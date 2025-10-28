Deportes

Buen presente para el colombiano Luis Javier Suárez con el Sporting de Lisboa: este fue el premio que recibió en Portugal

El colombiano es clave en el buen momento del Sporting, que pelea en el campeonato con Porto y recibe un premio destacado por su aporte goleador y liderazgo en el equipo

Carlos Pulido

Luis Suárez en el último
Luis Suárez en el último partido Tondela vs. Sporting de Lisboa, celebrando su gol - crédito Rita Franca / REUTERS

El reconocimiento al mejor jugador de la liga portuguesa en el periodo agosto-septiembre recayó en Luis Javier Suárez, quien recibió el galardón este lunes tras haber sido anunciado como ganador hace veinte días.

El delantero colombiano, pieza clave en el Sporting de Lisboa, fue distinguido por el sindicato de jugadores de Portugal, que le otorgó el premio tras una votación en la que obtuvo el 18,05 % de los votos.

En la elección, Victor Froholdt del Porto alcanzó el 14,25 % y Luis Esteves del Gil Vicente sumó el 12,82 %.

El sindicato de futbolistas de la Liga de Portugal premió al atacante samario por su buen rendimiento - crédito @sjpf_pt / X

El 27 de octubre de 2025, el Sindicato de Jugadores de Portugal, le entregó el premio a Luis Javier Suárez como mejor jugador de agosto-septiembre de 2025.

Durante la ceremonia de entrega, Suárez expresó su satisfacción por el reconocimiento recibido.

Este premio significa mucho para mí. Es un reconocimiento al trabajo que he hecho desde que llegué. Estoy muy contento porque significa que estoy aportando al equipo, a mis compañeros y que estoy dando mucha alegría a la afición”, declaró el delantero.

En su mensaje, también dedicó palabras de gratitud a quienes lo acompañan en su carrera y vida personal:

Quiero agradecer al cuerpo técnico y jugadores, con quienes trabajo a diario. A mi esposa y a mi hijo, que me aguantan en casa. Ellos también forman parte de esto. También al sindicato de jugadores, que me votó como el mejor jugador”, añadió Suárez.

La prensa portuguesa destaca a Luis Javier Suárez

La euforia de Luis Javier
La euforia de Luis Javier Suárez al marcar ante Tondela - crédito Rita Franca / REUTERS

La actuación del atacante colombiano es más que destacada en este comienzo de la temporada 2025-2026 con los “Leones de Portugal”.

Pese a que en el comienzo del campeonato hubo miedo por la expectativa desde su llegada proveniente del Almería de España, la realidad es que su buen rendimiento hacen que se olviden del antiguo goleador del equipo lisboeta: el sueco Viktor Gyokeres, hoy en el Arsenal de Inglaterra de la Premier League.

“El fantasma de Gyokeres no ha tenido oportunidad de acechar a los Leones. El colombiano está haciendo su trabajo, y el internacional portugués aporta una valiosa ayuda para marcar goles", destacaron.

Además, destacaron su gran comienzo en la temporada, mencionando que el colombiano tuvo la valentía en el comienzo de la temporada, ya que no tuvo dificultades en el reto de ser el goleador del Sporting de Lisboa.

“¡Y qué agallas ha demostrado el colombiano! En el primer partido oficial de la temporada, la Supercopa contra el Benfica, entró en el minuto 68 y, desde entonces, no se ha perdido ni un solo encuentro. Ha jugado 996 minutos, ha sido titular en 11 ocasiones y ha asumido el rol de la figura clave del equipo, marcando ocho goles y dando dos asistencias contra Nacional en la tercera jornada, lo que le valió a Pedro Gonçalves, el compañero clave de ataque de los Leones, un doblete. Se trata de aplicar el famoso dicho: uno dice matar, el otro dice piel. En este caso, es Suárez quién marca y Gonçalves quien sirve", dijo.

Estadísticas del artillero colombiano en la temporada 2025-2026

Luis Javier Suárez volvió a
Luis Javier Suárez volvió a anotar en la liga de Portugal, esta vez ante Tondela - crédito Rita Franca / REUTERS

La temporada de Suárez comenzó de gran forma: con un total de 14 partidos en todas las competencias (Primeira Liga de Portugal, Champions League, Copa de Portugal y Supercopa de Portugal) en 997 minutos, marcó 8 goles y realizó dos asistencias.

A continuación, estos son los detalles de los goles que marcó en la temporada:

  • 1 de octubre de 2025 - Champions League: 45 minutos y gol en la derrota Nápoles 2-1 Sporting de Lisboa
  • 17 de agosto de 2025 - Primeira Liga de Portugal: 81 minutos y gol en la victoria Sporting de Lisboa 6-0 Arouca
  • 13 de septiembre de 2025 - Primeira Liga: 88 minutos y gol en el FC Famalicão 1-2 Sporting Lisboa
  • 22 de septiembre de 2025 - Primeira Liga: 79 minutos y gol en el Sporting Lisboa 3-0 Moreirense
  • 27 de septiembre de 2025 - Primeira Liga: 73 minutos y gol en el Estoril 0-1 Sporting Lisboa
  • 5 de octubre de 2025 - Primeira Liga: 73 minutos y gol en el Sporting Lisboa 1-1 Braga
  • 26 de octubre de 2025 - Primeira Liga: 74 minutos y gol en el Tondela 0-3 Sporting Lisboa

