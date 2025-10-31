Deportes

Se reducen los cupos para los cuadrangulares en la Liga BetPlay: estos son los seis clasificados y cinco que siguen en la pelea

A falta de un partido de la fecha 18 y dos jornadas para terminar la fase de Todos contra Todos, se definen de manera rápida los clubes que irán a la pelea por el título en diciembre

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Medellín y Atlético Bucaramanga son
Medellín y Atlético Bucaramanga son dos de los equipos que están clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

La Liga BetPlay dejó varias cosas por destacar en la fecha 18, que pese a no terminar por el duelo aplazado de Boyacá Chicó vs. América de Cali, sí fue determinante para muchos clubes que se mantenían en la pelea por los cuadrangulares, así como otros que se alejaron y quedaron sin opciones.

En este momento solo quedan dos lugares para las semifinales, pues hay seis conjuntos que no se bajarán de los ocho primeros puestos en la tabla de posiciones, así que en las próximas dos jornadas se dará una batalla emocionante entre las cinco escuadras que aspiran a clasificar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe recordar que la Dimayor dejó el fin de semana del 1 y 3 de noviembre sin Liga BetPlay, debido a que se postergó toda la fecha 19 hasta que no se termine la anterior jornada, por decisión de todos los clubes para que estén en las mismas condiciones de cara a la pelea final.

Así va la pelea por los cuadrangulares

Con dos fechas para terminar la fase de Todos contra Todos, la pelea por entrar a los cuadrangulares cada vez se reduce y es probable que en la fecha 20 sean pocos los aspirantes a ese último puesto, todo dependerá de cómo se den los resultados en estas dos semanas.

Deportes Tolima fue el sexto equipo en clasificar a los cuadrangulares, luego de vencer a Unión Magdalena por 2-0 en el estadio Sierra Nevada en la jornada 18, en la que le dio un nuevo espaldarazo al proyecto del técnico Lucas González por la irregularidad en otras fechas.

Deportes Tolima superó al Unión
Deportes Tolima superó al Unión Magdalena por 2-0 en Santa Marta, en la fecha 18 de la Liga BetPlay - crédito Deportes Tolima

Los ibaguereños llegaron a 32 puntos en la tabla de posiciones, asegurando su lugar en las semifinales y ahora pensando en ser cabeza de serie, porque le da ventaja deportiva para la siguiente ronda en caso de empatar en unidades con alguno de sus rivales.

De esta manera, Tolima se une a Junior de Barranquilla, Atlético Nacional, Medellín, Bucaramanga y Fortaleza en los cuadrangulares, que también le apuntan a ser primero o segundo en la tabla de posiciones, de cara al sorteo de los dos grupos y obtener el famoso “punto invisible”.

Fortaleza llegó a 34 puntos
Fortaleza llegó a 34 puntos y jugará sus primeros cuadrangulares en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Finalmente, los otros conjuntos que se mantienen en la pelea son Alianza, Águilas Doradas, América de Cali, Santa Fe y Llaneros, que en las próximas dos fechas pelearán con todo lo que tienen por acceder a las semifinales, en las que también se sigue sumando por la reclasificación.

Aplazamientos en el fútbol colombiano

La Dimayor anunció el aplazamiento total de la fecha 19 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025, tras la imposibilidad de disputar el encuentro entre Boyacá Chicó y América de Cali en Bogotá el jueves 30 de octubre.

La decisión se atribuyó a la resolución de la Comisión Local de Bogotá sobre el partido y a la falta de un estadio alternativo disponible en el país: “Como consecuencia de la decisión adoptada por parte de la Comisión Local de Bogotá sobre el partido Boyacá Chicó vs. América de Cali”.

Dimayor informó todos los cambios
Dimayor informó todos los cambios al calendario de la Liga BetPlay y la Copa Colombia en noviembre - crédito Dimayor

El partido pendiente, correspondiente a la fecha 18, fue reprogramado para el 6 de noviembre. Aunque no se especificó el escenario, se estima que podría jugarse en El Campín. La fecha 19 se disputará el fin de semana del 7, 8 y 9 de noviembre, mientras que la fecha 20 quedó fijada para los días 12 y 13 de noviembre. La administración comunicará próximamente los días y horarios definitivos de los encuentros. Este ajuste en el calendario implica el retraso de los cuadrangulares y de la final de la Liga II, aunque la postergación de la final aún no ha sido confirmada oficialmente.

Temas Relacionados

Liga BetPlayUnión Magdalena vs. Deportes TolimaDeportes TolimaAmérica de CaliMillonariosAtlético NacionalColombia-Deportes

Más Noticias

Palmeiras y Flamengo jugarán la final de la Copa Libertadores: este será el colombiano que buscará el título

Un cafetero hará parte de la definición del título en Lima, que nuevamente será entre clubes brasileños y que prometen dar espectáculo por el nivel de sus plantillas

Palmeiras y Flamengo jugarán la

Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers: hora y dónde ver en Colombia el juego 6 de la Serie Mundial 2025

La novena canadiense tiene una oportunidad invaluable para alcanzar su primera consagración en el Clásico de Otoño en 35 años

Toronto Blue Jays vs. Los

Rafael Dudamel tendría todo listo para ser nuevo técnico de equipo de la Liga BetPlay: de cuál se trata

El entrenador venezolano salió del Deportivo Pereira en medio de la crisis económica que afrontan los matecañas y podría recalar en uno de los grandes del torneo colombiano

Rafael Dudamel tendría todo listo

El colapso del Deportivo Pereira: gerente del equipo explicó las razones de la crisis económica

Con el Ministerio del Deporte encima, el cuadro Matecaña pasa por uno de sus peores momentos en su historia y afrontando la Liga BetPlay sin su plantilla profesional por deuda salarial

El colapso del Deportivo Pereira:

La fotografía viral de Jorge Carrascal junto a una leyenda brasileña luego de clasificar a la final de la Copa Libertadores: “Bestia del fútbol”

El colombiano fue figura del Flamengo en la semifinal del certamen continental, la cual lograron superar los brasileños tras imponerse 1-0 a Racing de Avellaneda en el marcador global

La fotografía viral de Jorge
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

Abatido alias Místico, cabecilla del Clan del Golfo, en operación del Ejército en Abriaquí, Antioquia

Capturados dos supuestos terroristas que planeaban atentar contra un CAI en Bogotá

ENTRETENIMIENTO

Linda Palma conmovió con emotivo

Linda Palma conmovió con emotivo testimonio sobre su enfermedad y la fe que la impulsó a seguir adelante

Marlon Solórzano confirmó el fin de su relación con la rusa Yana Karpova y aclaró si volvería con Karina García: “Estoy soltero, ¿por qué no?"

Karol G reveló que estuvo a punto de rechazar la invitación para cantar con Andrea Bocelli en el Vaticano: “Estaba supernerviosa”

Amparo Grisales volvió a encender las redes por reflexión sobre la edad: “Los que celebran son los que se restan años”

El video del asalto a Mafe Méndez en plena transmisión se vuelve viral y desata debate: “Lección aprendida”

Deportes

El colapso del Deportivo Pereira:

El colapso del Deportivo Pereira: gerente del equipo explicó las razones de la crisis económica

La fotografía viral de Jorge Carrascal junto a una leyenda brasileña luego de clasificar a la final de la Copa Libertadores: “Bestia del fútbol”

Leyenda del Bayern Múnich criticó a Luis Díaz por fallar gol cantado: “La desperdició de forma lamentable”

Santa Fe le crea más problemas a la Dimayor en la Liga BetPlay: se vendría un nuevo aplazamiento

Pereira está en la cuerda floja: Ministerio del Trabajo suspendió labores del club por “graves incumplimientos laborales”