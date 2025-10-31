Se reducen los cupos para los cuadrangulares en la Liga BetPlay: estos son los seis clasificados y cinco que siguen en la pelea

Medellín y Atlético Bucaramanga son dos de los equipos que están clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

La Liga BetPlay dejó varias cosas por destacar en la fecha 18, que pese a no terminar por el duelo aplazado de Boyacá Chicó vs. América de Cali, sí fue determinante para muchos clubes que se mantenían en la pelea por los cuadrangulares, así como otros que se alejaron y quedaron sin opciones.

En este momento solo quedan dos lugares para las semifinales, pues hay seis conjuntos que no se bajarán de los ocho primeros puestos en la tabla de posiciones, así que en las próximas dos jornadas se dará una batalla emocionante entre las cinco escuadras que aspiran a clasificar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe recordar que la Dimayor dejó el fin de semana del 1 y 3 de noviembre sin Liga BetPlay, debido a que se postergó toda la fecha 19 hasta que no se termine la anterior jornada, por decisión de todos los clubes para que estén en las mismas condiciones de cara a la pelea final.

Así va la pelea por los cuadrangulares

Con dos fechas para terminar la fase de Todos contra Todos, la pelea por entrar a los cuadrangulares cada vez se reduce y es probable que en la fecha 20 sean pocos los aspirantes a ese último puesto, todo dependerá de cómo se den los resultados en estas dos semanas.

Deportes Tolima fue el sexto equipo en clasificar a los cuadrangulares, luego de vencer a Unión Magdalena por 2-0 en el estadio Sierra Nevada en la jornada 18, en la que le dio un nuevo espaldarazo al proyecto del técnico Lucas González por la irregularidad en otras fechas.

Deportes Tolima superó al Unión Magdalena por 2-0 en Santa Marta, en la fecha 18 de la Liga BetPlay - crédito Deportes Tolima

Los ibaguereños llegaron a 32 puntos en la tabla de posiciones, asegurando su lugar en las semifinales y ahora pensando en ser cabeza de serie, porque le da ventaja deportiva para la siguiente ronda en caso de empatar en unidades con alguno de sus rivales.

De esta manera, Tolima se une a Junior de Barranquilla, Atlético Nacional, Medellín, Bucaramanga y Fortaleza en los cuadrangulares, que también le apuntan a ser primero o segundo en la tabla de posiciones, de cara al sorteo de los dos grupos y obtener el famoso “punto invisible”.

Fortaleza llegó a 34 puntos y jugará sus primeros cuadrangulares en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Finalmente, los otros conjuntos que se mantienen en la pelea son Alianza, Águilas Doradas, América de Cali, Santa Fe y Llaneros, que en las próximas dos fechas pelearán con todo lo que tienen por acceder a las semifinales, en las que también se sigue sumando por la reclasificación.

Aplazamientos en el fútbol colombiano

La Dimayor anunció el aplazamiento total de la fecha 19 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025, tras la imposibilidad de disputar el encuentro entre Boyacá Chicó y América de Cali en Bogotá el jueves 30 de octubre.

La decisión se atribuyó a la resolución de la Comisión Local de Bogotá sobre el partido y a la falta de un estadio alternativo disponible en el país: “Como consecuencia de la decisión adoptada por parte de la Comisión Local de Bogotá sobre el partido Boyacá Chicó vs. América de Cali”.

Dimayor informó todos los cambios al calendario de la Liga BetPlay y la Copa Colombia en noviembre - crédito Dimayor

El partido pendiente, correspondiente a la fecha 18, fue reprogramado para el 6 de noviembre. Aunque no se especificó el escenario, se estima que podría jugarse en El Campín. La fecha 19 se disputará el fin de semana del 7, 8 y 9 de noviembre, mientras que la fecha 20 quedó fijada para los días 12 y 13 de noviembre. La administración comunicará próximamente los días y horarios definitivos de los encuentros. Este ajuste en el calendario implica el retraso de los cuadrangulares y de la final de la Liga II, aunque la postergación de la final aún no ha sido confirmada oficialmente.