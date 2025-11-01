La Dimayor sancionó a Deportivo Cali y Once Caldas en la Liga BetPlay: sus hinchas pagarán el castigo

Once Caldas y Deportivo Cali fueron sancionados por la Dimayor, con el cierre parcial de sus estadios en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Once Caldas y Deportivo Cali son dos de los equipos que ahora piensan en la temporada 2026, luego de que se quedaran sin opciones de llegar a los cuadrangulares en la jornada 18 y solo les quedara cumplir calendario en el campeonato, además de que los Blancos necesitan sumar por la reclasificación y los verdes en el descenso.

Sin embargo, la Dimayor sancionó tanto a manizaleños como a los Azucareros, que no podrán usar de manera completa sus respectivos estadios para el próximo compromiso en condición de local por la Liga BetPlay, en el que sus hinchas son los primeros perjudicados.

Se espera que ambas instituciones presenten sus recursos de reposición y apelación a los castigos del comité disciplinario, ya que significa un golpe al bolsillo de los clubes por el tema de boletería, más allá de que la decisión de la entidad no fue elevada y tampoco significativa para el escenario deportivo.

Sanciones para Once Caldas y Cali

La resolución 111 de 2025, el comité disciplinario de la Dimayor informó acerca de las recientes decisiones con respecto a dos sanciones aplicadas en la Liga BetPlay y otra levantada en la Copa Colombia, que fue para América de Cali, que tendrá público después de tres partidos a puerta cerrada.

La primera fue para el Deportivo Cali, que deberá pagar una fecha de cierre en dos de sus tribunas en Palmaseca, además de una multa económica de ocho salarios mínimos legales vigentes, debido a que los aficionados que se sentaron allí durante el partido ante América, en la jornada 16, tuvieron un mal comportamiento.

Deportivo Cali pagará una fecha de cierre en dos de sus tribunas por mal comportamiento de los hinchas - crédito Dimayor

“A través de los informes remitidos por los oficiales, se observa la presunta realización de conductas descritas por el CDU de la FCF, como conductas impropias de espectadores, quienes fueron identificados como seguidores del Club Asociación Deportivo Cali, el cual oficiaba en condición de local en el partido correspondiente a la 16ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025, entre el Club Asociación Deportivo Cali y el Club América de Cali S.A.“, decía la resolución.

De otro lado, Once Caldas cumplirá con una fecha de sanción en la tribuna central norte y ocho salarios mínimos legales vigentes, debido a un hecho en el que un grupo de aficionados protestó por los resultados recientes de los blancos en la Liga BetPlay, en la que quedó eliminado de manera temprana.

Esta es la sanción para Once Caldas en la Liga BetPlay, que deberá pagar en las últimas jornadas del campeonato - crédito Dimayor

“Correspondió a una manifestación de un grupo de aficionados pertenecientes a la barra organizada “Holocausto Norte”, quienes expresaron su inconformidad con los resultados deportivos recientes del equipo. Es importante señalar que dicha barra contaba con la autorización previa de la Comisión Local de Fútbol para el ingreso y el uso de elementos de animación“, argumentó el club ante el castigo, según la resolución.

Fin al castigo de América

En el mismo documento, la Dimayor informó que suspendió durante seis meses la sanción del América de Cali en la Copa Colombia, en la que pagaba seis fechas sin público en sus partidos de local, pues ya pagó la mitad del castigo y apeló al artículo 42 del Código Único Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol.

“Conceder la solicitud de suspensión parcial de la ejecutoriedad de la sanción impuesta al Club América de Cali S.A, por medio del artículo 7° de la Resolución No. 118 de 2024 consistente en tres (3) fechas de suspensión Total de plaza, en la medida en que se acreditaron los elementos objetivos, así como las circunstancias concurrentes dispuestas en el artículo 42 del CDU de la FCF“, señaló.

Esta fue la decisión de la Dimayor para que América de Cali tenga público en las semifinales de la Copa Colombia - crédito Dimayor

La resolución añadió que “en lo referente al periodo de situación condicional del término de seis (6) meses indicados en la parte considerativa se precisa que, en caso de constatarse por este Comité que el Club cometiera una nueva infracción de igual o similar naturaleza, la suspensión decretada en la presente resolución será revocada y la sanción recobrará su vigor; sin perjuicio de la imposición de la sanción por la nueva infracción disciplinaria".

“Así mismo, se le solicita al Club que durante el periodo en que se encuentre bajo la medida de situación condicional relacionada en la parte motiva, enviar reportes mensuales del cumplimiento de los compromisos futuros adquiridos en el presente trámite”, finalizó.