Gustavo Petro estuvo con Gianni Infantino e hizo anuncio sobre la selección Colombia en el próximo Mundial 2026

Mientras se desarrollaban las sesiones del foro Future Investment Initiative (FII) en Riad, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, delineó el futuro del fútbol nacional con una declaración contundente: “Colombia va a competir por la Copa Mundial”, expresión que situó a la Selección Colombia como aspirante central de cara al próximo mundial que tendrá sede en Norteamérica.

El evento, conocido como “el Davos del Desierto”, reunió a destacados líderes globales, entre ellos Gianni Infantino, presidente de la Fifa, el presidente sirio Ahmed al Sharaa, ministros saudíes y otras personalidades, según información reportada por el propio Infantino en redes sociales.

El dirigente máximo del fútbol mundial relató detalles de su presencia en la novena edición del FII, destacando el rol de la Fifa como motor para la igualdad y el desarrollo global del deporte.

“Desde la superación de las barreras diplomáticas en el campo de fútbol en nuestros eventos mundiales a ser una fuerza para la educación, la inclusión y la igualdad de oportunidades mediante la reinversión de nuestros ingresos en el desarrollo del fútbol mundial, la FIFA también está trabajando estrechamente con todas sus partes interesadas para crear espacios seguros dentro y fuera del campo, mientras que aborda cuestiones sociales importantes, como el racismo, la discriminación y la salvaguardia a través de sus diferentes proyectos e iniciativas de intercambio de conocimientos”, publicó Infantino, acompañando su mensaje con imágenes de los mandatarios en el foro.

La participación de Petro en Riad se dio durante la gira oficial por el Medio Oriente que se prolongará hasta el 4 de noviembre, con paradas previstas en Egipto y Catar. En la cita económica, el jefe de Estado colombiano sostuvo encuentros con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salman.

De acuerdo con el despacho presidencial, este espacio representa “un paso importante en la consolidación de las relaciones bilaterales y en la proyección internacional de Colombia hacia el mundo”. Petro subrayó en la red social X que tras el encuentro “se abren inmensas posibilidades de inversión y comercio para Colombia y Arabia Saudita pues son economías complementarias y no competitivas entre sí”.

Durante su intervención ante los asistentes al foro, el presidente colombiano hizo énfasis en el carácter diverso y cultural del fútbol nacional y latinoamericano:

“Colombia intenta llegar a los primeros lugares, porque se expresa en la cultura de un pueblo, en cada equipo; la diversidad técnica de los equipos europeos nos ha enriquecido. Tenemos diversidad cultural desde el principio de la República. Ha hecho equipos maravillosos, a veces ganan, a veces no... La diversidad cultural hace grande al fútbol latinoamericano y europeo... Colombia va a competir por la Copa Mundial”, recalcó Petro, según se recoge en las imágenes y declaraciones difundidas por las entidades oficiales y los propios protagonistas. No se precisó si hubo un encuentro bilateral privado entre Petro e Infantino durante la jornada.

Una vez culminada esta gira, el mandatario colombiano tiene previsto encabezar en Santa Marta la cuarta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) junto a la Unión Europea (UE), evento programado para el 9 y 10 de noviembre, en una agenda diplomática que busca reforzar la posición internacional de Colombia en distintos ámbitos.