Deportes

Estos serían los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II: predicción dejó sorpresas

De cara a las últimas dos jornadas del campeonato, una plataforma dio a conocer los que considera que avanzarán a las semifinales, así como los conjuntos que se quedarán con el “punto invisible”

Guardar
Faltando dos fechas, ya se
Faltando dos fechas, ya se tendrían listos a los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

La Liga BetPlay está en su etapa de definición para los cuadrangulares, que en cada semestre deja muchas emociones en sus últimas jornadas de la fase de Todos contra Todos, ya que en esta ocasión tiene pocos cupos disponibles y algunos clubes que mantienen la pelea por clasificar.

Sobre los clasificados, se predijeron los que serían los ocho equipos en las semifinales del fútbol colombiano, según las estadísticas, calendario y camino que tendrían hasta el final de la fecha 20, cuando se conocerán los equipos y sus posiciones finales previo a la siguiente ronda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con algunas sorpresas, queda por saber si se hará realidad dicha predicción, pues el fútbol colombiano también ha sido impredecible con sus resultados y aquellos clubes que, en su momento, parecían débiles frente a sus rivales en la primera y segunda fase, terminaron siendo campeones contra todo pronóstico.

¿Cuáles serían los clasificados?

Después de la jornada 18, ya hay seis equipos que están clasificados a los cuadrangulares, que son Atlético Nacional, Fortaleza, Bucaramanga, Independiente Medellín, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, dejando dos cupos para lo que queda del campeonato.

Según la predicción de la plataforma Besoccer, Santa Fe y Alianza serían los últimos equipos en entrar a las semifinales de la Liga BetPlay, pues tanto el calendario como su campaña reciente los impulsaría a entrar en el grupo de los ocho primeros de la tabla de posiciones.

Esta es la predicción de
Esta es la predicción de los clasificados a cuadrangulares de la Liga BetPlay, con su puntuación y posición - crédito Besoccer

La página web destacó cosas como los próximos partidos que vienen para todos los aspirantes a los cuadrangulares, en los que salieron mejor beneficiados los Cardenales y el conjunto de Valledupar por verse con rivales ya eliminados, además de que en la última fecha se enfrentarán en el estadio El Campín, por lo que un empate los dejaría del otro lado.

De otro lado, Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional serían las cabezas de serie en el sorteo de los cuadrangulares, con los santandereanos como líderes con 38 puntos, en una gran campaña en el segundo semestre, y los antioqueños llegando a 37 unidades, superando por diferencia de gol al Independiente Medellín y Fortaleza.

Atlético Nacional y Bucaramanga tendrían
Atlético Nacional y Bucaramanga tendrían la ventaja deportiva en los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Finalmente, la plataforma de estadísticas de fútbol señaló que el “número mágico” para clasificar a los cuadrangulares quedaría por debajo de los 30 puntos, siendo 29 lo mínimo para entrar a las semifinales, dejando por fuera a equipos históricos como América de Cali, Once Caldas, Millonarios y Deportivo Cali.

Programación de la fecha 19

La Dimayor dio a conocer los horarios para disputar la penúltima jornada del Torneo Finalización 2025, que se aplazó una semana por el partido entre Boyacá Chicó y América de Cali, de la fecha 18, pues los clubes acordaron que esperarían el compromiso para llegar en las mismas condiciones.

Uno de los partidos destacados será entre Fortaleza y Junior de Barranquilla, en el estadio de Techo el sábado 8 de noviembre, cuando los Amix y los Tiburones peleen para quedar en las primeras posiciones del campeonato, que entregan la ventaja deportiva para los cuadrangulares.

Esta es la programación de
Esta es la programación de la fecha 19 de la Liga BetPlay, que se jugará del 7 al 9 de noviembre - crédito Dimayor

De otra parte, la jornada se abrirá con el duelo de Envigado ante Millonarios, en el Polideportivo Sur, en el que los Naranjas jugarán por última vez de locales antes del descenso y los azules enfocados en buscar el cupo a la Copa Sudamericana 2026 en la reclasificación.

Finalmente, la fecha 19 se cerrará con un partido entre conjuntos históricos, con Independiente Santa Fe recibiendo al Deportivo Cali del técnico Alberto Gamero en el estadio El Campín, donde los rojos necesitan el triunfo para seguir vivos y los Azucareros sumando para la tabla de promedios en 2026.

Temas Relacionados

Liga BetPlayLiga BetPlay cuadrangularesPredicción cuadrangulares Liga BetPlaySanta FeAtlético NacionalAmérica de CaliColombia-Deportes

Más Noticias

Figura de la selección Colombia se bajaría de la convocatoria para los amistosos ante Nueva Zelanda y Australia: vea de quién se trata

El combinado nacional jugará sus últimos dos partidos de 2025 para probar nuevos jugadores y en la convocatoria no entraría un hombre que fue figura en otros compromisos

Figura de la selección Colombia

Esta es la programación para el partido Boyacá Chicó vs. América y de la fecha 19 de la Liga BetPlay: hay polémica

La Dimayor por fin organizó el calendario de los partidos que se debieron aplazar por la situación en Tunja, pero hay preocupación para el duelo de los Ajedrezados con los rojos por el estadio

Esta es la programación para

La Fiscalía pondría sus ojos en el fútbol colombiano por posible caso de apuestas ilegales en un partido de Liga BetPlay

El hecho ha causado muchas sospechas en cada uno de los compromisos del campeonato colombiano, con jugadores que se prestarían para determinadas acciones a cambio de dinero

La Fiscalía pondría sus ojos

Así fue como le validaron un polémico penal a Atlético Nacional ante Llaneros: estos son los audios del VAR

Nuevamente, el cuadro verde es protagonista de un escándalo por una jugada que generó debate porque no parecía falta, pero el juez central decidió lo contrario

Así fue como le validaron

Esta es la verdad sobre la supuesta llegada de Rafael Dudamel a Millonarios: el venezolano respondió

Luego de su renuncia al Deportivo Pereira, el entrenador volvió a sonar para los azules e incluso se afirmó que ya era cuestión de tiempo para que lo presentaran como reemplazo de Hernán Torres

Esta es la verdad sobre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Concejala de la Unión Patriótica

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

ENTRETENIMIENTO

Conoce las 10 series que

Conoce las 10 series que arrasan en Netflix Colombia este fin de semana

Conoce las 10 películas más populares de Netflix Colombia para disfrutar el fin de semana

El músico colombiano que llevó un piano a un risco australiano: la historia detrás de ‘Ethereal Dream’

Las mejores actividades y planes para Halloween en centros comerciales de Bogotá: desfiles, concursos y festivales para todas las edades

“Cazadores de demonios del K-pop” se mantiene como la película para niños más popular en Netflix

Deportes

Figura de la selección Colombia

Figura de la selección Colombia se bajaría de la convocatoria para los amistosos ante Nueva Zelanda y Australia: vea de quién se trata

Esta es la programación para el partido Boyacá Chicó vs. América y de la fecha 19 de la Liga BetPlay: hay polémica

La Fiscalía pondría sus ojos en el fútbol colombiano por posible caso de apuestas ilegales en un partido de Liga BetPlay

Así fue como le validaron un polémico penal a Atlético Nacional ante Llaneros: estos son los audios del VAR

Esta es la verdad sobre la supuesta llegada de Rafael Dudamel a Millonarios: el venezolano respondió