Ministerio del Deporte aclaró situación del Pereira por huelga de jugadores: esto dijo el Gobierno nacional

El Deportivo Pereira se encuentra en el centro de la atención del fútbol colombiano tras el reciente pronunciamiento del Ministerio del Deporte, debido a que salió la versión de que el club estaba en proceso de perder su reconocimiento y dejar de ser una institución profesional.

Mientras tanto, los jugadores se plantaron y, hasta el momento, no se presentarán a prácticas ni al próximo partido frente a Águilas Doradas, el viernes 24 de octubre en el estadio Hernán Ramírez Villegas, hasta que la institución se ponga al día con los pagos atrasados de sus salarios.

¿Deportivo Pereira mantiene su reconocimiento?

La incertidumbre aumentó luego de que los jugadores, a través de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), comunicaron que no se presentarían al partido de la fecha 17 de la Liga Colombiana frente a Águilas Doradas, en protesta por el reiterado incumplimiento de pagos y otras obligaciones contractuales.

El Ministerio del Deporte, en un comunicado, enfatizó que “no ha revocado el reconocimiento del Club Deportivo Pereira”. Sin embargo, la entidad advirtió que el club permanece bajo observación administrativa, a la espera de que se cumplan todas las etapas del proceso correspondiente.

Esta declaración oficial llega en un momento de máxima tensión, ya que la decisión de los jugadores de no disputar el encuentro responde a una acumulación de retrasos en el pago de sueldos, incumplimientos en los convenios deportivos pactados y omisión de aportes a la seguridad social.

El conflicto laboral, que se ha prolongado durante el año, llevó a los futbolistas a anunciar un cese de actividades. La plantilla exige una solución inmediata a las directivas del club, quienes hasta la mañana del jueves no habían dado una respuesta definitiva sobre el pago de los salarios pendientes.

Impacto en la Liga Colombiana y la tabla de posiciones

El impacto deportivo de una eventual no presentación del Pereira va más allá de lo institucional, pues de confirmarse la ausencia del equipo en el partido ante Águilas Doradas, que sumaría automáticamente tres puntos y un marcador de 3-0 a su favor, lo que le permitiría alcanzar los 24 puntos y escalar posiciones en la tabla.

Actualmente, los antioqueños ocupan la novena casilla con 21 unidades, solo una menos que Independiente Santa Fe, que es octavo. Esta situación complicaría aún más las aspiraciones de América de Cali y Deportivo Cali, que se encuentran en la décima y duodécima posición respectivamente, ambos con 20 puntos.

La lucha por los últimos cupos a los cuadrangulares involucra a 11 equipos, y la decisión del Pereira podría alterar de forma significativa el desenlace del torneo. Rojos y verdes, que buscan una clasificación agónica, tendrían que ganar todos sus partidos restantes y esperar tropiezos de sus rivales directos, mientras que Águilas se vería beneficiado sin necesidad de disputar el encuentro en la cancha.

Expectativas y antecedentes en el fútbol colombiano

En medio de este panorama, la plantilla del Deportivo Pereira aguarda una respuesta de la dirigencia sobre el pago de los salarios atrasados. Los jugadores esperan una solución antes del partido programado para este viernes, con la esperanza de que se resuelva el conflicto y puedan presentarse a competir. La incertidumbre persiste, y la decisión final dependerá de la capacidad del club para cumplir con sus compromisos laborales en las próximas horas.

El caso del Deportivo Pereira trae a la memoria antecedentes recientes en el fútbol colombiano. En 2020, el Cúcuta Deportivo perdió su reconocimiento deportivo por incumplir con sus obligaciones laborales. Aunque posteriormente saldó sus deudas, el club debió cambiar de nombre y actualmente compite en la segunda división, un ejemplo de las consecuencias que puede acarrear la inestabilidad administrativa y financiera en el deporte profesional.