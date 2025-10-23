En Nacional habrían prohibido el contacto de los jugadores con la prensa: “Nos multan”

Los jugadores pasaron sin atender a los periodistas presentes - crédito @danimarquez3/X

En la noche del 22 de octubre, Atlético Nacional derrotó 2-0 a Once Caldas en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay, lo que permitió que el Verdolaga se sume, junto con América de Cali, Envigado e Independiente Medellín, a la penúltima fase de la competición.

Tras cada compromiso, el entrenador de cada equipo y un jugador escogido por el mismo se presentan en la rueda de prensa oficial en la que reciben las preguntas de los periodistas presentes.

De la misma forma, hay un espacio en el estadio que es conocida como la zona mixta, en donde los demás deportistas pueden conservar las conclusiones del partido y los futuros compromisos con la prensa.

Aunque no se trata de protocolo obligatorio, la mayoría de futbolistas suelen detenerse en ese espacio y responde algunas preguntas de los periodistas; sin embargo, esta costumbre se habría terminado en Atlético Nacional.

Atlético Nacional superó a Once Caldas por 2-0 en Medellín, por los cuartos de final en la Copa Colombia - crédito Atlético Nacional

Tras el encuentro contra Once Caldas, varios periodistas informaron que el plantel de Nacional se retiró del estadio Atanasio Girardot sin atender a la prensa, la mayoría prefirió no explicar cuál era el motivo del desplante.

“Una pena la actitud de los jugadores de Nacional, no entregaron declaraciones en zona mixta. Según varios de ellos, ‘los multan si hablan’”, escribió el periodista Julián Cespedes en su cuenta de X.

De la misma forma, la periodista Daniela Márquez compartió un video en el que se observa la salida de los jugadores, lo que incluyó el pronunciamiento de Camilo Candido, que aseguró que no podían hablar con la prensa o serían multados por el club.

“Nos multan después de que hablamos”, fueron las palabras del defensor uruguayo antes de salir del Atanasio Girardot.

El efecto Morelos

Los jugadores de Nacional se negaron a atender a la prensa - crédito EFE/@danimarquez3/X

Aunque esto no ha sido confirmado al interior de Atlético Nacional, se especula que la decisión de no permitir que los jugadores respondan preguntas de la prensa sería una consecuencia de la sanción que recibió Alfredo Morelos en las últimas semanas.

Cabe recordar que después del partido entre Nacional y Boyacá Chico, que se disputó el 5 de octubre y se definió en el minuto final por un polémico penal sancionado tras una presunta falta sobre Morelos, el atacante habló con Win Sports y explicó lo que se registró en la jugada puntual.

“Puedo decir que 100% era penalti. Ya tenía la posición ganada y, de hecho, el defensor lo sabe porque lo hablé con él. Le dije: ‘te gané la posición y ahí me agarras’“.

En la parte final de la entrevista, Morelos reconoció que se dejó caer, lo que fue tomado como una conducta antideportiva por parte del deportista. “Obviamente, cuando siento ese contacto, me tiro. Soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y gracias a Dios se logró anotar", fueron las declaraciones que generaron la polémica.

El jugador tuvo que pagar una multa de más de 85 millones de pesos - crédito Reuters

En la Dimayor no tomaron de manera positiva las declaraciones de Morelos, que fue sancionado de oficio con dos semanas sin poder disputar un encuentro deportivo y una multa de más de 85 millones de pesos por engañar al árbitro del partido.

Desde entonces, la hinchada de Nacional ha comenzado una campaña en la que afirman que están siendo perseguidos para perjudicar al equipo profesional.

“A veces las pruebas parecen más grandes que nuestras fuerzas, pero no olvides que Dios nunca permite una carga sin propósito. Cada lágrima, cada silencio y cada espera están formando en ti una fe más firme y un corazón más fuerte. Dios no te ha dejado ni te dejará; Él está obrando, incluso cuando no lo ves. Confía, porque lo que hoy parece una pérdida, mañana será tu testimonio. Amén”, fue el mensaje de Alfredo Morelos tras conocer la sanción en su contra.