Teófilo Gutiérrez insultó e hizo gesto a periodista que lo abordó en la concentración del Junior en Barranquilla: “Sapo hp”

El delantero del equipo dirigido por Alfredo Arias, que ha protagonizado múltiples polémicas en el fútbol colombiano, tuvo un cruce con un comunicador cuando se aprestaba a subir al bus del conjunto barranquillero

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Teófilo Gutiérrez tuvo cruce con periodista en Barranquilla- crédito @Sergiovacu/X

Sin duda alguna, Teófilo Gutiérrez es uno de los personajes más polémicos del fútbol colombiano. Y es con un extenso historial de controversias, no solo en el territorio nacional sino en su paso por múltiples clubes del balompié internacional, el barranquillero se ha mantenido en el foco de la prensa y, tras regresar al Junior, su caso no sería diferente.

Por ejemplo, en una de sus más recientes controversias, el atacante del Tiburón protagonizó un particular cruce con un periodista que lo abordó en medio de una concentración con el cuadro atlanticense.

Los hechos se registraron en la mañana del jueves 23 de octubre de 2025. Según se observa en un video que se viralizó en redes sociales, Teófilo salía del hotel de concentración del Junior y se aprestaba a subir al bus que transportaría al plantel al aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz antes de viajar a Cali para enfrentarse al América.

No obstante, en medio del trayecto desde la puerta del hotel hacia el bus, decenas de periodistas buscaron hacer preguntas al futbolista, que se mostró reacio a atender a los medios. De hecho, en el momento en el que el comunicador Sergio Vargas Cuesta lo indagó, el delantero respondió con un gesto que generó decenas de reacciones en redes sociales.

Incluso, cuando ya estaba subiendo al bus, Teófilo miró al mismo periodista y lo insultó, ante la atenta mirada de decenas de personas que permanecían en la zona.

Teófilo Gutiérrez no pudo ocultar
Teófilo Gutiérrez no pudo ocultar su enojo con un periodista en la capital atlanticense- crédito @Sergiovacu/X

“Así tratan los jugadores de Junior a los periodistas. Ni hablar de lo que dirán y harán otros.Teo viene y me hace (emoji) y me dice “sapo hp”. Al menos de mi parte nunca he irrespetado a Teo ni a ningún otro jugador", se defendió el periodista, que dio a conocer el video a través de sus redes sociales.

En el video se alcanza a ver que la reacción de “Teo” llegó a sorprender a los mismos periodistas que estaban allí y que permanecieron durante algunos minutos más esperando por la reacción de algún otro jugador.

Y es que no es la primera vez que Gutiérrez está en medio de polémicas.

El delantero del Junior de
El delantero del Junior de Barranquilla es uno de los personajes más polémicos del fútbol colombiano- crédito Teófilo Gutiérrez

Teófilo ha protagonizado múltiples polémicas

Por ejemplo, en 2023, el delantero fue sancionado por un episodio que generó amplia cobertura mediática: en un partido del Deportivo Cali ante el Deportes Tolima, Gutiérrez le propinó una palmada en las nalgas a una colaboradora del equipo rival, lo que fue considerado por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) como “una falta supremamente grave” y derivó en una suspensión de cuatro fechas y una multa.

En segundo lugar, Gutiérrez se vio implicado en una denuncia por presuntas amenazas de muerte, presentada en agosto de 2025 ante la Fiscalía General de la Nación. Un prestamista lo acusó de incumplimiento en un acuerdo de préstamo por unos 180 millones de pesos y de proferir frases como “cualquier día me encontraban con la boca llena de moscas”.

El proceso fue finalmente archivado por las autoridades al concluir que no se configuró delito alguno.

Teófilo Gutiérrez llegó a vestir
Teófilo Gutiérrez llegó a vestir la camiseta de la selección Colombia-crédito Juan Páez/Colprensa

Por último, Gutiérrez también generó controversia al revelar públicamente su versión de por qué no fue convocado a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2018 con la selección Colombia. El delantero declaró que “le pidieron algo a cambio” para ir al mundial, lo que abrió un debate mediático sobre la integridad de los procesos de selección.

Cuándo jugará América y Junior por la Liga Betplay

América de Cali enfrentará a Atlético Junior por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025 el viernes 24 de octubre de 2025, a partir de las 8:10 p. m. (hora de Colombia) en el Estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira.

