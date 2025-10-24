Deportes

Este será el nuevo rival de la selección Colombia para su amistoso de noviembre: reemplazará a Nigeria

Debido a que los africanos disputarán los playoffs para el repechaje del mundial, la Tricolor debió buscar un conjunto a última hora y encontró a uno que juega en la confederación asiática

Diego Ariza

Diego Ariza

La selección Colombia tendrá dos amistosos en noviembre de 2025 en Estados Unidos, uno de ellos frente a Nueva Zelanda - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia sigue en su proceso de preparación para el mundial de 2026, que comenzó en octubre con los partidos frente a México y Canadá, goleando al Tri por 4-0 y empatando sin goles frente a los norteamericanos, que además sirvió para ver nuevos jugadores.

El combinado cafetero anunció un nuevo rival para su segundo duelo amistoso de noviembre, recordando que el primero será el sábado 15 de noviembre frente a Nueva Zelanda, el primer clasificado a la Copa del Mundo por Oceanía y que será la segunda ocasión que se enfrenten en la categoría de mayores.

De esta manera, Colombia encontró un equipo que reemplace a Nigeria, que era el primer rival acordado por la Tricolor para ese compromiso, pero las Águilas desistieron porque disputarán en esas fechas los playoffs en África que dan un cupo al Torneo de Repechaje para el mundial.

El nuevo rival de Colombia

El combinado de Néstor Lorenzo debió correr para buscar una escuadra disponible en la fecha FIFA de noviembre, debido a la situación de Nigeria, y eran pocas las opciones porque el cuerpo técnico no quería un rival débil, sino un equipo que fuera de alto nivel y que ya clasificara al mundial.

A través de un comunicado, se confirmó que la selección Colombia disputará su segundo amistoso frente a Australia, “el próximo martes 18 de noviembre a las 8:00 p. m. (hora local) en el Citi Field de Nueva York, Estados Unidos”, cuatro días después de su partido ante Nueva Zelanda.

La Federación Colombiana de Fútbol explicó que “inicialmente, la Selección tenía previsto enfrentar a Nigeria; sin embargo, por razones ajenas a la Federación Colombiana de Fútbol, dicho encuentro no podrá llevarse a cabo. En su lugar, Australia será el nuevo rival, ofreciendo un exigente desafío frente a un equipo habitual participante en las Copas del Mundo”.

“El compromiso forma parte del plan de trabajo diseñado por el cuerpo técnico encabezado por el director técnico Néstor Lorenzo, quien continúa afinando detalles en el proceso competitivo del equipo nacional con miras al máximo reto del fútbol mundial”, añadió el documento de la FCF, que señaló que “representa una valiosa oportunidad para observar jugadores, consolidar ideas de juego y mantener el ritmo internacional frente a un rival de jerarquía“.

Con los “Socceroos”, el cuadro cafetero finalizará su temporada 2025 y que será el último partido antes del sorteo de la fase de grupos del mundial, que dependerá del ranking FIFA en diciembre y cuyos resultados en los compromisos previos serán determinantes.

