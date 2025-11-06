Selección Colombia ya tiene la convocatoria de Nueva Zelanda: estos son los jugadores que enfrentarán a la Tricolor

Nueva Zelanda presentó la convocatoria con la que enfrentará a Colombia en el amistoso del 15 de noviembre - crédito AFP

Está cerca la doble fecha FIFA de noviembre, en la que los seleccionados tendrán la ventana para partidos amistosos y de eliminatorias para el mundial de 2026, en la que queda por definirse la suerte de las confederaciones de Concacaf, Europa, África y Asia, tanto cupos directos como los que avanzan a repechaje.

Nueva Zelanda tendrá partido ante la selección Colombia y presentó su convocatoria, con la que también se medirá a Ecuador como preparación para la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, en la que espera pasar de la fase de grupos por primera vez.

De esta manera, los oceánicos están listos para medirse frente a los dirigidos por Néstor Lorenzo, que puede ser un rival potencial en la fase de grupos, dependiendo del sorteo, que se realizará el viernes 5 de diciembre en Washington y que, probablemente, contará con la presencia del presidente Donald Trump.

Convocatoria de Nueva Zelanda

El cuadro oceánico realiza una preparación de alto nivel, pues el objetivo es destacar en la Copa del Mundo porque en todas sus presentaciones se quedó afuera en la fase de grupos, principalmente porque en su confederación son pocos los rivales de alto nivel en las eliminatorias.

Nueva Zelanda llamó a 23 jugadores para enfrentar a Colombia, que presentó el jueves 6 de noviembre y que una de las novedades es Kees Sims, jugador que debutará en el combinado mayor y proviene del Allsvenskan, equipo de la liga de Suecia y que promete ser figura.

Nueva Zelanda seguirá su preparación para el mundial de 2026 con dos amistosos ante Colombia y Ecuador - crédito DAVID ROWLAND / AFP

“Sims, quien ya representó a Aotearoa Nueva Zelanda en categorías inferiores, se ha consolidado recientemente en el primer equipo de su club, el GAIS, que milita en la Allsvenskan, la máxima categoría del fútbol sueco”, decía el comunicado de la asociación neozelandeza.

De otra parte, Nueva Zelanda destacó que “estos dos partidos contra rivales sudamericanos significan que los All Whites se habrán enfrentado a selecciones de todas las confederaciones FIFA en su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras el empate 1-1 con Noruega y la derrota 1-0 ante Polonia".

Nueva Zelanda viene de superar a Nueva Caledonia en marzo de 2025, que le dio el cupo al mundial de 2026 y mandó a su rival al repechaje - crédito DAVID ROWLAND / AFP

“Ambos encuentros dan continuidad a la estrategia del equipo de enfrentarse a rivales entre los 40 mejores del ranking para prepararse para los posibles rivales de 2026. Colombia será la selección mejor clasificada a la que se han enfrentado los All Whites hasta ahora en este ciclo”, finalizó.

Lista de jugadores

Kosta Barbarouses

Joe Bell

Tyler Bindon

Michael Boxall

Liberato Cacace

Max Crocombe

Andre de Jong

Francis de Vries

Matt Garbett

Eli Just

Callum McCowatt

Ben Old

Alex Paulsen

Alex Rufer

Storm Roux

Kees Sims

Sarpreet Singh

Marko Stamenić

George Stanger

Finn Surman

Ryan Thomas

Bill Tuiloma

Ben Waine

“Esperamos un gran apoyo”

Darren Bazeley, entrenador de Nueva Zelanda, reconoce el reto que tiene encima con los dos amistosos de octubre, ya que se medirá a dos de los seleccionados más fuertes en América Latina por su velocidad y fuerza de sus jugadores, por lo que quiere dar la sorpresa en dichos duelos en Estados Unidos.

“Hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de enfrentarnos a equipos sudamericanos en este ciclo, así que esta es una gran ocasión para poner a prueba al equipo contra un estilo de juego diferente al que podríamos encontrarnos el año que viene”, declaró el timonel en rueda de prensa.

Darren Bazeley, técnico de Nueva Zelanda, destacó a la afición colombiana por su ánimo, de cara al partido frente a la Tricolor - crédito Clodagh Kilcoyne/REUTERS

Bazeley destacó principalmente el partido con Colombia, que será en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, por la cantidad de aficionados que asistirán al juego: “En especial para el partido en Florida, esperamos un gran apoyo de las comunidades sudamericanas, lo que supone otro buen reto”.