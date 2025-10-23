Reapareció Jhon Jader Durán: el colombiano estará con el Fenerbahce en el partido de Europa League contra Stuttgart

Jhon Jader Durán vivirá una nueva experiencia en el fútbol europeo- crédito @Fenerbahce/X

Jhon Jáder Durán no estaría funcionando para el Fenerbahce, que lo contrató con mucha ilusión para la temporada 2025/2026 - crédito Fenerbahce SK

Casi se cumplen dos meses desde el último partido de Jhon Jader Durán con el Fenerbahce.

El delantero colombiano jugó 25 minutos en el partido de vuelta de la fase previa de la Champions League, pero sufrió una lesión en el músculo tibial que lo ausentó por 57 días de los terrenos de juego.

El exjugador propiedad del Al Nassr, al servicio del cuadro turco, recibió el alta médica y será suplente en el partido de su equipo contra el Stuttgart de Alemania en la tercera jornada de la UEFA Europa League.

El 10 del cuadro azul y amarillo podría jugar su séptimo partido y buscará marcar su segundo gol en la temporada 2025-2026.

DT del Fenerbahce había puesto en duda a Jhon Durán

Las dudas en torno a Jhon Jader Durán han aumentado dentro del Fenerbahce de Turquía, particularmente debido a las incertidumbres sobre su estado físico y bajo rendimiento en la presente temporada. Luego de reincorporarse recientemente a los entrenamientos, la expectativa en el club es conocer detalles más concretos acerca de su disponibilidad para el crucial partido ante el Stuttgart por la Europa League.

A pesar de su regreso al trabajo en grupo, el técnico Domenico Tedesco brindó un panorama poco alentador. En declaraciones recogidas por medios locales, Tedesco afirmó: “Me resulta difícil comentar sobre John Durán en este momento. Es difícil decir si estará listo para este partido. Solo participa parcialmente en los entrenamientos. Espero que se una a nosotros lo antes posible”. Destacó además que el delantero colombiano llegó a jugar lesionado, lo que habría perjudicado aún más su condición física.

El entrenador, que asumió en reemplazo de José Mourinho, subrayó la necesidad de ser cauteloso con la recuperación del futbolista: “Se tomará el tiempo necesario para que el colombiano se recupere de la mejor manera para cumplir con los objetivos del equipo”, dijo Tedesco, enfatizando que la prioridad es disponer de un jugador en óptimas condiciones antes de apresurar su regreso.

Mientras tanto, portales deportivos turcos como Fanatik han informado que la dirigencia del Fenerbahce estudia el fichaje de un reemplazo, y que incluso consideran la posibilidad de que Durán regrese al Al-Nassr en enero, como alternativa para mitigar el elevado costo de su salario en plantilla.

Así va la tabla de posiciones de la UEFA Europa League

Aston Villa: 9 puntos / +4 diferencia de gol / 3 partidos jugados Lyon: 9 puntos / +4 diferencia de gol / 3 partidos jugados Sporting Braga: 7 puntos / +3 diferencia de gol / 3 partidos jugados Dinamo Zagreb: 6 puntos / +4 diferencia de gol / 2 partidos jugados Midtjylland: 6 puntos / +3 diferencia de gol / 2 partidos jugados LOSC: 6 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados Porto FC: 6 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados Real Betis: 5 puntos / +2 diferencia de gol / 3 partidos jugados Ferencvaros: 5 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados Viktoria Plzeň: 4 puntos / +3 diferencia de gol / 3 partidos jugados Friburgo: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 2 partidos jugados Brann: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 3 partidos jugados KRC Genk: 4 puntos / 0 diferencia de gol / 3 partidos jugados Fenerbahce: 4 puntos / -1 diferencia de gol / 3 partidos jugados Stuttgart: 4 puntos / -1 diferencia de gol / 3 partidos jugados FCSB: 4 puntos / +2 diferencia de gol / 3 partidos jugados Panathinaikos: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 3 partidos jugados