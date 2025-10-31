Buen momento de Richard Ríos en el Benfica: este fue el “espaldarazo” que recibió del portugués José Mourinho

Richard Rios se consolidó como una de las figuras del Benfica - crédito Lee Smith / Action Images via Reuters

El respaldo de José Mourinho hacia Richard Ríos se ha hecho evidente tras la reciente victoria del Benfica sobre Tondela en la Copa de la Liga de Portugal 3-0, el 29 de octubre de 2025.

El entrenador portugués no solo valoró el rendimiento del mediocampista colombiano, también celebró el reconocimiento que recibió por parte de los aficionados en el estadio, un gesto que consideró fundamental para la adaptación del jugador en su nueva etapa profesional.

Mou se refirió al rendimiento de Richard Ríos en la última victoria ante Tondela - crédito Pedro Nunes / REUTERS

Durante la rueda de prensa posterior al encuentro, Mourinho subrayó la importancia de que los futbolistas perciban el apoyo del público, especialmente cuando logran actuaciones destacadas.

“Creo que es agradable para los jugadores, ellos necesitan sentir esa sensación, la gente sabe de que jugaron un buen partido. Richard Ríos entró bien, esa empatía no egoísta, es nuestro objetivo”.

Con estas palabras, el entrenador dejó claro que la integración y la confianza son aspectos prioritarios en su gestión del vestuario.

El partido ante Tondela resultó especialmente significativo para Ríos, quien ingresó en la segunda mitad y fue determinante al asistir a Lukebakio, acción que encaminó el triunfo del Benfica en la competición. Mourinho, al referirse a este momento, destacó el apoyo de los fanáticos:

“Es demasiado satisfactorio para un jugador llegar a una Liga nueva y ser importante en el partido, qué bien que Richard celebre en el estadio, para recibir el calor de la gente”.

El técnico remarcó así el valor de que el colombiano haya sido protagonista y haya sentido el respaldo de la hinchada en un contexto de adaptación.

Estadísticas de Richard Ríos

Richard Ríos se consolidó como figura del Benfica, acá en el clásico de Portugal ante Oporto - crédito Pedro Nunes / REUTERS

Desde su llegada al fútbol portugués, Ríos ha disputado dieciocho partidos con el Benfica y ha registrado una asistencia, precisamente la que brindó al delantero Dodi Lukebakio en la Copa de la Liga de Portugal.

Hasta el momento, el mediocampista no ha convertido goles, pero su aporte en el campo y la confianza que le otorga Mourinho refuerzan su papel dentro del plantel.

Cuándo vuelve a jugar el Benfica

Benfica viene de ganar ante un duro rival como Tondela - crédito Pedro Nunes / REUTERS

El próximo desafío para el conjunto lisboeta será el enfrentamiento ante Vitoria Guimaraes por la Primeira Liga de Portugal. El Benfica ocupa actualmente la tercera posición en la tabla con veintiún puntos, a cuatro del líder Porto. El encuentro está programado para este sábado 1 de noviembre a las 3:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Dom Afonso Henriques, donde tanto Ríos como Mourinho buscarán consolidar el buen momento del equipo.

A continuación, este es el calendario de las “Águilas” en lo que queda de 2025:

1 de noviembre de 2025 - Liga de Portugal: Vitória Guimaraes vs. Benfica

5 de noviembre de 2025 - Champions League: Benfica vs. Bayer Leverkusen

9 de noviembre de 2025 - Liga de Portugal: Benfica vs. Casa Pia

21 de noviembre de 2025 - Copa de Portugal: Atlético vs. Benfica

25 de noviembre de 2025 - Champions League: Ajax vs. Benfica

29 de noviembre de 2025 - Liga de Portugal: Nacional vs. Benfica

5 de diciembre de 2025 - Champions League: Benfica vs. Sporting de Lisboa

10 de diciembre de 2025 - Liga de Portugal: Benfica vs. Nápoles

14 de diciembre de 2025 - Liga de Portugal: Moreirense vs. Benfica

21 de diciembre de 2025 - Liga de Portugal: Benfica vs. Famalicão

28 de diciembre de 2025 - Liga de Portugal: SC Braga vs. Benfica

Así va la liga de Portugal:

Porto: 25 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +19) Sporting de Lisboa: 22 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +22) Benfica: 21 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +14) Gil Vicente: 19 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +10) Famalicão: 16 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Moreirense: 15 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Rio Ave: 11 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Santa Clara: 11 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Santa Clara: 11 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Nacional: 11 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Vitória Guimarães,: 11 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Alverca: 10 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Arouca: 9 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -14) Casa Pia: 8 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -9) Estela: 7 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Estoril: 7 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Tondela: 5 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -13) AFS: 1 punto - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -17)