Entrenador de Yina Calderón reveló cuál era el plan inicial de la empresaria en la pelea con Andrea Valdiri: la dejó al descubierto

Según el preparador físico, la empresaria sí pensó en dejarse ganar en 'Stream Fighters 4', pero la falta de comunicación con Andrea Valdiri cambió por completo el rumbo de la pelea que se hizo viral

Iván Gaitán

El hombre aseguró que desde el principio la DJ tenía pensado hablar con Andrea para rendirse - crédito @elchisme221/TikTok

La reciente controversia en torno al combate de boxeo entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en el evento Stream Fighters 4 ha puesto al descubierto la realidad detrás del combate.

El entrenador de la DJ, reveló detalles inéditos sobre la estrategia que la empresaria planeaba ejecutar en el ring, pero que finalmente no pudo concretar.

El preparador físico y entrenador de boxeo de Yina Calderón explicó que la influencer aceptó el reto de participar en el encuentro de boxeo entre influencers motivada principalmente por la considerable suma de dinero que le ofrecieron, sin anticipar plenamente las implicaciones del enfrentamiento.

La pelea estelar de 'Stream Fighters 4' entre Andrea Valdiri y Yina Calderón en el Coliseo Medplus duró apenas 20 segundos, lo que aguantó la huilense antes de quitarse los guantes y retirarse - crédito @stream_fighters/Instagram

Según relató el hombre, Calderón no midió la magnitud del desafío que había aceptado por dinero, hasta que se encontró frente a una Andrea Valdiri completamente enfocada en su papel de boxeadora, petición que también le hicieron los seguidores a la bailarina barranquillera en “venganza” por la forma en la que la DJ se refiere a otros famosos.

En la entrevista difundida por diferentes redes sociales, el preparador físico detalló que, el mismo día del combate, Calderón le pidió que ajustara la protección de su casco, ya que intuía que Valdiri la atacaría con contundencia.

No obstante, antes de subir al ring, la huilense ya había compartido con su equipo la intención de dejarse ganar.

Yina Calderón se retira del ring en plena pelea contra Andrea Valdiri. - crédito captura de pantalla

El entrenador citó las palabras de Calderón: “Lo único que hay que hacer es: yo me monto a ese ring, me hago la que me descaché y que la Valdiri me pegue un puño, me tiro al piso y me hago la desmayada. Entonces el equipo le dijo a Yina: ‘¿pero usted cómo va a hacer eso?’ Y ella respondió: ‘Cuando salgamos yo hablo con Valdiri’”.

El plan, sin embargo, no pudo llevarse a cabo, pues explicó que al intentar Calderón llamar la atención de Valdiri para comunicarle su estrategia antes de iniciar el combate, no logró hacerlo.

Esta circunstancia dejó a la influencer sin posibilidad de coordinar la supuesta actuación que había ideado.

El enfrentamiento, que se viralizó en redes sociales, estuvo marcado por la decisión de Yina Calderón de retirarse apenas transcurridos diez segundos desde el inicio del combate.

Las creadoras de contenido tuvieron una fuerte pelea en el pesaje de Stream Fighters - crédito @stream_fighters/ Instagram

Según la reconstrucción de los hechos, tras la señal del réferi, Calderón lanzó un único golpe, mientras que Andrea Valdiri la acorraló contra las cuerdas y le propinó varios ataques. Esta rápida sucesión de acciones llevó a Calderón a abandonar el ring, otorgando la victoria a la barranquillera.

Las reacciones de los internautas no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos dejaron comentarios como: “Obviamente, Yina es la reina 👑 del entrenamiento, raiting y el show y el que no lo comprende ni lo entiende. Pierde😂❤️🔥✨ Amo a Yina por eso"; “la mejor versión de esa historia fue esta”; “tan sabroso que habla, yo pienso que en lugar de entrenar, tiraban caja todo el día”, entre otros.

