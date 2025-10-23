Deportes

Reapareció Jhon Jader Durán: el colombiano estará con el Fenerbahce en el partido de Europa League contra Stuttgart

El futbolista colombiano sufrió una delicada lesión en el músculo tibial, que lo privó de jugar nueve partidos con el elenco turco y puso en duda su continuidad en el equipo

Camilo Zabaleta

Jhon Jader Durán vivirá una nueva experiencia en el fútbol europeo- crédito @Fenerbahce/X
Jhon Jáder Durán no estaría funcionando para el Fenerbahce, que lo contrató con mucha ilusión para la temporada 2025/2026 - crédito Fenerbahce SK

Casi se cumplen dos meses desde el último partido de Jhon Jader Durán con el Fenerbahce.

El delantero colombiano jugó 25 minutos en el partido de vuelta de la fase previa de la Champions League, pero sufrió una lesión en el músculo tibial que lo ausentó por 57 días de los terrenos de juego.

El exjugador propiedad del Al Nassr, al servicio del cuadro turco, recibió el alta médica y será suplente en el partido de su equipo contra el Stuttgart de Alemania en la tercera jornada de la UEFA Europa League.

Nómina del Fenerbahce para enfrentar a Stuttgart - crédito Fenerbahce

El 10 del cuadro azul y amarillo podría jugar su séptimo partido y buscará marcar su segundo gol en la temporada 2025-2026.

DT del Fenerbahce había puesto en duda a Jhon Durán

Las dudas en torno a Jhon Jader Durán han aumentado dentro del Fenerbahce de Turquía, particularmente debido a las incertidumbres sobre su estado físico y bajo rendimiento en la presente temporada. Luego de reincorporarse recientemente a los entrenamientos, la expectativa en el club es conocer detalles más concretos acerca de su disponibilidad para el crucial partido ante el Stuttgart por la Europa League.

A pesar de su regreso al trabajo en grupo, el técnico Domenico Tedesco brindó un panorama poco alentador. En declaraciones recogidas por medios locales, Tedesco afirmó: “Me resulta difícil comentar sobre John Durán en este momento. Es difícil decir si estará listo para este partido. Solo participa parcialmente en los entrenamientos. Espero que se una a nosotros lo antes posible”. Destacó además que el delantero colombiano llegó a jugar lesionado, lo que habría perjudicado aún más su condición física.

Camiseta de Jhon Durán en el camerino del Fenerbahce - crédito Jhon Durán

El entrenador, que asumió en reemplazo de José Mourinho, subrayó la necesidad de ser cauteloso con la recuperación del futbolista: “Se tomará el tiempo necesario para que el colombiano se recupere de la mejor manera para cumplir con los objetivos del equipo”, dijo Tedesco, enfatizando que la prioridad es disponer de un jugador en óptimas condiciones antes de apresurar su regreso.

Mientras tanto, portales deportivos turcos como Fanatik han informado que la dirigencia del Fenerbahce estudia el fichaje de un reemplazo, y que incluso consideran la posibilidad de que Durán regrese al Al-Nassr en enero, como alternativa para mitigar el elevado costo de su salario en plantilla.

Así va la tabla de posiciones de la UEFA Europa League

  1. Aston Villa: 9 puntos / +4 diferencia de gol / 3 partidos jugados
  2. Lyon: 9 puntos / +4 diferencia de gol / 3 partidos jugados
  3. Sporting Braga: 7 puntos / +3 diferencia de gol / 3 partidos jugados
  4. Dinamo Zagreb: 6 puntos / +4 diferencia de gol / 2 partidos jugados
  5. Midtjylland: 6 puntos / +3 diferencia de gol / 2 partidos jugados
  6. LOSC: 6 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados
  7. Porto FC: 6 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados
  8. Real Betis: 5 puntos / +2 diferencia de gol / 3 partidos jugados
  9. Ferencvaros: 5 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados
  10. Viktoria Plzeň: 4 puntos / +3 diferencia de gol / 3 partidos jugados
  11. Friburgo: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 2 partidos jugados
  12. Brann: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 3 partidos jugados
  13. KRC Genk: 4 puntos / 0 diferencia de gol / 3 partidos jugados
  14. Fenerbahce: 4 puntos / -1 diferencia de gol / 3 partidos jugados
  15. Stuttgart: 4 puntos / -1 diferencia de gol / 3 partidos jugados
  16. FCSB: 4 puntos / +2 diferencia de gol / 3 partidos jugados
  17. Panathinaikos: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 3 partidos jugados

