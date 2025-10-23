Deportes

Carlos Antonio Vélez reveló los probables rivales de la selección Colombia en la fecha FIFA, tras caerse el amistoso ante Nigeria: “Trabajan arduamente”

La Federación Colombiana de Fútbol acelera gestiones para encontrar un nuevo adversario en la fecha Fifa de noviembre, luego de la sorpresiva cancelación del partido amistoso contra Nigeria

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Vélez habló sobre los posibles
Vélez habló sobre los posibles rivales de la selección Colombia tras caerse la opción de Nigeria

La incertidumbre en torno al segundo rival de la selección Colombia para la próxima fecha FIFA de noviembre ha marcado la agenda de la Federación Colombiana de Fútbol, que continúa gestionando alternativas tras la inesperada baja de Nigeria.

Según explicó Carlos Antonio Vélez en su análisis, la Federación se encuentra en una búsqueda contrarreloj para definir el equipo que enfrentará a Colombia, que tiene confirmado el partido frente a Nueva Zelanda, en la ventana internacional previa al Mundial de 2026.

Vélez detalló que dependerá del
Vélez detalló que dependerá del sorteo para que Egipto o Costa de Marfil sean los rivales de la selección Colombia en la fecha FIFA del mes de noviembre de 2025, tras caerse la opción de Nigeria por disputar el repechaje en las Eliminatorias Africanas

El periodista detalló que la situación se complicó cuando, pese a las garantías iniciales, la selección nigeriana finalmente no pudo confirmar su participación.

“La Federación Colombiana de Fútbol trabaja arduamente para encontrar lo más pronto posible rival para la fecha Fifa de noviembre. A mí me dijeron que mañana por la noche estará solucionado, pero están buscando por cielo y tierra quién reemplace a Nigeria”

“Hasta última hora le dijeron a la Federación, tranquilos, Nigeria jugará, porque están eliminados, y resulta que no lo estaban. Desde allá, dijeron que no se preocuparan y empezaron a sacar disculpas por parte del representante de la selección nigeriana. Y el día que clasificaron a la repesca de las Eliminatorias Africanas, renunciaron la mentira piadosa, y ahí nos quedamos cojos en rival y solo quedamos con Nueva Zelanda como rival para noviembre”.

Cabo Verde, sorpresa al clasificar
Cabo Verde, sorpresa al clasificar al Mundial de 2026, pudo ser opción, pero la Federación Colombiana de Fútbol descartó la opción, según Vélez

Ante este escenario, la Federación Colombiana de Fútbol activó gestiones para encontrar un reemplazo, aunque el proceso ha resultado complejo. Vélez señaló que la prioridad inicial era mantener un rival africano y que “les ofrecieron a Cabo Verde y la Federación se negó”. Actualmente, las opciones más avanzadas serían Costa de Marfil y Egipto, aunque la definición depende de negociaciones en curso y del sorteo.

“A partir de ese momento, empezó Colombia a trabajar para conseguir el reemplazo: no ha sido fácil. ¿Va a ser africano? Sí, inicialmente, sí, les ofrecieron a Cabo Verde y la Federación se negó"

“Entonces están entre varias posibilidades, pero las más serias, pese a que no son muchas son Costa de Marfil o Egipto. Cualquiera de los dos vendría muy bien, pero todo dependiendo, se está tratando de cerrar lo más rápido posible. Si no se puede cerrar ninguna de las dos, que son dos de las opciones más preferidas. Entonces tendrían que echar mano de cualquier opción, menos de Cabo Verde”, detalló.

Vélez detalló que la Federación
Vélez detalló que la Federación trabaja para que Croacia sea rival de Colombia en la fecha FIFA de marzo de 2026, pero todo dependerá del sorteo del Mundial que se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025

En cuanto a la planificación para el año próximo, Vélez recordó que existen dos fechas FIFA en marzo y dos en junio, quince días antes del inicio del campeonato mundial, la federación ha considerado a Portugal y Croacia como posibles adversarios para marzo de 2026, aunque se sigue trabajando para concretar los amistosos.

“Para el mes de marzo, hay dos fechas FIFA antes del Mundial: dos en marzo y dos en junio, quince días antes de que comience el campeonato del mundo. Normalmente, los equipos usan esas fechas para enfrentar rivales de bajo perfil y llegar con confianza anotadora y equipos que no le hagan daño desde el punto de vista físico y demás. Colombia para marzo, dependiendo del sorteo, eliminadas totalmente las opciones de Italia y Bélgica, exploró otras y aparte de la mencionada Portugal, está Croacia. Aún no está cerrado el tema, están en tratativas, no es sencillo, ellos prefieren hacer otro tipo de partidos, pero dependerá del sorteo, pero Colombia tiene en la mira esas dos selecciones”, añadió.

