Así reaccionó la prensa internacional a la patada de Luis Díaz a Achraf Hakimi y posterior expulsión en el PSG 1-2 Bayern Múnich: “El peor cumpleaños”

Maurizio Mariani al momento de expulsar a Luis Díaz - crédito Gonzalo Fuentes / REUTERS

Bayern Múnich cosechó su victoria número 16 en todas las competencias, tras vencer 2-1 al París Saint Germain en el Parque de los Príncipes de París, con doblete de Luis Díaz.

Aunque el triunfo le permite a los “Gigantes de Baviera” tomar confianza de cara a lo que será la mitad de la temporada, junto al protagonismo de Luis Díaz, la realidad es que todo cambió con la dura entrada del delantero colombiano sobre el defensor marroquí Achraf Hakimi.

El cuadro parisino sufrió ante el poderío y talento de Luis Díaz, que pese a su buen partido, salió expulsado por una fuerte entrada sobre el defensor marroquí - crédito L'Equipe

La prensa deportiva especializada en Europa se refirió sobre la jugada que cambió el partido durante la segunda mitad en acciones, a favor de los dirigidos por Luis Enrique.

Uno de los que se refirió a la desafortunada acción fue el diario francés de L’Equipe, que mostró la entrada de “Lucho” sobre Hakimi y tituló que el equipo de Luis Enrique quedó “de rodillas”.

“De rodillas: Superado y debilitado por las lesiones de Dembélé y luego de Hakimi, el PSG sufrió una primera parte dolorosa. A pesar de su superioridad numérica, no pudo evitar la derrota”, destacó.

Uno de los rotativos más destacados de Cataluña, destacó la entrada de Luis Díaz como "brutal" - crédito Mundo Deportivo

Por otra parte, el diario catalán de Mundo Deportivo, resaltó la dura entrada de Luis Díaz a Hakimi, como “el peor cumpleaños”, ya que la figura de la selección de Marruecos estaba celebrando su aniversario número 27 ante el Bayern Múnich en el duelo por Champions League:

“El duelo estrella anoche en Europa entre el PSG y el Bayern de Múnich estuvo marcado por la durísima entrada del colombiano Luis Díaz a Acharf Hakimi que provocó la expulsión del jugador del equipo alemán y que el lateral se marchara lesionado entre lágrimas. Además, se daba la circunstancia que ayer no era un día cualquiera del defensa y uno de los jugadores capitales del PSG de Luis Enrique. Porque ayer Achraf Hakimi celebraba su 27 cumpleaños", dijeron.