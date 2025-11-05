Compañero de Luis Díaz defendió al colombiano tras la expulsión que recibió en el PSG 1-2 Bayern Múnich: “Trató de sacar la pelota”

Bayern Múnich extendió sus victorias a 16 - crédito Benoit Tessier / REUTERS

La reacción de Harry Kane por la expulsión de Luis Díaz en el encuentro entre Bayern Múnich y PSG en París sumó un nuevo matiz al debate sobre la polémica decisión arbitral en la Champions League.

El delantero inglés del conjunto alemán defendió públicamente al futbolista colombiano, subrayando que la acción que derivó en la tarjeta roja fue producto de una desafortunada circunstancia de juego.

Kane explicó que, en su opinión, la jugada no fue intencional y que el contacto se produjo cuando Díaz intentaba disputar el balón.

“Es muy duro y desafortunado, pero Lucho estaba tratando de sacar la pelota y el jugador de ellos (Hakimi) tenía el pie en medio y le quedó atrapado bajo la pierna de él. Eso es parte del fútbol. Es una lástima, por supuesto, cuando un jugador se lesiona de esta forma, pero nos pasó lo mismo en el Mundial de Clubes cuando Musiala se rompió la pierna por la misma situación y allí no pasó nada. Fue una jugada dura, obviamente cambió todo el partido, pero no dejamos que eso nos detuviera y encontramos el camino para ganar de todas formas”, afirmó el atacante al medio deportivo.

La expulsión de Díaz, que generó controversia entre aficionados y analistas, no impidió que el Bayern Múnich mantuviera la concentración y lograra imponerse en un duelo clave de la fase de grupos.

Nuno Mendes y Harry Kane en la disputa de una pelota - crédito Gonzalo Fuentes / REUTERS

Kane destacó la capacidad del equipo para sobreponerse a la adversidad y aseguró que la victoria 2-1 refuerza la posición del club alemán en la parte alta de la tabla.

El delantero también hizo hincapié en la intensidad del partido y en la dificultad de competir en condiciones adversas, defendiendo la intención de Díaz y recordando que este tipo de situaciones pueden presentarse en el fútbol de élite. Para el PSG, la derrota supone la necesidad de ajustar aspectos tácticos de cara a los próximos compromisos en la Champions League, mientras que el Bayern Múnich consolida su liderazgo en el grupo.

Así fue el partido entre PSG y Bayern Múnich

PSG sufrió en el primer tiempo en defensa, con Luis Díaz - crédito Gonzalo Fuentes / REUTERS

El 4 de noviembre de 2025, París Saint Germain vivió una noche para el olvido en el Parque de los Príncipes, y que gracias a Luis Díaz vivió el técnico español Luis Enrique.

El primer gol de Luis Díaz llegó al minuto 4, después de una buena presión en el mediocampo, y dónde en una jugada rápida, Michael Olise remató al arco de Lucas Chevalier, y allí el portero francés dejó el rebote, situación que aprovechó el colombiano para colocar el 1-0.

Luego, con la desesperación de los locales, Luis Díaz volvió a aprovechar una presión alta, recuperando la pelota tras un robo importante al defensor brasileño Marquinhos, ir al arco y definir al palo de la mano derecha de Chevalier y colocar el 2-0.

15 minutos después, antes de que finalizara la primera mitad, se presentó la jugada que cambió el encuentro para los “Gigantes de Baviera”: Luis Díaz, en un intento rápido y desesperado por buscar la pelota, fue con vehemencia detrás del delantero marroquí Achraf Hakimi y le entró de forma fuerte por detrás.

En un principio, el árbitro italiano Maurizio Mariani sacó la tarjeta amarilla para el colombiano, pero fue en ese instante cuando el VAR lo llama a revisión de jugada, y en el análisis, tomó la decisión final de expulsar con tarjeta roja directa al colombiano.

Con la superioridad para los franceses, el segundo tiempo fue para el PSG, que después de tanta insistencia, descontó al minuto 73 a través del volante portugués João Neves, que colocó la pelota por arriba del portero Manuel Neuer en el palo de la mano derecha y decretó el 2-1 final.

Ahora, Bayern Múnich volverá a la acción en el campeonato alemán, el 8 de noviembre de 2025 cuando visite al Union Berlin, a partir de las 9:30 a. m. (hora de Colombia), y volverá a la acción en la Champions League, el 26 de noviembre de 2025 en el estadio Emirates de Londres, cuando visite al Arsenal.

Por los lados del París Saint Germain, jugará el 9 de noviembre de 2025 en el Parque de los Príncipes ante Lyon, a las 2:45 p. m. (hora de Colombia), y volverá a la acción a nivel continental, también el 26 de noviembre de 2025, cuando reciba a Tottenham a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia).