Carlos Antonio Vélez destacó a Scaloni tras no convocar jugadores del fútbol local: “Por eso son campeones”

Carlos Antonio Vélez valoró la posición del seleccionado argentino- crédito Colprensa

Carlos Antonio Vélez publicó un mensaje en sus redes sociales que, aunque breve, encierra una lectura profunda y respetuosa sobre la decisión de Lionel Scaloni y el cuerpo técnico de la selección Argentina de no convocar a jugadores que militan en la liga local para los próximos amistosos de noviembre de 2025.

Según Vélez, esa decisión revela “seriedad, empatía y respeto por los clubes”, en un contexto donde el torneo local disputa una fase decisiva. En su escrito, el caldense destacó que los partidos amistosos deben servir para “probar jugadores con opción real de ir al mundial”, y recalca que quienes están jugando definiciones o luchan por clasificar “no deben ser tocados”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que el mensaje de Vélez apunta al fin de un dilema recurrente en el fútbol sudamericano: el llamado “virus FIFA”, en que selecciones nacionales solicitan jugadores en momentos delicados para sus clubes, generando fricciones en calendarios, cargas físicas y procesos internos.

Por otro lado, el texto también apunta hacia la gestión de selecciones como espacio de construcción. Vélez anotó que los amistosos tienen un propósito mayor: observar, probar y hacerse de jugadores que verdaderamente compitan por un pasaje mundialista, en lugar de convocar por “contentillo” —es decir, por favoritismos, presiones externas o meros guiños a agentes o amistades—.

Carlos Antonio Vélez se mostró de acuerdo con Scaloni- crédito @velezfutbol/X

Finalmente, el periodista colombiano explicó que a raíz de estas decisiones, los argentinos “son campeones de todo”, no solo por resultados visibles, sino por actitudes que demuestran entendimiento del ecosistema futbolístico.

En el cruce de clubes, selecciones, agentes y jugadores, muchas veces lo que falta es un enfoque de coherencia institucional: priorizar lo colectivo, el calendario, la salud del jugador y la lógica competitiva de los clubes.

En ese sentido, la posición de Scaloni recibe elogios porque, según Vélez, “respeta el contexto” y entiende que políticas de convocatorias no pueden ser aisladas del entorno.

Lionel Scaloni no convocó jugadores de la liga argentina- crédito AFP

Clubes colombianos se han visto “afectados” por la selección Colombia

Y es que los clubes colombianos han enfrentado en varias ocasiones el denominado “virus FIFA”. Por ejemplo, en mayo de 2025, Atlético Nacional y América de Cali se vieron seriamente perjudicados por la convocatoria de sus futbolistas en una fase decisiva de la temporada.

Estos equipos no solo pierden talento, sino que también se desajustan tácticamente: cuando un club está disputando cuadrangulares, finales de copa o peleando por la clasificación, la ausencia de un titular habitual obliga a reconfigurar el sistema, cambiar roles y asumir recambios que pueden no estar preparados para ese contexto de alta presión.

Más aún, la situación adquiere una dimensión organizativa: los clubes hacen esfuerzos por negociar o mediar con la selección para evitar convocatorias que coincidan con sus fases críticas, pero la prerrogativa federativa prima y los clubes quedan en una posición de vulnerabilidad.

Tal situación evidencia una tensión estructural entre el club como entidad patrimonial y formadora y la selección como institución nacional prioritaria. Así, el daño no solo es deportivo sino también estratégico para los equipos afectados: pérdidas de puntos, desgaste de plantilla y complicación de metas que se habían planteado al inicio del torneo.

Colombia se enfrentará a Nueva Zelanda y Australia en la fecha FIFA de noviembre- crédito FCF

Colombia se medirá a Australia y Nueva Zelanda en fecha FIFA

Frente a ello, es importante mencionar que la selección Colombia tiene programados dos amistosos en noviembre de 2025 como parte de su preparación hacia el mundial de 2026: el primero será ante Nueva Zelanda el 15 de noviembre en Florida, y el segundo frente a Australia el 18 de noviembre en Nueva York.

Estos dos compromisos se desarrollarán en la ventana FIFA de noviembre y tendrán doble valor: por un lado servirán para evaluar opciones y conformar el grupo definitivo rumbo al mundial, y por otro para intentar mejorar el ranking FIFA de la selección, lo cual podría ayudar a Colombia a conseguir el estatus de cabeza de serie en el sorteo del torneo.