cruz.

La operación fue realizada para mejorar su capacidad respiratoria nasal, según lo informó el Real Betis.

El club andaluz precisó que el estado de salud del futbolista es bueno y que ya le dieron de alta.

La intervención quirúrgica aprovechó la pausa por el “parón de selecciones”, lo que ha permitido a Hernández atender una molestia persistente y lo que lo habría dejado por fuera de la convocatoria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Juan Camilo Hernández tiene contrato hasta el 2030 con Real Betis de España - crédito Real Betis

Los cornetes son estructuras carnosas ubicadas dentro de ambas fosas nasales que se encargan de limpiar y humidificar el aire inhalado.

Cuando su tamaño excede lo habitual, pueden dificultar la respiración, situación que motivó la operación del delantero, de acuerdo a la información institucional de la entidad hospitalaria.

Los especialistas prevén que el proceso postoperatorio le exija a Hernández un periodo de reposo domiciliario estimado entre tres y cuatro días, seguido de una revisión médica durante la primera semana tras la intervención.

En este periodo se desaconseja la práctica deportiva intensiva, por lo que su “reincorporación dependerá de su evolución”, remarcó el club en su comunicado.

Esta situación deja sin fecha certera el regreso del delantero a la actividad, descartando de hecho su presencia con la Selección Colombia en los amistosos internacionales de noviembre frente a Nueva Zelanda y Australia. El Betis, por su parte, encara el próximo duelo de La Liga ante el Girona el 23 de noviembre en el estadio de La Cartuja.

Sin embargo, considerando que es probable que Hernández aún no haya completado su recuperación para esa fecha —pues apenas habría transcurrido un periodo breve de convalecencia— su retorno más factible a las canchas podría producirse el jueves 27 de noviembre cuando el club dispute la quinta jornada de la Europa League contra el FC Utrecht.

En lo que va de la temporada, Hernández, oriundo de Risaralda y de 26 años, ha cumplido un papel relevante en el esquema del entrenador Manuel Pellegrini, sumando 5 goles y 2 asistencias en 12 partidos con la camiseta verdiblanca.

Así fue el gol de Juan Camilo Hernández con el Real Betis

La anotación de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández resultó determinante en el empate uno a uno entre el Real Betis y el Valencia en el Estadio de Mestalla, encuentro en el que el delantero colombiano adelantó a los sevillanos con un tanto en la segunda mitad, aunque el cuadro local consiguió igualar sobre el final gracias a un gol de Luis Rioja.

Durante el arranque del partido, el Betis dirigido por Manuel Pellegrini apostó por una alineación ofensiva con el regreso de Amrabat y la presencia destacada de Antony y Abde. Pronto, el brasileño generó peligro por el costado derecho, habilitando a Abde, quien desperdició una clara chance en los primeros minutos. Valencia, urgido por su delicada posición en la tabla, respondió con intensidad y mantuvo una presión constante, buscando un resultado que le permitiera salir de la zona de descenso.

El primer tiempo tuvo varias oportunidades de gol para los locales. Danjuma dispuso de dos inmejorables situaciones tras asistencias de Almeida y Gayà, pero ambas fueron neutralizadas por las intervenciones del arquero Valles. El propio Danjuma estuvo cerca de desequilibrar tras una acción individual, cediendo a Beltrán cuyo remate salió desviado al minuto veinte.

Valencia equilibró su solidez defensiva con salidas ofensivas peligrosas, obligando a que el Betis buscara espacios en las transiciones. El equipo visitante, sin embargo, no logró capitalizar sus opciones, especialmente con las fallas de Abde y Antony, mientras que Valles continuó evitando la caída de su arco ante los ataques de Diego López antes del descenso al entretiempo.

La segunda parte mantuvo un ritmo alto y alternativas en ambos arcos. Antony intentó sorprender, pero la presión del capitán valencianista Gayà bloqueó su disparo, y nuevamente Beltrán desaprovechó una posibilidad clara. El equilibrio se rompió en el minuto setenta y cuatro: un error en la salida de balón por parte de Tárrega permitió a Abde recuperar la posesión y asistir al Cucho Hernández, quien definió con precisión ante Agirrezabala para poner en ventaja al Betis.