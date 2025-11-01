Deportivo Pereira recibió un ‘espaldarazo’ en medio de su crisis financiera e institucional: “Buscamos contribuir”

Deportivo Pereira vive una de sus crisis institucionales más complicadas a lo largo de sus 81 años de historia - crédito Juan Sebastián Henao / Colprensa

La crisis institucional que enfrenta el club de fútbol de Pereira ha motivado la intervención de los hinchas del “Grande Matecaña”, de las empresas de la ciudad, tras conocerse el paro de los futbolistas por falta de pagos.

Después de conocerse la delicada situación institucional y financiera del Deportivo Pereira, que se agravó el 30 de octubre de 2025 ― cuando el Ministerio del Trabajo prohibió al club realizar cualquier actividad hasta que se pongan al día los pagos a jugadores y personal administrativo―, la capital de Risaralda se colapsó a nivel de movilidad gracias a las protestas de la hinchada a lo largo de la ciudad.

A través de un comunicado de prensa, la empresa de energía confirmó el apoyo económico al cuadro campeón de Colombia en 2022

Con este panorama, el 31 de octubre de 2025, a través de un comunicado oficial, las empresas de energía de Pereira expresaron su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones, resaltando la importancia del club como símbolo de identidad y cohesión para la comunidad local.

“Energía de Pereira informa a todos los pereiranos y en especial a la hinchada del Deportivo Pereira, que con el propósito de aportar a la superación de las dificultades por las que atraviesa el equipo y garantizar el pago de salarios y honorarios de sus trabajadores, se acordó conjuntamente con las directivas del club realizar el pago directo del patrocinio pendiente a las cuentas de una parte de nómina a jugadores y colaboradores a quienes se le adeudan sus honorarios y prestaciones”, dijeron.

Agregaron que con esta medida, quieren ayudar al club y evitar consecuencias más complicadas para el “Grande Matecaña”:

“Con este acuerdo buscamos contribuir a la solución de la situación actual del equipo, evitar que la crisis se profundice y, sobre todo, garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales que están a cargo del club”, complementaron.

Fuertes protestas en Pereira por la situación del club

Este fue el momento cuando algunos fanáticos se tomaron las vías principales de la capita del Risaralda

El bloqueo de vías principales en Pereira por parte de hinchas del Deportivo Pereira generó un colapso en la movilidad urbana y evidenció la magnitud de la crisis institucional que atraviesa el club. La protesta, encabezada por la barra Lobo Sur, se desató tras la decisión del Ministerio del Trabajo de suspender todas las actividades del equipo hasta que se salden las deudas laborales, una medida que profundizó el descontento de la afición y trasladó la inconformidad de las tribunas a las calles.

La mañana del 31 de octubre de 2025, la ciudad de Pereira experimentó un caos vehicular inusual. Los manifestantes cerraron el viaducto que une Pereira con Dosquebradas y bloquearon la glorieta de Cerritos, lo que afectó a miles de ciudadanos. El Instituto de Movilidad de Pereira informó que los bloqueos en ambos puntos se levantaron alrededor de las nueve de la mañana, aunque recomendó a los conductores mantener la precaución ante la persistente congestión. Durante las primeras horas, agentes de la Policía se desplegaron en los lugares de protesta para preservar el orden público.

La barra Lobo Sur utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que las manifestaciones continuarán hasta que el presidente del club, Álvaro López, venda la institución. En su comunicado, el grupo expresó:

“A partir de hoy por toda la ciudad nos van a ver... hasta que Álvaro López venda el @corpereira”. Además, ofreció disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes generados: “A la ciudadanía le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas”, reiterando su compromiso de mantener las protestas de manera pacífica y ordenada hasta que la dirigencia brinde respuestas y soluciones concretas a la crisis que afecta a la administración, el cuerpo técnico, los jugadores y la hinchada.

La raíz de la protesta se encuentra en la delicada situación institucional y financiera del Deportivo Pereira, que se agravó el 30 de octubre de 2025, cuando el Ministerio del Trabajo prohibió al club realizar cualquier actividad hasta que se pongan al día los pagos a jugadores y personal administrativo.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, informó a través de la cuenta de X del Ministerio que la decisión se tomó tras una inspección de la territorial de Risaralda, la cual verificó una mora considerable en el pago de salarios, primas, prestaciones y aportes a la seguridad social tanto de trabajadores como de contratistas.

En el comunicado oficial, se detalló que la suspensión preventiva se mantendrá “hasta que se certifique el cumplimiento de todas las obligaciones laborales pendientes”.

Así se viven las diversas movilizaciones en la "Perla del Otún"