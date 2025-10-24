Deportes

Así está la lista de futbolistas colombianos devaluados en el 2025, según Transfermarkt

El portal especializado en el mercado de fichajes y valores de jugadores, publicó la última actualización de precios de los futbolistas: hay varias novedades

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Jhon Jáder Durán es el
Jhon Jáder Durán es el más afectado en el mercado de fichajes - crédito Umit Bektas / REUTERS

El fútbol europeo continúa, y a un poco más de tres meses para que comience el mercado de invierno para fichar jugadores, la bolsa de futbolistas tuvo varias novedades.

Por los lados de Colombia, los principales representantes nacionales en el fútbol europeo no fueron la excepción.

Con este panorama, el 23 de octubre de 2025, el portal deportivo de Transfermarkt publicó el listado de jugadores colombianos y devaluados en el comienzo de la temporada 2025-2026.

Según el portal especializado en
Según el portal especializado en fichajes, Luis Díaz fue uno de los más afectados en el valor de sus fichajes - crédito Transfermarkt

Dentro de las principales novedades que presentó el listado, mostró la caída considerable de los precios de jugadores como Luis Díaz (delantero del Bayern Múnich) y de Jhon Jáder Durán (atacante del Fenerbahçe).

Así quedó el listado, en el que se especifica su valor actual y la caída de precio que representó:

  1. Luis Díaz (Bayern Múnich): 70 millones de euros (caída de 15 millones de euros)
  2. Jhon Durán (Fenerbahçe): 35 millones de euros (caída de 5 millones de euros)
  3. Jefferson Lerma (Crystal Palace): 10 millones de euros (caída de 4 millones de euros)
  4. Yáser Asprilla (Girona FC): 15 millones de euros (caída de 3 millones de euros)
  5. Matheus Uribe (Atlético Nacional): 600 mil euros (caída de 2,9 millones de euros)
  6. Deivis Vásquez (AS Roma): 1,5 millones de euros (caída de 2,5 millones de euros)
  7. Luis Sinisterra (Cruzeiro): 15 millones de euros (caída de 2 millones de euros)
  8. Jhon Córdoba (Krasnodar): 12 millones de euros (caída de 2 millones de euros)
  9. Wilmar Barrios (Zenit de Rusia): 8 millones de euros (caída de 2 millones de euros)
  10. Rafael Santos Borré (Internacional de Porto Alegre): 6 millones de euros (caída de 2 millones de euros)

Otros jugadores destacados: así se valorizaron los futbolistas colombianos según Transfermarkt

Uno de los que subió
Uno de los que subió su valor en el último tiempo fue el delantero Luis Javier Suárez - crédito Transfermarkt

También el mismo portal de Transfermarkt publicó en su cuenta de Instagram, mostró que el delantero samario Luis Javier Suárez (gran fichaje del Sporting de Lisboa de Portugal) fue uno de los más destacados en tomar valor durante el mercado de fichajes.

Además, la presencia de Richard Ríos (volante del Benfica de Lisboa) encabeza junto a Suárez el ranking. A continuación, así quedaron los colombianos más destacados:

  1. Luis Suárez (Sporting de Lisboa): 22 millones de euros (aumentó 17 millones de euros)
  2. Richard Ríos (Benfica): 22 millones de euros (aumentó 8 millones de euros)
  3. Jhon Lucumí (Bolonia): 25 millones de euros (aumentó 7 millones de euros)
  4. Nelson Deossa (Real Betis): 10 millones de euros (aumentó 5,5 millones de euros)
  5. Jhojan Romaña (San Lorenzo): 6 millones de euros (aumentó 3 millones de euros)
  6. Marino Hinestroza (Atlético Nacional): 5,5 millones de euros (aumentó 2,7 millones de euros)
  7. Emerson Batalla (Juventude): 3 millones de euros (aumentó 2,2 millones de euros)
  8. Luis Angulo (Talleres de Córdoba): 2,7 millones de euros (aumentó 2,1 millones de euros)
  9. Yerson Mosquera (Wolverhampton); 10 millones de euros (aumentó 2 millones de euros)
  10. Kevin Castaño (River Plate): 8 millones de euros (aumentó en 2 millones de euros)

Luis Díaz, entre los 100 mejores pagados del planeta

Luis Díaz se destaca como
Luis Díaz se destaca como uno de los colombianos mejor cotizados en el fútbol europeo - crédito Michaela Stache / REUTERS

El reciente ranking de los 100 futbolistas más valiosos del planeta elaborado por Transfermarkt ha situado a Luis Díaz como el único representante de Colombia en este selecto grupo, consolidando su posición entre los jugadores con mayor proyección internacional.

En un listado dominado por jóvenes figuras como Lamine Yamal, Jude Bellingham y Erling Haaland, cuyas valoraciones alcanzan entre 180 y 200 millones de euros, el extremo nacido en La Guajira destaca con un valor de mercado estimado en 70 millones de euros.

La inclusión de Díaz en el ranking de Transfermarkt no solo subraya su relevancia individual, sino que también reafirma el papel de Colombia como exportador de talento a las principales ligas del mundo.

Aunque en la actualidad es el único colombiano en la lista, en años anteriores figuras como James Rodríguez, Radamel Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado también formaron parte de este grupo de élite. En 2014, tras su destacada actuación en el Mundial de Brasil, James Rodríguez alcanzó una tasación superior a 80 millones de euros, convirtiéndose en el colombiano más caro de la historia tras su fichaje por el Real Madrid como número diez.

El top 10 de Transfermarkt evidencia el predominio de una nueva generación de futbolistas, encabezada por Lamine Yamal del FC Barcelona con 200 millones de euros, seguido por Jude Bellingham, Erling Haaland, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. Frente a este panorama, la presencia de Luis Díaz mantiene vigente el nombre de Colombia en la élite del fútbol internacional.

