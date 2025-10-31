Deportes

Leyenda del Bayern Múnich criticó a Luis Díaz por fallar gol cantado: “La desperdició de forma lamentable”

Lothar Matthäus subrayó que, aunque los números del jugador colombiano son positivos, la exigencia del club bávaro obliga a que muestre mayor temple en partidos de alta exigencia

Leyenda del Bayern Múnich criticó a Luis Díaz por fallar gol cantado

La actuación de Luis Díaz en el Bayern Múnich continúa generando debate, no solo por su aporte en goles y asistencias, sino por las oportunidades desperdiciadas frente al arco rival.

En el reciente encuentro ante Colonia por la Copa de Alemania, el delantero colombiano volvió a quedar en el centro de la discusión tras fallar una ocasión clara de gol, episodio que motivó un análisis detallado por parte de Lothar Matthäus, exjugador emblemático del club y actual comentarista.

El exinternacional alemán, en conversación con Bild, puso el foco en la jugada que más le llamó la atención: la asistencia de Díaz para el cuarto gol de Olise.

Lothar Matthäus subrayó que, aunque los números del jugador colombiano son positivos, la exigencia del club bávaro obliga a que muestre mayor temple en partidos de alta exigencia

“Sí, digamos, se vio la asistencia (de Díaz) para el cuarto gol para Olise. Creo que esa es la escena que se me quedó más grabada que la oportunidad que desperdició. La desperdició de forma lamentable, y también la semana pasada ya tuvo una oportunidad enorme y la desperdició“, afirmó. De este modo, el exfutbolista reconoció el valor de la contribución del colombiano en la construcción de juego, aunque no dejó de señalar la gravedad de los errores cometidos en la definición.

Matthäus profundizó en su análisis al destacar que Díaz suele generar muchas oportunidades de gol, lo que se refleja en sus cifras actuales: “Él se busca las oportunidades y creo que tiene cuatro goles en la Bundesliga, o cinco, y varias asistencias. O sea, la cifra de goles y asistencias está bien, pero claro, cuando uno desperdicia unas oportunidades de gol tan grandes, pues tiene que vivir con esos comentarios”.

El colombiano también peleará por ser el mejor jugador del mes junto a sus compañeros en el Bayern Múnich: el francés Michael Olise y el alemán Joshua Kimmich

Y agregó: “Él puede hacerlo sin duda, pero claro, quien se crea muchas oportunidades también puede que se le escape una a una, pero las que falló ayer (ante Colonia), eso sí fue como, pues, no lo que uno espera de él”. Así, el exjugador subrayó que, aunque los números de Díaz son positivos, la exigencia en un club como el Bayern Múnich obliga a no desaprovechar ocasiones tan evidentes.

En su evaluación, Matthäus fue aún más específico al referirse a la jugada fallida: “No puedes pegarle directo al arquero, puedes darle al palo, pero ahí él tiene que, a pesar de su edad, ser un poquito más frío”, sentenció el exfutbolista a Bild. Esta observación apunta a la necesidad de que Díaz.

El exjugador también consideró la reacción de la afición por este tipo de errores. Según Matthäus, los seguidores del Bayern Múnich podrían pasar por alto fallos como el cometido ante Colonia, dado que se trataba de la segunda ronda de la Copa de Alemania. Sin embargo, advirtió que en enfrentamientos contra rivales de mayor jerarquía, como el Real Madrid, la tolerancia sería mucho menor y las críticas más severas.

La actuación de Luis Díaz en el Bayern Múnich continúa generando debate, no solo por su aporte en goles y asistencias, sino por las oportunidades desperdiciadas frente al arco rival

El episodio que desató la controversia ocurrió en el minuto 51, cuando el Bayern ya ganaba 2-1. Díaz, tras una veloz carrera desde la mitad del campo, se plantó solo ante el portero Ron-Robert Zieler. Con todo a favor para marcar su segundo gol de la noche, el colombiano envió el balón por encima del travesaño, desperdiciando la oportunidad de firmar un doblete. A pesar de este error, el Bayern Múnich terminó imponiéndose 4-1, con el último tanto precedido por una asistencia destacada de Díaz a Olise, acción que Matthäus también resaltó en su análisis.

Sin importar los aspectos a mejorar en la definición, la presencia de Luis Díaz en el once titular de Kompany se ha consolidado desde su llegada en el mercado de verano. Su rendimiento justifica la importante inversión realizada por el club bávaro, que ve en el colombiano una pieza clave para sus aspiraciones.

