Tras el regreso de Jhon Durán con el Fenerbahçe por Europa League, la prensa turca reaccionó: “El mayor problema será su delantera”

El regreso del colombiano Jhon Jáder Durán a la competición oficial se convirtió en uno de los focos de atención en Turquía, más allá del resultado deportivo, que dejó la victoria del Fenerbahce sobre el Stuttgart en la tercera jornada de la Uefa Europa League.

El delantero de 21 años volvió a pisar el césped luego de casi dos meses de inactividad para participar en los últimos 10 minutos del encuentro, en los que recibió una tarjeta amarilla y no logró incidir en el marcador.

El tanto decisivo del partido llegó a los 34 minutos, cuando Kerem Aktürkoğlu anotó el único gol que permitió al conjunto de Estambul sumar tres puntos y alcanzar la duodécima posición de su grupo, con seis puntos.

Este resultado refuerza la posición del equipo en la tabla, aunque la atención mediática se desplazó rápidamente hacia el proceso de adaptación de Durán, quien llegó cedido por Al Nassr y sobre quien pesan altas expectativas gracias a su potencial y al monto de su fichaje.

La prensa turca ha seguido de cerca el desempeño del atacante colombiano, subrayando que, pese a las esperanzas depositadas en él, sus estadísticas actuales no justifican la inversión realizada.

En siete partidos oficiales, Durán ha conseguido un solo gol y aportó una asistencia en todas las competencias (Europa League, clasificación de Champions League y Superliga de Turquía) en 331 minutos, cifras que han generado debate en el entorno del club sobre su rendimiento y adaptación.

En defensa del exjugador de Envigado y del Aston Villa, el periodista turco Murat Fevzi Tanırlı, del portal Gece Yarısı, argumentó que el delantero necesita tiempo y apoyo en la línea ofensiva para desplegar su verdadero nivel. Tanırlı afirmó:

“No hay necesidad de criticar a Jhon Durán más allá de la tarjeta amarilla; quizás esa agresión resulte en gol. Pero el mayor problema del Fenerbahçe hasta enero será su delantera. Necesitan a alguien más que En-Nesyri para acompañar a Jhon Durán en el mercado de fichajes de enero”, afirmó.

Así fue el partido de Jhon Jáder Durán

El regreso de Jhon Durán a la UEFA Europa League se concretó en el tramo final del partido en el que Fenerbahce superó por 1-0 al Stuttgart en Estambul. Tras una ausencia de dos meses debido a una lesión en la tibia, el delantero colombiano volvió a ser convocado y participó en los últimos minutos del encuentro.

El técnico del Fenerbahce decidió incorporar a Durán en el minuto 87, sustituyendo a Youssef En-Nesyri.

Durante su breve presencia en el campo, el atacante tuvo escaso contacto con el balón y protagonizó un remate que fue desviado por un defensor rival, lo que generó un tiro de esquina. La falta de ritmo competitivo, consecuencia de su prolongada inactividad, se reflejó en la imprecisión de sus pases y en la dificultad para encontrar la distancia adecuada en las jugadas.

La recuperación de la lesión en la tibia que sufrió Jhon Durán requirió un proceso extenso, lo que retrasó su reincorporación a la plantilla. Su retorno se produjo en un contexto de alta exigencia, ya que el equipo turco disputaba la tercera fecha de la fase de liga del torneo continental frente a un rival alemán.

Según la aplicación de Sofascore, Durán tuvo una calificación de 6,4, teniendo un remate bloqueado durante los 10 minutos que estuvo presente en el campo de juego del estadio Şükrü Saracoğlu.

Cuando vuelve a jugar Fenerbahçe

De cara a la próxima jornada, el Fenerbahçe se enfrentará al Viktoria Plzen de la República Checa el 6 de noviembre de 2025, por la cuarta fecha de la Europa League en el estadio Doosan Arena de la ciudad de Plzen (República Checa).

Ahora, los “Canarios” cerrarán el mes de octubre cuando visiten el 27 de octubre de 2025 a las 12:00 p. m. (hora de Colombia) al Gaziantep en el estadio Kalyon, de Gaziantep, por la fecha 10 de la Superliga de Turquía.