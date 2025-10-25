Juan Fernando Quintero tuvo tensa discusión con Marcelo Gallardo en la eliminación de River Plate en la Copa Argentina

Juan Fernando Quintero ha disputado 16 partidos, no ha marcado goles y ha dado apenas tres asistencias - crédito River Plate

La eliminación de River Plate en las semifinales de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia dejó expuesta una escena de tensión interna que no captaron las transmisiones principales: el fuerte intercambio entre Marcelo Gallardo y Juan Fernando Quintero durante el desarrollo del partido en el estadio Mario Alberto Kempes.

La derrota por penales, sellada por el último remate de Sebastián Villa, marcó el final de la noche para el equipo dirigido por el técnico argentino, pero el episodio entre entrenador y jugador colombiano se convirtió en uno de los focos de atención tras el encuentro.

Desde el inicio del partido, la actitud de Marcelo Gallardo anticipaba una jornada adversa para el conjunto millonario. La frustración del entrenador se intensificó durante la primera mitad, cuando River Plate no lograba vulnerar la defensa de una Independiente Rivadavia bien posicionada en Córdoba.

En ese contexto, tras un ataque mal resuelto, el director técnico protagonizó una discusión visible con Juan Fernando Quintero, responsable generar juego y asistir a los delanteros.

Las cámaras de TyC Sports captaron el momento en que Gallardo reclamó a su dirigido una mayor participación colectiva. “¡Dale, dale!”, abriendo los brazos desde el banco de suplentes.

Por su parte, el mediocampista colombiano intentó explicar su decisión de rematar al arco con la frase: “Le erré una, parce”, según mostró la transmisión.

La reacción de Gallardo no se limitó a la reprimenda verbal. Minutos después del cruce, y siguiendo una tendencia observada en partidos anteriores, el entrenador decidió sustituir a Quintero por Maximiliano Meza cuando restaban treinta minutos para el final. A diferencia de lo ocurrido en el último encuentro frente a Talleres, donde el colombiano se retiró visiblemente molesto y profirió insultos al aire, en esta ocasión Quintero bajó la cabeza y abandonó el campo sin manifestar gestos de desaprobación.

El episodio, aunque tenso, se inscribió dentro de las dinámicas habituales de un partido de alta exigencia. Según lo reportado por TyC Sports, la relación entre Gallardo y Quintero se mantiene sólida, marcada por la confianza mutua. El técnico argentino fue quien facilitó el regreso del mediocampista en tres etapas distintas al club, y el propio jugador ha manifestado en reiteradas ocasiones que considera a Gallardo como un “papá”.

River Plate quedó por fuera de la Copa Argentina

La eliminación de River Plate en la semifinal de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia dejó a los hinchas del equipo millonario entre la frustración y la incertidumbre, tras un desenlace que se definió en la tanda de penales y que compromete seriamente las aspiraciones del club para la próxima temporada.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo cayó 4-3 en los tiros desde los doce pasos, luego de igualar sin goles en los 90 minutos reglamentarios, y se despidió de una de las competencias clave para asegurar su presencia en la Copa Libertadores 2026.

El partido, disputado en el Estadio Mario Alberto Kempes, estuvo marcado por una primera mitad en la que River Plate mostró mayor iniciativa, aunque la falta de eficacia en el área rival impidió que se reflejara en el marcador.

La interrupción del encuentro durante más de 45 minutos debido a intensas lluvias alteró el ritmo del juego, favoreciendo a Independiente Rivadavia, que supo adaptarse mejor a las condiciones del campo en la segunda parte. El ingreso del juvenil Cristian Jaime, de 19 años, aportó dinamismo al ataque millonario, pero la defensa mendocina y la actuación del arquero Centurión mantuvieron el cero en su arco.

En los minutos finales, River Plate estuvo cerca de romper la paridad. Un cabezazo de Galoppo fue desviado al córner por una intervención destacada de Centurión a los 93 minutos, mientras que a los 80, el travesaño evitó el gol tras otro remate de cabeza en una jugada de pelota parada.

Por el lado de Independiente Rivadavia, los cambios realizados por el entrenador, como el ingreso de Leonel Bucca por Álex Arce y de Nicolás Retamar y Fabrizio Sartori por Matías Fernández y Mauricio Cardillo, buscaron refrescar el mediocampo y el ataque en el tramo final del encuentro.

La definición por penales resultó determinante. Miguel Borja falló el primer disparo para River Plate tras la atajada de Centurión, y Giuliano Galoppo tampoco pudo convertir. Los aciertos de Facundo Colidio, Maximiliano Meza y Gonzalo Montiel mantuvieron la esperanza, pero la efectividad de Independiente Rivadavia fue superior. Luciano Gómez, Fabrizio Sartori, Sheyko Studer y finalmente Sebastián Villa anotaron para el conjunto mendocino, siendo el último en sellar el pase a la final con el penal decisivo.

Por su parte, Independiente Rivadavia celebró una clasificación histórica, ya que disputará por primera vez la final de la Copa Argentina y buscará un lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores enfrentando a Argentinos Juniors. Uno de estos dos equipos tendrá la oportunidad de representar al fútbol argentino en el máximo certamen continental en 2026.

