Estos son los millonarios premios que recibe Luis Díaz en el Bayern Múnich: las cláusulas de su contrato

Lucho se convirtió en una ficha clave para Vincent Kompany - crédito Michaela Stache / REUTERS

Las condiciones contractuales de Luis Díaz en el Bayern Múnich han salido a la luz, revelando que el futbolista colombiano ocupa el sexto lugar entre los jugadores mejor remunerados del club bávaro, con un salario anual de 14 millones de euros.

Este dato posiciona al guajiro en una élite salarial dentro de la plantilla, reflejando la magnitud de la apuesta del equipo alemán por su talento.

El acuerdo entre Luis Díaz y el Bayern Múnich no solo destaca por la cifra base de su salario: también por la estructura de bonificaciones vinculadas al cumplimiento de objetivos deportivos.

Estas cláusulas, consideradas inusuales por su generosidad, establecen incentivos económicos adicionales que pueden incrementar de manera significativa los ingresos del jugador si se alcanzan determinadas metas durante la temporada.

Luis Díaz recibió una fuerte patada de Jens Castrop en el último partido de Bundesliga - crédito Leon Kuegeler / REUTERS

El 29 de octubre de 2025, se conoció a través de la información de Bild, de Alemania, en donde detalla que el contrato de Luis Díaz contempla una serie de bonificaciones que superan los estándares habituales en el fútbol europeo.

Estas recompensas están asociadas tanto a logros individuales como colectivos, lo que incentiva el rendimiento del futbolista y su contribución al éxito del equipo.

Según el medio, el monto de las bonificaciones podría considerarse “insólito” en comparación con otros acuerdos similares en la Bundesliga.

El estatus de Luis Díaz como uno de los jugadores mejor pagados del Bayern Múnich refleja la confianza depositada por la directiva y el cuerpo técnico en su capacidad para marcar la diferencia en el campo.

La estructura contractual, que combina un salario elevado con bonificaciones excepcionales, responde a la estrategia del club de asegurar la motivación y el compromiso de sus figuras clave a lo largo de la temporada.

La presencia de Luis Díaz en la lista de los seis futbolistas con mayor salario en el club bávaro constituye un reconocimiento a su trayectoria y a las expectativas que genera su desempeño en la Bundesliga.

Estos son los detalles de lo que gana Luis Díaz

Luis Díaz se convirtió en la gran figura del Bayern Múnich - crédito Michaela Stache / REUTERS

El 29 de octubre de 2025, Carlos Antonio Vélez en su espacio de Palabras Mayores, leyó el artículo de Bild titulado “Los Secretos contractuales de las estrellas del Bayern Múnich”, en donde explica lo que ganan los jugadores del Bayern.

En primer lugar, explicó que el entrenador belga Vincent Kompany gana un dinero importante por clasificar a la Champions League.

“Las estrellas de Múnich tienen varias cláusulas en sus contratos. Por ejemplo, Vincent Kompany tiene una cláusula llamada ”Champions League", en donde se le garantiza un pago de bonificaciones en la categoría reina, en donde gana 1 millón de euros", dijo.

Por otra parte, Vélez citando a Bild, mencionó que los futbolistas de los “Gigantes de Baviera” (apodo del Bayern Múnich), ganan un dinero importante en una cláusula que se llama “fundamentos de cooperación”:

“Las primas de éxito están ancladas en el contrato de jugadores, les dan bonificaciones por partidos importantes y en algunos casos, por número de goles, por clasificaciones, títulos. Y las cláusulas se titulan como fundamentos de cooperación, así se titulan en los contratos las bonificaciones. El rendimiento lo analizan desde los goles marcados, números de partidos jugados o clasificaciones a torneos continentales”, explicó

Finalmente, en el caso de Luis Díaz, Vélez citó la cifra que ganaría si llega a cumplir una meta de goles con los “Bavaros”, que estaría cercana a los 250.000 euros, es decir, una cifra que supera los 1000 millones de pesos colombianos, en caso de que llegue a quedar como goleador de la Bundesliga de Alemania o la Champions League:

“Luis Díaz tiene dos parámetros en su contrato: el pago de bonificación por equipo y el pago de bonificación individual. Eso quiere decir que cuando al equipo le dan un premio, él tiene derecho a recibir la cantidad establecida, pero aparte, o sea de lo que arreglen con el equipo recibe una bonificación de 250.000 mil euros como máximo goleador de la Bundesliga o en la Liga de Campeones. Le cuentan los goles durante la temporada”, detalló.

Cuando vuelve a jugar Bayern Múnich

Bayern comienza su camino en la Copa de Alemania - crédito Leon Kuegeler / REUTERS

Los “Gigantes de Baviera” se preparan para jugar un partido clave en la Copa de Alemania, cuando enfrenten el 29 de octubre de 2025 a las 2:45 p. m. (hora de Colombia) al Colonia en el estadio RheinEnergieStadion de Colonia. El partido se podrá ver en las pantallas de Disney Plus (Premium).