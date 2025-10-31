Deportes

Buen momento de Richard Ríos en el Benfica: este fue el “espaldarazo” que recibió del portugués José Mourinho

El entrenador portugués destacó la importancia del apoyo de la afición y la actuación del mediocampista colombiano, quien asistió en el gol decisivo ante Tondela

Guardar
Richard Rios se consolidó como
Richard Rios se consolidó como una de las figuras del Benfica - crédito Lee Smith / Action Images via Reuters

El respaldo de José Mourinho hacia Richard Ríos se ha hecho evidente tras la reciente victoria del Benfica sobre Tondela en la Copa de la Liga de Portugal 3-0, el 29 de octubre de 2025.

El entrenador portugués no solo valoró el rendimiento del mediocampista colombiano, también celebró el reconocimiento que recibió por parte de los aficionados en el estadio, un gesto que consideró fundamental para la adaptación del jugador en su nueva etapa profesional.

Mou se refirió al rendimiento
Mou se refirió al rendimiento de Richard Ríos en la última victoria ante Tondela - crédito Pedro Nunes / REUTERS

Durante la rueda de prensa posterior al encuentro, Mourinho subrayó la importancia de que los futbolistas perciban el apoyo del público, especialmente cuando logran actuaciones destacadas.

“Creo que es agradable para los jugadores, ellos necesitan sentir esa sensación, la gente sabe de que jugaron un buen partido. Richard Ríos entró bien, esa empatía no egoísta, es nuestro objetivo”.

Con estas palabras, el entrenador dejó claro que la integración y la confianza son aspectos prioritarios en su gestión del vestuario.

El partido ante Tondela resultó especialmente significativo para Ríos, quien ingresó en la segunda mitad y fue determinante al asistir a Lukebakio, acción que encaminó el triunfo del Benfica en la competición. Mourinho, al referirse a este momento, destacó el apoyo de los fanáticos:

“Es demasiado satisfactorio para un jugador llegar a una Liga nueva y ser importante en el partido, qué bien que Richard celebre en el estadio, para recibir el calor de la gente”.

El técnico remarcó así el valor de que el colombiano haya sido protagonista y haya sentido el respaldo de la hinchada en un contexto de adaptación.

Estadísticas de Richard Ríos

Richard Ríos se consolidó como
Richard Ríos se consolidó como figura del Benfica, acá en el clásico de Portugal ante Oporto - crédito Pedro Nunes / REUTERS

Desde su llegada al fútbol portugués, Ríos ha disputado dieciocho partidos con el Benfica y ha registrado una asistencia, precisamente la que brindó al delantero Dodi Lukebakio en la Copa de la Liga de Portugal.

Hasta el momento, el mediocampista no ha convertido goles, pero su aporte en el campo y la confianza que le otorga Mourinho refuerzan su papel dentro del plantel.

Cuándo vuelve a jugar el Benfica

Benfica viene de ganar ante
Benfica viene de ganar ante un duro rival como Tondela - crédito Pedro Nunes / REUTERS

El próximo desafío para el conjunto lisboeta será el enfrentamiento ante Vitoria Guimaraes por la Primeira Liga de Portugal. El Benfica ocupa actualmente la tercera posición en la tabla con veintiún puntos, a cuatro del líder Porto. El encuentro está programado para este sábado 1 de noviembre a las 3:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Dom Afonso Henriques, donde tanto Ríos como Mourinho buscarán consolidar el buen momento del equipo.

A continuación, este es el calendario de las “Águilas” en lo que queda de 2025:

  • 1 de noviembre de 2025 - Liga de Portugal: Vitória Guimaraes vs. Benfica
  • 5 de noviembre de 2025 - Champions League: Benfica vs. Bayer Leverkusen
  • 9 de noviembre de 2025 - Liga de Portugal: Benfica vs. Casa Pia
  • 21 de noviembre de 2025 - Copa de Portugal: Atlético vs. Benfica
  • 25 de noviembre de 2025 - Champions League: Ajax vs. Benfica
  • 29 de noviembre de 2025 - Liga de Portugal: Nacional vs. Benfica
  • 5 de diciembre de 2025 - Champions League: Benfica vs. Sporting de Lisboa
  • 10 de diciembre de 2025 - Liga de Portugal: Benfica vs. Nápoles
  • 14 de diciembre de 2025 - Liga de Portugal: Moreirense vs. Benfica
  • 21 de diciembre de 2025 - Liga de Portugal: Benfica vs. Famalicão
  • 28 de diciembre de 2025 - Liga de Portugal: SC Braga vs. Benfica

Así va la liga de Portugal:

  1. Porto: 25 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +19)
  2. Sporting de Lisboa: 22 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +22)
  3. Benfica: 21 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +14)
  4. Gil Vicente: 19 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  5. Famalicão: 16 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +6)
  6. Moreirense: 15 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  7. Rio Ave: 11 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  8. Santa Clara: 11 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  9. Santa Clara: 11 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  10. Nacional: 11 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
  11. Vitória Guimarães,: 11 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
  12. Alverca: 10 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
  13. Arouca: 9 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -14)
  14. Casa Pia: 8 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -9)
  15. Estela: 7 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
  16. Estoril: 7 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
  17. Tondela: 5 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -13)
  18. AFS: 1 punto - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -17)

Temas Relacionados

Benfica José Mourinho Richard Ríos Copa de la LigaPrimeira LigaCopa de PortugalColombia-Deportes

Más Noticias

Cómo seguir a la selección Colombia en el Mundial Sub-17 Qatar 2025: hora y canales de televisión para ver a la Tricolor

Desde el lunes 3 de noviembre comenzará el certamen juvenil en el Medio Oriente, el primero de los cinco que se realizarán de manera anual hasta 2029 y los cafeteros están listos para el debut

Cómo seguir a la selección

Estadios cerrados, hinchadas temidas y decisiones de último minuto: así fue la crisis del partido Boyacá Chicó vs. América de Cali

Pese a que la Dimayor definió la fecha y sede para el duelo de la fecha 18, el presidente de los Ajedrezados habló sobre las dificultades para encontrar cancha y los líos con Millonarios por El Campín

Estadios cerrados, hinchadas temidas y

Estos serían los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II: predicción dejó sorpresas

De cara a las últimas dos jornadas del campeonato, una plataforma dio a conocer los que considera que avanzarán a las semifinales, así como los conjuntos que se quedarán con el “punto invisible”

Estos serían los ocho clasificados

Figura de la selección Colombia se bajaría de la convocatoria para los amistosos ante Nueva Zelanda y Australia: vea de quién se trata

El combinado nacional jugará sus últimos dos partidos de 2025 para probar nuevos jugadores y en la convocatoria no entraría un hombre que fue figura en otros compromisos

Figura de la selección Colombia

Esta es la programación para el partido Boyacá Chicó vs. América y de la fecha 19 de la Liga BetPlay: hay polémica

La Dimayor por fin organizó el calendario de los partidos que se debieron aplazar por la situación en Tunja, pero hay preocupación para el duelo de los Ajedrezados con los rojos por el estadio

Esta es la programación para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Concejala de la Unión Patriótica

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

ENTRETENIMIENTO

Samor One negó haber maltratado

Samor One negó haber maltratado a Baby Demoni, pese a denuncia pública de su familia: “Era violenta”

Conoce las 10 series que arrasan en Netflix Colombia este fin de semana

Conoce las 10 películas más populares de Netflix Colombia para disfrutar el fin de semana

El músico colombiano que llevó un piano a un risco australiano: la historia detrás de ‘Ethereal Dream’

Las mejores actividades y planes para Halloween en centros comerciales de Bogotá: desfiles, concursos y festivales para todas las edades

Deportes

Cómo seguir a la selección

Cómo seguir a la selección Colombia en el Mundial Sub-17 Qatar 2025: hora y canales de televisión para ver a la Tricolor

Estadios cerrados, hinchadas temidas y decisiones de último minuto: así fue la crisis del partido Boyacá Chicó vs. América de Cali

Estos serían los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II: predicción dejó sorpresas

Figura de la selección Colombia se bajaría de la convocatoria para los amistosos ante Nueva Zelanda y Australia: vea de quién se trata

Esta es la programación para el partido Boyacá Chicó vs. América y de la fecha 19 de la Liga BetPlay: hay polémica