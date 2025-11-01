Deportes

Deportivo Pereira recibió un ‘espaldarazo’ en medio de su crisis financiera e institucional: “Buscamos contribuir”

La emergencia institucional moviliza a compañías, autoridades y ciudadanos en busca de soluciones conjuntas

Guardar
Deportivo Pereira vive una de
Deportivo Pereira vive una de sus crisis institucionales más complicadas a lo largo de sus 81 años de historia - crédito Juan Sebastián Henao / Colprensa

La crisis institucional que enfrenta el club de fútbol de Pereira ha motivado la intervención de los hinchas del “Grande Matecaña”, de las empresas de la ciudad, tras conocerse el paro de los futbolistas por falta de pagos.

Después de conocerse la delicada situación institucional y financiera del Deportivo Pereira, que se agravó el 30 de octubre de 2025 ― cuando el Ministerio del Trabajo prohibió al club realizar cualquier actividad hasta que se pongan al día los pagos a jugadores y personal administrativo―, la capital de Risaralda se colapsó a nivel de movilidad gracias a las protestas de la hinchada a lo largo de la ciudad.

A través de un comunicado
A través de un comunicado de prensa, la empresa de energía confirmó el apoyo económico al cuadro campeón de Colombia en 2022 - crédito @EnergiaPereira / X

Con este panorama, el 31 de octubre de 2025, a través de un comunicado oficial, las empresas de energía de Pereira expresaron su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones, resaltando la importancia del club como símbolo de identidad y cohesión para la comunidad local.

“Energía de Pereira informa a todos los pereiranos y en especial a la hinchada del Deportivo Pereira, que con el propósito de aportar a la superación de las dificultades por las que atraviesa el equipo y garantizar el pago de salarios y honorarios de sus trabajadores, se acordó conjuntamente con las directivas del club realizar el pago directo del patrocinio pendiente a las cuentas de una parte de nómina a jugadores y colaboradores a quienes se le adeudan sus honorarios y prestaciones”, dijeron.

Agregaron que con esta medida, quieren ayudar al club y evitar consecuencias más complicadas para el “Grande Matecaña”:

“Con este acuerdo buscamos contribuir a la solución de la situación actual del equipo, evitar que la crisis se profundice y, sobre todo, garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales que están a cargo del club”, complementaron.

Fuertes protestas en Pereira por la situación del club

Este fue el momento cuando algunos fanáticos se tomaron las vías principales de la capita del Risaralda - crédito @lbdl_oficial / Instagram

El bloqueo de vías principales en Pereira por parte de hinchas del Deportivo Pereira generó un colapso en la movilidad urbana y evidenció la magnitud de la crisis institucional que atraviesa el club. La protesta, encabezada por la barra Lobo Sur, se desató tras la decisión del Ministerio del Trabajo de suspender todas las actividades del equipo hasta que se salden las deudas laborales, una medida que profundizó el descontento de la afición y trasladó la inconformidad de las tribunas a las calles.

La mañana del 31 de octubre de 2025, la ciudad de Pereira experimentó un caos vehicular inusual. Los manifestantes cerraron el viaducto que une Pereira con Dosquebradas y bloquearon la glorieta de Cerritos, lo que afectó a miles de ciudadanos. El Instituto de Movilidad de Pereira informó que los bloqueos en ambos puntos se levantaron alrededor de las nueve de la mañana, aunque recomendó a los conductores mantener la precaución ante la persistente congestión. Durante las primeras horas, agentes de la Policía se desplegaron en los lugares de protesta para preservar el orden público.

La barra Lobo Sur utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que las manifestaciones continuarán hasta que el presidente del club, Álvaro López, venda la institución. En su comunicado, el grupo expresó:

“A partir de hoy por toda la ciudad nos van a ver... hasta que Álvaro López venda el @corpereira”. Además, ofreció disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes generados: “A la ciudadanía le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas”, reiterando su compromiso de mantener las protestas de manera pacífica y ordenada hasta que la dirigencia brinde respuestas y soluciones concretas a la crisis que afecta a la administración, el cuerpo técnico, los jugadores y la hinchada.

La raíz de la protesta se encuentra en la delicada situación institucional y financiera del Deportivo Pereira, que se agravó el 30 de octubre de 2025, cuando el Ministerio del Trabajo prohibió al club realizar cualquier actividad hasta que se pongan al día los pagos a jugadores y personal administrativo.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, informó a través de la cuenta de X del Ministerio que la decisión se tomó tras una inspección de la territorial de Risaralda, la cual verificó una mora considerable en el pago de salarios, primas, prestaciones y aportes a la seguridad social tanto de trabajadores como de contratistas.

En el comunicado oficial, se detalló que la suspensión preventiva se mantendrá “hasta que se certifique el cumplimiento de todas las obligaciones laborales pendientes”.

Así se viven las diversas movilizaciones en la "Perla del Otún" - crédito @Marovaan / X

Temas Relacionados

Liga BetPlayDeportivo PereiraCrisis institucional club de fútbol PereiraPereiraEmpresas de energía de PereiraColombia-Deportes

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen EN VIVO, fecha 9 de la Bundesliga con Luis Díaz desde el banco de los suplentes

El técnico Vincent Kompany decidió darle descanso al “Guajiro”, tras la seguidilla de partidos que tuvo en todas las competencias

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen

Hay incertidumbre sobre el futuro de James Rodríguez en México: esto dijo el técnico del Club León

La continuidad del mediocampista colombiano en el Club León permanece sin definirse, mientras el entrenador Ignacio Ambriz confirma que la decisión se tomará solo al finalizar el torneo actual

Hay incertidumbre sobre el futuro

Así recordó la Bundesliga el paso de James Rodríguez por el Bayern Múnich: “Un clásico”

El volante colombiano tuvo un paso destacado por los “Gigantes de Baviera” entre 2017 y 2019

Así recordó la Bundesliga el

Jugador del Unión Magdalena se defendió tras ser denunciado por caso de amaños de apuestas deportivas: “Acusa a un inocente”

El defensor central niega cualquier implicación en supuestos arreglos tras su expulsión ante el Deportes Tolima y exige pruebas al directivo Eduardo Dávila, defendiendo su trayectoria profesional y su estilo de juego fuerte y limpio

Jugador del Unión Magdalena se

Cómo seguir a la selección Colombia en el Mundial Sub-17 Qatar 2025: hora y canales de televisión para ver a la Tricolor

Desde el lunes 3 de noviembre comenzará el certamen juvenil en el Medio Oriente, el primero de los cinco que se realizarán de manera anual hasta 2029 y los cafeteros están listos para el debut

Cómo seguir a la selección
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Concejala de la Unión Patriótica

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

ENTRETENIMIENTO

Samor One negó haber maltratado

Samor One negó haber maltratado a Baby Demoni, pese a denuncia pública de su familia: “Era violenta”

Conoce las 10 series que arrasan en Netflix Colombia este fin de semana

Conoce las 10 películas más populares de Netflix Colombia para disfrutar el fin de semana

El músico colombiano que llevó un piano a un risco australiano: la historia detrás de ‘Ethereal Dream’

Las mejores actividades y planes para Halloween en centros comerciales de Bogotá: desfiles, concursos y festivales para todas las edades

Deportes

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen EN VIVO, fecha 9 de la Bundesliga con Luis Díaz desde el banco de los suplentes

Hay incertidumbre sobre el futuro de James Rodríguez en México: esto dijo el técnico del Club León

Así recordó la Bundesliga el paso de James Rodríguez por el Bayern Múnich: “Un clásico”

Jugador del Unión Magdalena se defendió tras ser denunciado por caso de amaños de apuestas deportivas: “Acusa a un inocente”

Cómo seguir a la selección Colombia en el Mundial Sub-17 Qatar 2025: hora y canales de televisión para ver a la Tricolor