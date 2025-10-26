La revelación de David Mackalister sobre lo vivido durante su doble lesión de rodilla: “Tienes el miedo de no volver a pisar una cancha

David Mackalister jugó todo el partido ante Independiente Santa Fe - crédito Lina Gasca - Colprensa

Luego de una prolongada ausencia por lesión, el regreso de David Mackalister Silva se ha convertido en uno de los factores más destacados para Millonarios en este tramo final del torneo. El mediocampista bogotano volvió al campo después de superar una compleja recuperación, primero sumando minutos frente a Pereira, y posteriormente ofreciendo un pase definitivo para el empate ante Bucaramanga. Su influencia se acentuó en el reciente clásico capitalino, donde realizó la asistencia para que Cristian Cañozales marcase en el minuto 90+7, sellando un triunfo clave para el equipo azul.

Esta victoria permitió a Millonarios acumular 21 puntos, situándose a tan solo tres unidades del octavo lugar y manteniendo latente la lucha por la clasificación. El calendario inmediato se presenta exigente: deben sumar puntos frente a Once Caldas en Bogotá, y en sus visitas a Envigado y Boyacá Chicó.

Silva narró detalles sobre su difícil proceso de recuperación desde la lesión de rodilla sufrida el 11 de febrero ante Llaneros por el Torneo Apertura. Aunque el proceso avanzaba, una recaída lo obligó a una segunda intervención quirúrgica debido a la ruptura de la sutura inicial en el menisco, lo que prolongó su regreso más allá de lo previsto.

David Mackalister Silva fue figura del partido en el que Millonarios derrotó 1-0 a Santa Fe en la Liga BetPlay II-2025 - crédito Millonarios

“El retiro me lo planteé, cuando tienes una lesión y tienes 38 años y pasas por dos operaciones y no ves solución, es innegable que tienes el miedo de no volver a pisar una cancha, fueron meses difíciles”, declaró Silva en rueda de prensa, resaltando la incertidumbre y la dureza de esos meses.

Tras regresar a la competencia y ser decisivo en la victoria sobre Santa Fe, Silva compartió parte de sus sensaciones: “Dar gracias a Dios por volver a una cancha, pero cuando uno está ocho meses fuera anhela estos partidos, nos vamos a aferrar a la posibilidad y seguiremos luchando y entrenando para clasificar”, dijo el capitán al explicar el valor personal y colectivo de su regreso.

Refiriéndose al futuro inmediato y la exigencia de resultados positivos, Silva subrayó la importancia de la unión en el grupo y la fe en las posibilidades del club: “Esto es un empujón, demostramos que somos capaces de buscar, de conseguir un resultado pese a la adversidad y el margen de error es corto... Tenemos que unirnos todos, estamos metidos en esto por nosotros y queremos clasificar. Hemos querido hacer cosas en varios partidos, pero las cosas no han salido. Vamos a aferrarnos a la posibilidad y espero que la gente confíe en el equipo en los próximos juegos”.

Jugadores de Millonarios celebran el gol contra Independiente Santa Fe en la última jugada - crédito Lina Gasca/Colprensa

Aunque Millonarios jugó más de 30 minutos con inferioridad numérica, el club dirigido por Hernán Torres logró un triunfo decisivo por 0-1 ante Independiente Santa Fe en el clásico capitalino disputado en El Campín. En la acción final del encuentro, Cristian Cañozales marcó el único gol tras una jugada trabajada por la derecha, sellando una victoria que mantiene a los azules en la pelea por la Liga BetPlay. De acuerdo con el desarrollo del partido, este resultado dejó a los Embajadores con 21 puntos, ocupando la casilla 12 y a solo tres unidades de la zona de clasificación.

El compromiso tuvo intensidad desde el inicio, con un Santa Fe que buscó adueñarse del trámite en los primeros minutos. La presencia ofensiva de Santiago Mosquera desestabilizó a la defensa azul mediante disparos que rozaron el arco custodiado por Diego Novoa, aunque sin concretarse en el marcador.

La respuesta de Millonarios llegaría con la insistencia por la banda derecha: Beckham Castro estuvo cerca de abrir el tanteador al minuto 19, pero un despeje providencial de Weimar Asprilla evitó el gol, consolidándolo como figura defensiva del cuadro rojo en el primer tiempo. También Edwin Mosquera inquietó a Asprilla con un remate de media distancia, aunque el arquero respondió para sostener el empate antes del descanso.

Leonardo Castro y Hugo Rodallega, los goleadores de Millonarios y Santa Fe en el clásico capitalino - crédito Colprensa

En la segunda parte, Santa Fe retomó la iniciativa y generó opciones de peligro, como el cabezazo de Christian Mafla al 52’, que se fue apenas por fuera. La escuadra azul intentó responder de contragolpe: Edwin Mosquera desbordó al 63’ y centró, pero el balón cruzó toda el área sin que nadie pudiese conectar. El desenlace del partido se complicó para los visitantes cuando Dewar Victoria fue expulsado al minuto 64 tras una falta sobre Ewil Murillo, obligando a los dirigidos por Torres a defender el empate con un hombre menos.

La resistencia de Millonarios tuvo recompensa en los últimos instantes: tras un mal despeje de la defensa rival, Jorge Hurtado se proyectó por la derecha y combinó con David Mackalister Silva, quien se internó en el área para asistir a Cristian Cañozales. En el minuto 90+7, Cañozales definió al segundo palo, logrando así el gol de la victoria azul en el último suspiro.