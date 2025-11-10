James Rodríguez no fue ajeno al golazo de Luis Díaz con el Bayern Múnich y lo felicitó en redes sociales: esto dijo

Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Munich- crédito X

El fútbol colombiano volvió a captar la atención internacional tras el destacado gol de Luis Díaz en el empate 2-2 entre el Bayern Múnich y el Unión Berlín, correspondiente a la décima jornada de la Bundesliga.

La actuación del delantero fue determinante en el marcador y generó una ola de reacciones entre figuras del fútbol mundial, incluido James Rodríguez, que expresó su admiración y apoyo al atacante.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que este intercambio de reconocimientos se produce en la antesala del esperado reencuentro de ambos jugadores en la selección Colombia, que se prepara para disputar dos amistosos en Estados Unidos.

El encuentro en el estadio del Unión Berlín tuvo momentos de alta tensión y calidad futbolística. Luis Díaz, que atraviesa una racha positiva tras anotar tres goles en dos partidos —incluido un doblete ante el PSG en París—, volvió a ser protagonista con una jugada que desató la ovación de los aficionados.

En el minuto 38, Díaz, tras combinar con Josip Stanisic, el colombiano resolvió una pelota larga con un gesto técnico sobresaliente. El delantero controló el balón al borde de la línea de fondo, superó a su marcador con un toque preciso y definió al segundo palo del arquero, firmando un tanto que muchos consideran candidato al Premio Puskás.

Luis Díaz anotó el 1-1 del Bayern con el Union Berlin- crédito Odd Andersen/ AFP

La reacción en las gradas del Unión Berlín fue de asombro, reflejando el impacto de la jugada.

La repercusión del gol de Díaz se extendió rápidamente a las redes sociales, donde compañeros y colegas manifestaron su admiración.

En Instagram, el propio Luis Díaz compartió: “No es el resultado que queríamos, pero nunca dejamos de darlo todo”, mensaje que acumuló más de medio millón de ‘me gusta’.

Entre las respuestas destacó la de James Rodríguez, que, con dos emojis —uno de satisfacción y otro con ojos en forma de corazón—, transmitió su respeto y afecto por el desempeño de Díaz.

James Rodríguez felicitó a Luis Díaz- crédito Instagram

Este gesto fue interpretado como una muestra de la cercanía y el aprecio entre ambos futbolistas, así como del reconocimiento de James al momento que vive su compatriota.

Otras figuras del fútbol también se sumaron a las felicitaciones. Desde Liverpool, Alexis Mac Allister y Cody Gakpo enviaron mensajes celebrando la anotación de Díaz. Dayot Upamecano, compañero en el Bayern Múnich, y Daniel Muñoz, integrante de la selección Colombia, también expresaron su admiración, al igual que Dayro Moreno, quien se unió a la ola de elogios desde el fútbol colombiano.

Y es que la relación entre Luis Díaz y James Rodríguez trasciende el ámbito deportivo y se ha consolidado como un símbolo de continuidad y hermandad en la selección Colombia.

James, referente histórico del equipo nacional, ha acompañado el ascenso de Díaz en el fútbol europeo, entregando de manera simbólica el testigo al que hoy es considerado el principal embajador colombiano en el continente. Este relevo generacional se refleja tanto en el apoyo público como en la expectativa que genera su próxima colaboración en la selección.

En breve, ambos jugadores se reunirán en Estados Unidos para afrontar los compromisos amistosos de la selección Colombia frente a Nueva Zelanda en Fort Lauderdale y Australia en Nueva York, encuentros que mantienen la atención sobre el presente y futuro del fútbol colombiano.

James Rodríguez abrazando a Luis Díaz- crédito EFE

Cuándo serán los partidos de la selección Colombia

La selección Colombia afrontará un amistoso internacional frente a Nueva Zelanda el sábado 15 de noviembre de 2025, a las 7:00 p.m. hora de Colombia, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Estado Unidos.

Posteriormente, Colombia se enfrentará a Australia el martes 19 de noviembre de 2025 como parte de su gira de amistosos de preparación antes de lo que será el mundial en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.