Edwin Cardona, en medio de lágrimas, dedicó su gol con Atlético Nacional ante Águilas Doradas a su perro fallecido días atrás

En los 200 partidos con Atlético Nacional, Edwin Cardona ha marcado 48 goles y ha dado 20 asistencias - crédito Atlético Nacional

La celebración anual del día del hincha ‘Verdolaga’ en el estadio Atanasio Girardot se cargó de un emotivo significado durante el partido que enfrentó a Atlético Nacional con Águilas Doradas en la jornada diecinueve de la Liga Betplay.

Edwin Cardona, en su partido número doscientos con la camiseta verde, eligió este momento para rendir homenaje a ‘Chewin’, el perro que lo acompañó durante años y cuya partida reciente estremeció al futbolista.

El encuentro, central en la festividad de la hinchada, terminó 2-1 a favor del equipo local, consolidando la buena racha del entrenador Diego Arias y otorgando a Nacional tres puntos clave para mejorar su posición en la tabla, lo que lo acerca a obtener una ventaja deportiva en los cuadrangulares. La numerosa afición pudo disfrutar de diversas actividades, descuentos y recorridos por la historia del club, además de presenciar un triunfo en una fecha diseñada especialmente para ellos.

David Ospina se unirá la selección Colombia luego del partido con Atlético Nacional ante Águilas Doradas - crédito Atlético Nacional

Águilas Doradas sorprendió al público cuando Jean Pineda marcó en el minuto treinta y nueve, colocando en aprietos al local. Jorge Obregón tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja, pero erró un penalti que podría haber desesperado a Nacional y cambiado el rumbo del partido.

Sin embargo, el equipo dirigido por Arias supo reaccionar. Un tanto de Juan Bauzá, tras un pase de Matheus Uribe, abrió el camino hacia la victoria para Nacional. Posteriormente, un penalti cometido sobre Alfredo Morelos permitió a Edwin Cardona situarse frente al arco para definir el resultado. Cardona ejecutó el lanzamiento a media altura, inalcanzable para el arquero Wuilker Faríñez, sentenciando el marcador final.

Dedicatoria de Edwin Cardona a su perro fallecido días antes del partido contra Águilas Doradas - crédito Tito Pucceti

Tras convertir el gol, el mediocampista protagonizó la imagen más sentida de la noche: buscó la camiseta negra que guardaba para la ocasión y la mostró ante las cámaras, dejando visible la dedicatoria: “Siempre te amaré, mi gordo. Chewin”. Este acto de homenaje generó una profunda conmoción entre los aficionados presentes, que compartieron el dolor de Cardona por la pérdida de su inseparable compañero canino.

Así va Atlético Nacional en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

Edwin Cardona es uno de los jugadores más destacados de Atlético Nacional en la temporada - crédito Atlético Nacional

Independiente Medellín: 37 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +15). Atlético Nacional: 37 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +15). Atlético Bucaramanga: 37 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +14). Deportes Tolima: 35 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +11). Fortaleza CEIF: 35 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +8). Junior: 32 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +9). Águilas Doradas: 27 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +4). América de Cali: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4). Alianza FC: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +1). Independiente Santa Fe: 25 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +2). Llaneros: 25 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -5). Millonarios: 23 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -4). Once Caldas: 23 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -4). Deportivo Cali: 20 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -5). Unión Magdalena: 18 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -9). Deportivo Pereira: 18 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -13). Envigado: 17 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -7). Deportivo Pasto: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -4). Boyacá Chicó: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -12). La Equidad: 11 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -19).