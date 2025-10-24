Deportivo Pereira enfrentará a Águilas Doradas con el plantel sub-20: el club no se puso al día con el pago de sus jugadores

Los jugadfores del Deportivo Pereira se negaron a jugar ante Águilas Doradas, afirmando que no volverán a salir al campo de juego hasta que sus deudas sean saldadas completamente - crédito Colprensa

En medio de un panorama de incertidumbre al interior del Deportivo Pereira tras conocerse que el equipo Matecaña debía a sus jugadores hasta dos meses de salarios, horas antes del partido que disputará ante Águilas Doradas por la Liga BetPlay, el plantel anunció que no se presentará para el compromiso que dará inicio a las 8:10 p. m. en el estadio Hernán Ramirez Villegas.

A través de un comunicado difundido por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), los jugadores manifestaron que “una vez otorgados los plazos necesarios para que el club se pusiera al día con los pagos de las obligaciones laborales adeudadas, y al no haberse efectuado dichos pagos, hemos tomado la determinación de no presentarnos al partido programado para el día de hoy, 24 de octubre, frente al Club Águilas Doradas”.

A través de Acolfutpro, los jugadores del Deportivo Pereira manfiestaron su negativa a presentarse a los próximos partidos hasta que el club no se ponga al día - crédito Acolfutpro

El documento indicó que los jugadores han “cumplido cabalmente con sus obligaciones laborales y se han presentado de manera responsable a las citaciones realizadas por el cuerpo técnico, en espera del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el club con respecto al pago de las obligaciones pendientes a la fecha”. Además, se apunta que la decisión de no presentarse a los partidos “se mantendrá hasta tanto dichas obligaciones sean canceladas en su totalidad”.

De este modo, y tal y como se venía barajando en las horas previas, Pereira tendrá que afrontar su próximo compromiso de liga con sus juveniles.

Cabe recordar que, a lo largo de la jornada del viernes, las informaciones indicaban que el plazo que tenía Pereira para pagar los salarios en mora de sus jugadores se vencía a las 4:00 p. m., tal y como adelantó Mariano Olsen.

“Los futbolistas de Pereira no aceptaron la opción de almorzar y descansar juntos esta tarde. Si antes de las 4 PM no les pagan la deuda, el equipo profesional no se presentaría a jugar esta noche vs Aguilas Doradas”, expresó en su cuenta de X.

El cuadro matecaña se negó a realizar entrenamiento completo en los días previos al juego ante Águilas Doradas - crédito @DeporPereiraFC / X

Poco después Juan Felipe Cadavid aclaró en el programa radial La FM Más Futbol, que el plazo se vencía a las 5:00 p. m.

“Si a las cinco de la tarde no ha llegado el dinero, no se le ha pagado a los jugadores, no se presentarían (...) no puede ser que a estas alturas estemos viviendo cosas que la verdad yo pensé que ya habíamos dejado atrás. Yo me acuerdo hace muchos años que se hablaba de eso, que los equipos no les pagaban y los jugadores no se presentaban. Yo me acuerdo de esas épocas, épocas muy tristes”, indicó.

Durante la emisión de ESPN F90 el pasado jueves 23 de octubre, el periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez reveló parte de la delicada situación que atraviesa el cuadro Matecaña.

“Deben la pensión de septiembre y la salud de octubre. Me dice la persona que me envío la información, que el deterioro del Deportivo Pereira es tan tenebroso, que al 31 de diciembre del 2023, tenía pasivos de un equipo tradicional de 4.660 millones de pesos, y al 31 de diciembre de 2024 tenía un pasivo de 17.390 millones de pesos, y la fecha del 2025 está cercano a los 25.000 millones de pesos”, manifestó.

En ese contexto surgieron rumores sobre la posible revocatoria del reconocimiento deportivo del club, lo que habría impedido su participación en la liga. Sin embargo, el Ministerio del Deporte desmintió esta versión a través de un comunicado oficial.

El Ministerio del Deporte dejó claro que aún no le quita el reconocimiento deportivo al Pereira, pese a su crisis económica - crédito Ministerio del Deporte

Al respecto, la cartera subrayó que cualquier decisión al respecto solo podrá adoptarse una vez se cumplan todas las etapas del proceso administrativo sancionatorio, garantizando los principios de debido proceso, legalidad, publicidad y presunción de inocencia. Además, reiteró su compromiso con la transparencia y el respeto a la normatividad vigente.