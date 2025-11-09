Millonarios no terminaría la temporada 2025 en Colombia: este sería su último partido ante un rival internacional

Millonarios lleva seis victorias, cinco empates y ocho derrotas en 19 jornadas de la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

La temporada para Millonarios terminó de la peor manera pensada, pues se quedó afuera de los cuadrangulares de la Liga BetPlay en la jornada 19, empatando 1-1 ante Envigado, el mismo que lo eliminó de la Copa Colombia, y cerrando un año en el que no logró títulos.

Pese a la tristeza, los azules fueron invitados a un partido internacional en noviembre, en el que serán el rival de una de las escuadras más importantes de México y que se prepara para la liguilla del Torneo Apertura 2025, en la que le apunta a ser campeón y con dos colombianos en sus filas.

Amistoso para Millonarios

El fútbol colombiano podría tener un amistoso internacional de alto perfil en el cierre de 2025. Millonarios, tras su reciente eliminación de la Liga BetPlay, estaría en negociaciones para enfrentar a Cruz Azul de México en Estados Unidos. El partido se disputaría el domingo 16 de noviembre en el PayPal Park de San José, California, aunque hasta el momento ninguno de los clubes ha confirmado oficialmente la realización del encuentro.

La información, difundida por el periodista Carlos Córdova, señala que el posible enfrentamiento serviría como preparación para Cruz Azul, que ya aseguró su presencia en la liguilla de la Liga MX y cuenta en su plantilla con los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta.

El amistoso estaría programado para las 3:30 p. m., hora local, lo que ha generado expectativa entre los aficionados de ambos equipos, quienes esperan la confirmación oficial de este cruce entre dos instituciones de amplia tradición en América Latina.

De otro lado, solo resta un compromiso oficial para los albiazules en el año, el duelo ante Boyacá Chicó, que sería entre el miércoles 12 y jueves 13 de noviembre en el estadio La Independencia de Tunja, que sería el final de la temporada oficial de un club que terminó en blanco.

Adiós a dos extranjeros

Mientras la actividad oficial concluye, la directiva de Millonarios ya proyecta la plantilla para 2026, pues evalúa la salida de al menos dos de sus cuatro jugadores extranjeros —Santiago Giordana, Bruno Sávio, Juan Pablo Vargas y Guillermo De Amores— debido a las restricciones de la Liga BetPlay para fichar más de cuatro foráneos.

La información de Alexis Rodríguez indica que la salida de Giordana, que sufrió una lesión en el último partido, podría concretarse mediante un intercambio con Deportivo Pasto, lo que abriría la puerta a la llegada de Facundo Boné. Además, la continuidad de Sávio y De Amores está en duda por su escasa regularidad, lo que podría permitir la incorporación de otro refuerzo internacional.

En paralelo, Millonarios avanza en la renovación de piezas clave de su plantel. El club aseguró la permanencia del delantero Leonardo Castro por un año más, así como la de los defensores Jorge Arias, Danovis Banguero y Andrés Llinás, consolidando la base del equipo para el próximo ciclo.

En materia de fichajes, el club estaría cerca de concretar la llegada de Carlos Darwin Quintero, que habría preferido la oferta albiazul sobre la de Independiente Santa Fe, y mantiene interés en Lucas Mugni, mediocampista argentino del Ceará y que es toda una sorpresa entre los aficionados.

A la espera de la confirmación oficial del amistoso ante Cruz Azul, la atención de la afición y la prensa permanece centrada en los movimientos de Millonarios, tanto en el mercado de pases como en la agenda internacional. Aunque el partido aún no ha sido anunciado formalmente, se esperan novedades en los próximos días que podrían definir el cierre de año para el club bogotano, que tendrá dos meses de vacaciones.