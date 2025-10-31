WestCol aseguró haber recibido ofrecimientos para comprar a un club de la Liga BetPlay Dimayor: “Tengo ofertas”

WestCol recibió ofertas para comprar el Deportivo Pereira- crédito Kick

La confesión de WestCol, uno de los creadores de contenido más influyentes de Colombia, sobre la oferta que recibió para adquirir acciones del Deportivo Pereira, ha generado un fuerte impacto tanto en el entorno digital como en el fútbol profesional del país.

Y es que durante una reciente transmisión en la plataforma Kick, el streamer reveló ante sus miles de seguidores que le propusieron comprar parte del club, en un momento en el que la institución enfrenta una de las crisis financieras más graves de su historia.

WestCol, conocido por su alcance masivo en redes sociales, explicó en su emisión que la oferta recibida no se limita a un simple patrocinio, sino que implica una inversión considerable y la asunción de responsabilidades directivas.

“El Deportivo Pereira lo están vendiendo, están vendiendo acciones del Pereira; a mí me han ofrecido el equipo, ya me han llegado ofertas, yo quiero mucho a Pereira, pero es que al Deportivo Pereira hay que meterle una inversión muy grande. Están vendiendo porcentajes del Pereira, me llegó esa oferta laboral”, afirmó el influencer.

El contexto en el que surge esta propuesta es especialmente delicado para el Deportivo Pereira. El club, que en 2022 celebró su primer título de Liga, ahora enfrenta deudas que alcanzan entre seis y ocho meses de salarios impagos a sus jugadores.

Esta situación ha provocado protestas dentro de la plantilla, amenazas de paro y la decisión de no entrenar hasta que se regularicen los pagos. Las dificultades económicas han llevado a la directiva a reemplazar parcialmente al equipo principal por jugadores juveniles, mientras que existe riesgo real de que el club pierda su reconocimiento profesional debido a los incumplimientos laborales.

Los informes de la Superintendencia de Sociedades muestran la magnitud del deterioro financiero: el Deportivo Pereira pasó de registrar utilidades por 1.679 millones de pesos en 2023 a pérdidas de 3.318 millones en 2024.

Esta caída ha generado un clima de urgencia y ha puesto en duda la viabilidad del club, que ahora enfrenta no solo retos deportivos, sino también una crisis institucional que amenaza su permanencia en la élite del fútbol nacional.

Así las cosas, la irrupción de WestCol en este escenario representa un punto de inflexión en la relación entre el entretenimiento digital y el deporte profesional. Que un creador de contenido reciba ofertas formales para adquirir un club de fútbol evidencia, por un lado, el creciente poder de las figuras de las redes sociales y, por otro, la vulnerabilidad de los equipos tradicionales, que ante la falta de ingresos se ven forzados a considerar la venta de acciones como una salida casi inevitable.

El propio WestCol reconoció la complejidad de la propuesta: “Me han ofrecido el equipo… pero es que al Deportivo Pereira hay que meterle una inversión muy grande”, reiteró durante su transmisión, dejando claro que la operación implicaría asumir un pasivo considerable y una gestión compleja.

El desenlace de esta posible transacción sería determinante para el futuro del Deportivo Pereira. Una venta exitosa podría significar la llegada de recursos frescos para saldar deudas, reactivar los entrenamientos y restaurar la confianza de la afición.

En caso contrario, la crisis podría profundizarse, con el riesgo de que el club pierda su reconocimiento profesional y vea comprometida su continuidad en el fútbol colombiano. Mientras tanto, la plantilla mantiene su postura de protesta y la incertidumbre domina el ambiente entre jugadores y seguidores.

Frente a ello, es importante mencionar que semanas atrás, en redes sociales había surgido la versión de que Blessd, cantante de música urbana que es cercano a WestCol, también tenía interés en adquirir el cuadro Matecaña.