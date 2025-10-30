Deportes

Millonarios se podría quedar sin copas internacionales tras la eliminación de la Liga: así se reparten los cupos de la tabla de reclasificación

Eliminados de la Copa Colombia y en el sexto puesto en la reclasificación, los Embajadores podrían únicamente aspirar a la Copa Sudamericana, pero depende de los resultados de los cuadrangulares semifinales

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

David Mackalister Silva pidió perdón
David Mackalister Silva pidió perdón a la hinchada de Millonarios por el flojo semestre - crédito Colprensa - Cristian Bayona

Millonarios empató sin goles contra Once Caldas en el partido de la fecha 18 de la Liga Betplay II-2025 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá, con lo que sentenció su eliminación de los cuadrangulares semifinales del segundo semestre del fútbol colombiano.

Desde el inicio, Millonarios asumió la iniciativa, consciente de que solo una victoria le permitiría mantener vivas las esperanzas de avanzar en el torneo.

Apenas a los seis minutos se registró la primera opción clara para el cuadro local: tras un tiro de esquina cobrado desde la derecha por Mackalister Silva, Jorge Arias anticipó a la defensa y conectó un potente cabezazo que se fue apenas desviado, generando expectativa en las tribunas.

Para el segundo tiempo, el trámite del partido experimentó cierto equilibrio, con Once Caldas mostrando mayor presencia en ataque.

En el minuto 59, Dayro Moreno protagonizó una de los chances más claros del compromiso al quedar de frente al arco tras una jugada colectiva.

Sin embargo, el arquero de Millonarios, Diego Novoa, impidió la anotación con una intervención efectiva, manteniendo el marcador en cero.

Hinchas de Millonarios expresaron su
Hinchas de Millonarios expresaron su descontento a los jugadores tras el empate 0-0 contra Once Caldas - crédito Colprensa - Cristian Bayona

En los minutos finales del encuentro entre Millonarios y Once Caldas en el estadio El Campín, la tensión se hizo sentir entre los seguidores, que fueron testigos presenciales de la debacle del cuadro capitalino en el 2025.

A la eliminación de la Liga hay que sumarla las pocas probabilidades de disputar a torneos internacionales por la vía de la reclasificación.

Así se clasifica para los torneos de Conmebol en el fútbol colombiano

Puerto Cabello, Aurora y Aucas
Puerto Cabello, Aurora y Aucas abren en casa la Copa Libertadores número 65

El sistema de clasificación a los torneos internacionales desde la liga colombiana presenta reglas específicas que combinan los resultados de los campeonatos semestrales y la tabla de reclasificación anual.

Con el reciente título del Apertura 2025 de Santa Fe, el equipo bogotano ya tiene asegurado uno de los cupos directos a la Copa Libertadores 2026, de acuerdo a la información disponible en la fecha 17 de la Liga.

El segundo boleto directo a Libertadores será para el equipo que gane el torneo Clausura 2025. Quedando definidos así dos de los cuatro cupos para el principal certamen sudamericano. Las otras dos plazas, en cambio, no dependen de ser campeón, sino del rendimiento acumulado durante el año: irán para los equipos con mejor posición en la tabla de reclasificación, exceptuando a aquellos que ya hayan sido campeones en el Apertura, Clausura o Copa Colombia.

En cuanto a la Copa Sudamericana, la dinámica también contempla la reclasificación, pero introduce particularidades vinculadas a los cruces nacionales. Colombia contará con cuatro representantes en la fase previa de la Sudamericana; no obstante, los enfrentamientos serán entre equipos colombianos, por lo que finalmente solo dos avanzarán a la etapa de grupos.

Uno de los cupos para la Sudamericana se reserva automáticamente para el campeón de la Copa Colombia 2025. Los otros tres serán para los equipos mejor ubicados en la reclasificación, que no hayan ganado ni liga ni copa, y que tampoco tengan participación asegurada en Libertadores.

Así va la tabla de la reclasificación en la Liga BetPlay 2025

Independiente Medellín además es el
Independiente Medellín además es el mejor equipo del 2025 en la tabla de la reclasificación - crédito Colprensa
  1. Independiente Medellín: 81 puntos / +24 diferencia de gol / 46 partidos jugados (Fase previa de Copa Libertadores)
  2. Atlético Nacional: 74 puntos / +27 diferencia de gol / 43 partidos jugados (Fase previa de Copa Libertadores)
  3. Independiente Santa Fe: 74 puntos / +10 diferencia de gol / 46 partidos jugados (Fase de grupos de la Copa Libertadores)
  4. Deportes Tolima: 73 puntos / +19 diferencia de gol / 43 partidos jugados (Fase previa de Copa Sudamericana)
  5. América de Cali: 71 puntos / +19 diferencia de gol / 43 partidos jugados (Fase previa de Copa Sudamericana)
  6. Junior FC: 69 puntos / +27 diferencia de gol / 44 partidos jugados (Fase previa de Copa Sudamericana)
  7. Millonarios FC: 69 puntos / +27 diferencia de gol / 44 partidos jugados
  8. Atlético Bucaramanga: 63 puntos / +27 diferencia de gol / 38 partidos jugados

