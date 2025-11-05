EN VIVO Ajax vs. Galatasaray, fecha 4 de la Champions League 2025/2026: siga el minuto a minuto de Dávinson Sánchez en Amsterdam

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre el Ajax y el Galatasaray, en el Johan Cruyff Arena de Amsterdam, por la cuarta fecha de la Uefa Champions League 2025-2026.
MINUTO 41: Galatasaray ahora trata de buscar espacios en el tercer campo de cancha, entrando por el interior
MINUTO 38: Anton Gaaei es amonestado por falta sobre Roland Sallai
MINUTO 37: Ajax la perdió con Oscar Gloukh, que sacó un disparo de primera intensión que se fue por el lado del palo izquierdo
MINUTO 36: Ajax empezó a darle ritmo al partido y acercarse con peligro al arco de los turcos, en especial por los costados
MINUTO 31: En media hora de partido, Ajax no ha hecho el primer disparo a portería, mientras que Galatasaray lo consiguió en dos oportunidades
MINUTO 28: Galatasaray, por el momento, se le ve cómodo en el partido y siempre creando peligro en el área
MINUTO 25: Ajax trata de reaccionar en el partido y buscar el acercamiento al área
MINUTO 18: Galatasaray la volvió a tener con Víctor Osimhen, ahora con un cabezazo que el portero Remko Pasveer atajó sobre el palo izquierdo con su mano izquierda
MINUTO 15: Galatasaray la perdió con Víctor Osimhen, luego de un fuerte disparo que fue atajado por el portero Remko Pasveer sobre el palo derecho
MINUTO 10: Ajax cede el esférico y le apuesta al contragolpe, pero arriesgándose por la presión a su defensa