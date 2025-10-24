Deportes

Ministerio del Deporte aclaró situación del Pereira por huelga de jugadores: esto dijo el Gobierno nacional

La cartera se pronunció por la decisión de los jugadores de no presentarse al partido ante Águilas Doradas por falta de pago en sus salarios desde hace varios meses

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Los jugadores del Deportivo Pereira
Los jugadores del Deportivo Pereira han sufrido a lo largo de 2025 por los retrasos en sus salarios y el incumplimiento con el plan de pagos - crédito Colprensa

El Deportivo Pereira se encuentra en el centro de la atención del fútbol colombiano tras el reciente pronunciamiento del Ministerio del Deporte, debido a que salió la versión de que el club estaba en proceso de perder su reconocimiento y dejar de ser una institución profesional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras tanto, los jugadores se plantaron y, hasta el momento, no se presentarán a prácticas ni al próximo partido frente a Águilas Doradas, el viernes 24 de octubre en el estadio Hernán Ramírez Villegas, hasta que la institución se ponga al día con los pagos atrasados de sus salarios.

¿Deportivo Pereira mantiene su reconocimiento?

La incertidumbre aumentó luego de que los jugadores, a través de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), comunicaron que no se presentarían al partido de la fecha 17 de la Liga Colombiana frente a Águilas Doradas, en protesta por el reiterado incumplimiento de pagos y otras obligaciones contractuales.

El Ministerio del Deporte, en un comunicado, enfatizó que “no ha revocado el reconocimiento del Club Deportivo Pereira”. Sin embargo, la entidad advirtió que el club permanece bajo observación administrativa, a la espera de que se cumplan todas las etapas del proceso correspondiente.

El Ministerio del Deporte dejó
El Ministerio del Deporte dejó claro que aún no le quita el reconocimiento deportivo al Pereira, pese a su crisis económica - crédito Ministerio del Deporte

Esta declaración oficial llega en un momento de máxima tensión, ya que la decisión de los jugadores de no disputar el encuentro responde a una acumulación de retrasos en el pago de sueldos, incumplimientos en los convenios deportivos pactados y omisión de aportes a la seguridad social.

El conflicto laboral, que se ha prolongado durante el año, llevó a los futbolistas a anunciar un cese de actividades. La plantilla exige una solución inmediata a las directivas del club, quienes hasta la mañana del jueves no habían dado una respuesta definitiva sobre el pago de los salarios pendientes.

Impacto en la Liga Colombiana y la tabla de posiciones

El impacto deportivo de una eventual no presentación del Pereira va más allá de lo institucional, pues de confirmarse la ausencia del equipo en el partido ante Águilas Doradas, que sumaría automáticamente tres puntos y un marcador de 3-0 a su favor, lo que le permitiría alcanzar los 24 puntos y escalar posiciones en la tabla.

Actualmente, los antioqueños ocupan la novena casilla con 21 unidades, solo una menos que Independiente Santa Fe, que es octavo. Esta situación complicaría aún más las aspiraciones de América de Cali y Deportivo Cali, que se encuentran en la décima y duodécima posición respectivamente, ambos con 20 puntos.

Águilas Doradas saldría beneficiado por
Águilas Doradas saldría beneficiado por la huelga de Pereira, pues ganaría los tres puntos en el escritorio - crédito Águilas Doradas

La lucha por los últimos cupos a los cuadrangulares involucra a 11 equipos, y la decisión del Pereira podría alterar de forma significativa el desenlace del torneo. Rojos y verdes, que buscan una clasificación agónica, tendrían que ganar todos sus partidos restantes y esperar tropiezos de sus rivales directos, mientras que Águilas se vería beneficiado sin necesidad de disputar el encuentro en la cancha.

Expectativas y antecedentes en el fútbol colombiano

En medio de este panorama, la plantilla del Deportivo Pereira aguarda una respuesta de la dirigencia sobre el pago de los salarios atrasados. Los jugadores esperan una solución antes del partido programado para este viernes, con la esperanza de que se resuelva el conflicto y puedan presentarse a competir. La incertidumbre persiste, y la decisión final dependerá de la capacidad del club para cumplir con sus compromisos laborales en las próximas horas.

La crisis económica en el
La crisis económica en el Deportivo Pereira lo tiene en un nuevo escándalo en el fútbol colombiano - crédito Colprensa

El caso del Deportivo Pereira trae a la memoria antecedentes recientes en el fútbol colombiano. En 2020, el Cúcuta Deportivo perdió su reconocimiento deportivo por incumplir con sus obligaciones laborales. Aunque posteriormente saldó sus deudas, el club debió cambiar de nombre y actualmente compite en la segunda división, un ejemplo de las consecuencias que puede acarrear la inestabilidad administrativa y financiera en el deporte profesional.

Temas Relacionados

Deportivo PereiraMinisterio del DeporteAcolfutproLiga BetPlayDeportivo Pereira huelgaDeportivo Pereira salariosColombia-Deportes

Más Noticias

Independiente Santa Fe celebra el regreso de una pieza clave de cara al clásico con Millonarios

El cuadro Cardenal deberá sacar un resultado positivo en el duelo frente a los embajadores, si desea seguir con aspiraciones de seguir en competencia en la Liga BetPlay Dimayor

Independiente Santa Fe celebra el

Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers: hora y dónde ver en Colombia el juego 1 de la Serie Mundial 2025

Ambas franquicias llegan a la definición del título con expectativas opuestas: los campeones defensores de la MLB visitarán a la novena canadiense que vuelve a soñar con la gloria tras décadas de sequía

Toronto Blue Jays vs. Los

Hora y dónde ver el UFC 321: Se conocerá al sucesor de Jon ‘Bones’ Jones en el peso pesado

El combate estelar será entre el inglés Tom Aspinall y el francés Cyril Gane, que buscarán seguir con el legado de la mayor figura en la historia de la disciplina

Hora y dónde ver el

Así formaría la selección Colombia femenina ante Perú en el debut de la Liga de Naciones: habría novedades

El equipo de Ángelo Marsiglia espera un inicio con pie derecho frente a las Incas, que se ve un rival débil en el papel, pero podría complicar las cosas en Medellín

Así formaría la selección Colombia

Figura del fútbol pondría a pelear a Millonarios, Atlético Nacional y América de Cali: vea de quién se trata

Uno de los deportistas que destaca en el segundo semestre de 2025 sería el objetivo en el próximo mercado de fichajes para varias escuadras

Figura del fútbol pondría a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Exalcalde de Medellín deberá testificar

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

ENTRETENIMIENTO

Hermana de Andrés Cepeda se

Hermana de Andrés Cepeda se quedó sin trabajo a los 72 años y conmovió con su relato

La canción más reproducida en Spotify Colombia este día

Karol G abrió la lista de colombianos triunfadores en los premios Billboard de la Música Latina 2025: conozca a los ganadores

Grupo Niche reveló sus canciones preferidas de Shakira: “Tiene muchas que quisiera escuchar en salsa”

Karol G se suma a la exclusiva lista de invitados al ‘Vogue World: Hollywood 2025′

Deportes

Independiente Santa Fe celebra el

Independiente Santa Fe celebra el regreso de una pieza clave de cara al clásico con Millonarios

Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers: hora y dónde ver en Colombia el juego 1 de la Serie Mundial 2025

Hora y dónde ver el UFC 321: Se conocerá al sucesor de Jon ‘Bones’ Jones en el peso pesado

Así formaría la selección Colombia femenina ante Perú en el debut de la Liga de Naciones: habría novedades

Figura del fútbol pondría a pelear a Millonarios, Atlético Nacional y América de Cali: vea de quién se trata