Juan Fernando Quintero tendrá ‘Muñeco’ para rato: River Plate anunció renovación de Gallardo hasta diciembre de 2026

El entrenador argentino ha sido blanco de múltiples críticas durante los últimos meses debido a los malos resultados del conjunto de la Banda Cruzada

Juan Fernando Quintero es uno
Juan Fernando Quintero es uno de los jugadores más cercanos a Marcelo Gallardo- crédito AFP, River Plate

El entrenador argentino Marcelo Gallardo renovó su contrato como director técnico de River Plate, club en el que militan los colombianos Miguel Borja, Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero, hasta diciembre de 2026, en un momento en que el club atraviesa una de las etapas más delicadas de los últimos años.

El anuncio, dado a conocer pocos días antes del esperado Superclásico ante Boca Juniors –en el que habría presencia colombiana– se produjo tras una serie de resultados adversos que pusieron en duda la continuidad del entrenador y alimentaron las especulaciones sobre su futuro inmediato.

La extensión del vínculo de Gallardo se dio a conocer en una conferencia de prensa junto al presidente Stefano Di Carlo, apenas después de la derrota frente a Gimnasia, duelo en el que Borja botó una pena máxima, lo que complicó las aspiraciones de River en la tabla anual y desató el descontento en el estadio Monumental de Buenos Aires.

El nuevo acuerdo, que se extiende hasta finales de 2026, representa una apuesta fuerte tanto del entrenador como de la dirigencia, en un contexto marcado, entre múltiples aspectos, por la posible salida de Miguel Borja del club.

Gallardo, el técnico más ganador en la historia del club, abordó la situación con franqueza. “Mi seguridad, mi convicción, mi deseo y mis ganas que tengo de seguir redoblando la apuesta es lo que me sostiene”, expresó durante el encuentro con los medios.

Marcelo Gallardo anunció la renovación
Marcelo Gallardo anunció la renovación de su contrato con River Plate- crédito @RiverPlate/X

“El Muñeco” reconoció el momento de adversidad deportiva y agradeció el respaldo de Di Carlo y de la comisión directiva, destacando que River ha superado crisis similares en el pasado.

Sabemos que los objetivos de este año no fueron como hubiésemos querido que salgan”, admitió Gallardo, y remarcó la necesidad de generar un nuevo espacio de mentalidad positiva para revertir la situación.

El entrenador explicó que, a diferencia de renovaciones anteriores, esta vez la decisión se tomó en plena competencia y antes de un partido clave.

Marcelo Gallardo será el técnico
Marcelo Gallardo será el técnico de River en 2026- crédito @RiverPlate/X

“Me parece que anunciar la continuidad depende del convencimiento que tengamos todos acá. En diferentes gestiones he tenido vínculos mucho más amplios y cada fin de temporada se ha hecho una evaluación de cómo seguir. En este caso preferimos hacerlo así. Vamos revalidándonos todo el tiempo. Nadie está por encima de River”, sostuvo Gallardo, que también manifestó su satisfacción por continuar al frente del equipo y su confianza en que la crisis futbolística será superada.

Desde la dirigencia, el presidente Di Carlo y la comisión directiva respaldaron la continuidad del técnico, valorando su liderazgo y su compromiso con el club en un momento de máxima exigencia.

Frente a ello, es importante mencionar que Quintero ha sostenido múltiples cruces con Gallardo en los últimos meses.

Quintero llegó a River a
Quintero llegó a River a mediados de 2025 por pedido expreso de Gallardo - crédito Pasión Monumental

Quintero ha tenido cruces con Gallardo

Uno de los más llamativos fue durante la semifinal de la Copa Argentina 2025 entre River Plate e Independiente Rivadavia, en la que River fue eliminado.

En pleno partido se vio al técnico Gallardo desde el banco gesticulando con vehemencia hacia Quintero mientras le reclamaba participación colectiva (“¡Dale, dale, dejá de romper los huevos!”) y el colombiano le respondió algo como “Le erré una, parce”.

Además, semanas antes, Gallardo había lanzado declaraciones públicas que podrían interpretarse también como un toque de atención hacia Quintero. Tras otro compromiso de copa, el DT afirmó: “Juanfer tiene que mejorar… nos da unas pinceladas… pero tiene que ponerse mejor”.

Ese comentario sobre el nivel del futbolista fue tomado por algunos como una crítica velada, teniendo en cuenta además que Quintero no ha sido titular indiscutido en el club bonaerense, que tiene serias chances de quedarse fuera de la Copa Libertadores 2026.

