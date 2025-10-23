Así será el recorrido para los ciclistas colombianos del Tour de Francia 2026

El esloveno Tadej Pogačar es el vigente campeón del Tour de Francia - crédito Antonio Bronic / REUTERS

El 23 de octubre de 2025 se presentó de forma oficial el recorrido inicial del Tour de Francia 2026, lo que generó entusiasmo entre los amantes del ciclismo, especialmente por la decisión de la organización de iniciar la competencia en Cataluña.

Por primera vez en la historia, las tres primeras etapas de la edición número 113 de la ronda gala se desarrollarán en España, un hecho que marca un hito para el ciclismo ibérico y que promete un arranque cargado de táctica, resistencia y espectáculo, lo que será también un reto principal para los ciclistas colombianos como Egan Bernal, Nairo Quintana, Sergio Higuita, Daniel Felipe Martínez, entre otros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La ruta del Tour de Francia 2026 al ser presentada, el jueves 23 de octubre de 2025, en París. (AP Foto/Thibault Camus)

El evento, que se disputará entre el 4 y el 26 de julio de 2026, comenzará el sábado 4 de julio, en Barcelona con una contrarreloj por equipos de 19,7 kilómetros, un formato que no se utilizaba desde 1971.

El recorrido atravesará lugares emblemáticos, como la Sagrada Familia, y finalizará en el Estadio Olímpico de Montjuïc, con dos ascensos exigentes que podrían definir las primeras diferencias en la clasificación general.

La organización del Tour de Francia apuesta por recuperar este formato clásico para dotar al inicio de la carrera de un carácter competitivo y estratégico, donde la coordinación y la potencia de las principales escuadras serán puestas a prueba.

Estos son los detalles de la carrera:

Etapa 1 - 4 de julio de 2026 - (Barcelona-Barcelona): 19 kilómetros

Etapa 2 - 5 de julo de 2026 - (Tarragona - Barcelona): 182 kilómetros

Etapa 3 - 6 de julio de 2026 - (Granollers - Les Angles) - 196 kilómetros

Etapa 4 - 7 de julio de 2026 - (Carcassone - Foix) - 182 kilómetros

Etapa 5 - 8 de julio de 2026 - (Lannemezn - Pau) - 186 kilómetros

Etapa 6 - 9 de julio de 2026 - (Malemort - Ussel) - 185 kilómetros

Etapa 7 - 10 de julio de 2026 - (Hagetmau - Bordeaux) - 175 kilómetros

Etapa 8 - 11 de julio de 2026 - (Périgueux - Bergerac) - 182 kilómetros

Etapa 9 - 12 de julio de 2026 - (Malemor - Ussel) - 185 kilómetros

Descanso - 13 de julio de 2026 - (Cantal)

Etapa 10 - 14 de julio de 2026 - (Aurillac - Le Lioran) - 167 kilómetros

Etapa 11 - 15 de julio de 2026 - (Vichy - Nevers) - 161 kilómetros

Etapa 12 - 16 de julio de 2026 - (Circuit Nevers Magny-Cours - Chalon-Sur Saone) - 181 kilómetros

Etapa 13 - 17 de julio de 2026 - (Dole - Belfort) - 205 kilómetros

Etapa 14 - 18 de julio de 2026 - (Mulhouse - Le Markstein Fellering) - 155 kilómetros

Etapa 15 - 19 de julio de 2026 - (Champagnole - Plateau de Solaison) - 184 kilómetros

Descanso - 20 de julio de 2026 - (Haute - Savoie)

Etapa 16 - 21 de julio de 2026 - (Évian-Les-Bains - Thonon-Les-Bains) - 26 kilómetros

Etapa 17 - 22 de julio de 2026 - (Chambery-Voiron) - 175 kilómetros

Etapa 18 - 23 de julio de 2026 - (Voiron - Orciéres-Merlette) - 185 kilómetros

Etapa 19 - 24 de julio de 2026 - (Gap-Alpe D’Huez) - 128 kilómetros

Etapa 20 - 25 de julio de 2026 - (Le Bourg D’Oisans- Alpe D’Huez) - 171 kilómetros

Etapa 21 - 26 de julio de 2026 - (Thory - Paris - Campos Eliseos) - 130 kilómetros

En lo que se refiere a la etapa 2, prevista para el domingo 5 de julio, llevará al pelotón desde Tarragona hasta Barcelona a lo largo de aproximadamente 178 kilómetros. El trayecto recorrerá la costa mediterránea, pasando por localidades como Sitges, y ofrecerá paisajes únicos antes de afrontar una serie de ascensiones en los alrededores de Montjuïc. Este tramo final se perfila como un escenario propicio para los escaladores explosivos y para quienes busquen aprovechar el terreno para lanzar los primeros ataques serios, lo que podría alterar la clasificación en las primeras etapas.

El lunes 6 de julio de 2026, la caravana ciclista partirá de Granollers en una etapa que marcará la transición hacia territorio francés. Aunque el destino final de esta tercera jornada aún no ha sido confirmado, se espera que los corredores crucen los Pirineos, dando inicio a la fase montañosa del certamen. Este paso servirá de anticipo para las exigentes etapas en los Alpes y otros macizos franceses, consolidando a Cataluña como el epicentro de un arranque que combina emoción, historia y espectáculo.

La elección de este diseño para las primeras etapas responde a una estrategia deliberada de la organización, que busca romper con la monotonía de ediciones anteriores y ofrecer un comienzo dinámico. La recuperación de la contrarreloj por equipos, junto con la selección de ciudades como Barcelona, Tarragona y Granollers, convierte a estas localidades en embajadoras de un evento que trasciende lo deportivo y proyecta su cultura y paisajes al mundo.

El alcalde de Barcelona expresó durante la presentación:

“Es un sueño que perseguíamos desde hace más de una década”.

Como le fue a los ciclistas colombianos en el Tour de Francia 2025

Santiago Buitrago fue uno de los representantes colombianos del Tour de Francia - crédito Benoit Tessier / REUTERS

La edición 112 del Tour de Francia dejó como saldo una destacada resistencia de los cuatro ciclistas colombianos que lograron completar la exigente competencia, pese a los accidentes y dificultades que enfrentaron a lo largo del recorrido. Sergio Higuita se consolidó como el mejor ubicado entre los representantes nacionales, al finalizar en la posición 14 de la clasificación general, a 1 hora, 8 minutos y 19 segundos del líder, en una carrera que estuvo marcada por el dominio absoluto de Tadej Pogacar, quien sumó su cuarta corona.

El desarrollo de la competencia estuvo signado por episodios de tensión para los pedalistas colombianos. Santiago Buitrago, del equipo Bahrain, estuvo cerca de abandonar la prueba tras una caída múltiple en la séptima etapa, camino al Muro de Bretaña, que le provocó un traumatismo craneal.

En esa misma jornada, Sergio Higuita, del Astana, también sufrió una caída de consideración, pero ambos lograron reincorporarse y continuar en carrera. Harold Tejada, compañero de Higuita, y Éiner Rubio, del Movistar, también enfrentaron percances, aunque ninguno de los cuatro se retiró.

A pesar de estos contratiempos, los ciclistas colombianos protagonizaron momentos destacados en varias etapas. Buitrago alcanzó el tercer lugar en la etapa 16, que culminó en el Mont Ventoux, mientras que Rubio se ubicó quinto en la fracción 18, con final en el col de la Loze. Además, Buitrago mostró una actitud combativa en la etapa final disputada en París.

En la clasificación general, Higuita ocupó el puesto 14, seguido por Éiner Rubio en la posición 31, a 2 horas, 21 minutos y 56 segundos del líder; Santiago Buitrago fue 40°, a 2 horas, 45 minutos y 48 segundos; y Harold Tejada terminó 44°, a 2 horas, 54 minutos y 34 segundos. En la última etapa, de 132,3 kilómetros entre Mantes-la-Ville y París, el mejor colombiano fue Rubio, quien cruzó la meta en el puesto 116, a 11 minutos y 23 segundos del ganador, Wout van Aert.

El Tour de Francia 2025 quedó así marcado por la supremacía de Tadej Pogačar, quien completó el recorrido en 76 horas y 32 segundos, seguido por Jonas Vingegaard a 4 minutos y 24 segundos, y Florian Lipowitz a 11 minutos. La actuación de los colombianos, pese a no figurar en el podio, evidenció su capacidad de sobreponerse a la adversidad y mantenerse competitivos en el máximo escenario del ciclismo mundial.

Así quedó la clasificación general del Tour de Francia 2025

Tadej Pogacar junto Jonas Vingegaard y Florian Lipowitz en el podio - crédito Benoit Tessier / REUTERS

1. Tadej Pogačar (Eslovenia - UAE Emirates): 76 horas y 32 segundos

2. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): a 4 minutos y 24 segundos

3. Florian Lipowitz (Alemania - Red Bull Bora - Hansgorhe): a 11 minutos.

4. Oscar Onley (Gran Bretaña - Picnic POSTNL): a 12 minutos y 12 segundos.

5. Felix Gall (Austria - Decathlon AG2R): a 17 minutos y 12 segundos.

6. Tobias Johannessen (Noruega - Uno-X Mobility): a 20 minutos y 14 segundos.

7. Kevin Vauquelin (Francia - Arkea B&B): a 22 minutos y 35 segundos.

8. Primož Roglič (Eslovenia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 25 minutos y 30 segundos.

9. Ben Healy (Irlanda - EF Education Easy Post): a 28 minutos y 2 segundos.

10. Ben O’Connor (Australia - Jayco AlUla): a 32 minutos y 42 segundos.

14.Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): a 1 hora, 8 minutos y 19 segundos.

31.Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 2 horas, 21 minutos y 56 segundos.

40. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): a 2 horas, 21 minutos y 56 segundos.

44. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 2 horas, 54 minutos y 34 segundos.