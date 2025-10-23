Ministerio del Deporte no ha revocado reconocimiento deportivo del Deportivo Pereira

La crisis económica en el Deportivo Pereira lo tiene en un nuevo escándalo en el fútbol colombiano - crédito Colprensa

Luego de que se divulgara el rumor que Deportivo Pereira había perdido el reconocimiento deportivo, el ministerio del Deporte emitió un comunicado donde aclaró que esto no es cierto, aunque se está llevando a cabo un proceso administrativo sancionatorio en contra del club del departamento de Risaralda.

“El Ministerio del Deporte se permite aclarar a la opinión pública que no ha revocado el reconocimiento deportivo del Club Deportivo Pereira.

“Cualquier decisión solo podrá adoptarse una vez se cumplan todas las etapas de un proceso administrativo sancionatorio, en garantía de los principios de debido proceso, legalidad, publicidad y presunción de inocencia.

“El Ministerio reitera su compromiso con la transparencia y el respeto a la normatividad vigente”.

Noticia en desarrollo...