Luis Javier Suárez vive su mejor momento con el Sporting de Lisboa, pero tendría un sueño lejos de Portugal: vea de qué se trata

El delantero es el goleador del cuadro luso en la actual temporada, destaca en la selección Colombia y su ex representante reveló detalles de cómo ha sido el crecimiento del jugador

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Luis Javier Suárez llegó al
Luis Javier Suárez llegó al Sporting de Lisboa para ser la figura del equipo y lo está consiguiendo en poco tiempo - crédito Pedro Rocha/REUTERS

Luis Javier Suárez es una de las sorpresas no solo del fútbol europeo, sino de la selección Colombia que, en la búsqueda de un delantero de alto nivel, encontró en el samario la solución ideal tras el final de las eliminatorias y con mucha ilusión para que sea referente en el mundial de 2026.

El goleador cafetero, pese a triunfar en el Sporting de Lisboa, tiene otro sueño afuera del cuadro portugués, que lo fichó en el pasado mercado de fichajes proveniente de la segunda división de España y ahora es la estrella en la Primeira Liga, pero parece que no será por mucho tiempo.

Suárez, de otro lado, quiere mantener el rendimiento alto con el cuadro de Lisboa por los próximos meses, en los que será determinante para que el entrenador Néstor Lorenzo lo siga teniendo en cuenta para los duelos amistosos de la Tricolor y en la futura convocatoria para la Copa del Mundo.

El sueño de Luis Javier Suárez

Desde que pasó por el Almería, en la segunda categoría del fútbol español, era claro que el siguiente paso no solo era volver a la primera división, sino también llegar a una liga de alto nivel, reconocida en el mundo y que le sirva para crecer como futbolista profesional.

Es así como Juanlu Gómez, ex representante del colombiano, reveló que Luis Javier Suárez soñaba con llegar a la Premier League, uno de los campeonatos de mayor competencia e importancia en el planeta, que ya cuenta con otros cafeteros como Daniel Muñoz y Jefferson Lerma.

Luis Javier Suárez llegó al
Luis Javier Suárez llegó al Sporting de Lisboa por 22 millones de euros, proveniente del Almería de España - crédito Ciro De Luca/REUTERS

“Luis ha tenido ofertas siempre, incluso cuando tuvo la lesión que estuvo siete meses fuera por su rotura de peroné, que se rompió y tuvieron que operarlo. Terminando esa temporada tenía ofertas importantes para salir, pero en ese momento el club (Almería)decidió que no era el momento de salir”, dijo el empresario en el portal Medio Indálico.

El exagente del cafetero explicó que, pese al deseo del deportista para tomar el vuelo a Inglaterra, nunca se consiguió alguna oferta en el mercado de fichajes: “El deseo de Luis siempre ha sido ir a la Premier y jugar allí, entiendo que no se habrán dado las cosas para poder marchar este año”.

Aunque Luis Javier Suárez quiere
Aunque Luis Javier Suárez quiere llegar a la Premier League, primero espera ser la estrella del Sporting - crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

Queda por saber si Suárez obtendrá esa oportunidad en 2026, cuando finalice la temporada y posterior al mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, en donde el samario espera jugar con la Tricolor y ser la figura para llegar a una escuadra con más historia.

“Llegué al Sporting para ser feliz”

Hasta el momento, el colombiano no ha decepcionado a la afición portuguesa, pues con apenas 12 partidos lleva siete goles y dos asistencias, de los cuales, seis se dieron en la liga local y es uno de los máximos anotadores en ocho jornadas del campeonato, una muestra del poder goleador del jugador.

Es por eso que Luis Javier Suárez expresó su alegría con el Sporting, durante una rueda de prensa previa al partido ante Marsella, por la Champions League: “Estoy en el mejor momento de mi carrera y de mi vida, aún me quedan cosas por llenar, vacíos que tengo por dentro, pero trabajo en ello a diario”.

Luis Javier Suárez jugó en
Luis Javier Suárez jugó en la victoria del Sporting de Lisboa sobre el Marsella por 2-1, en la Champions - crédito Pedro Rocha/REUTERS

Llegué al Sporting para ser feliz, y lo estoy siendo desde el primer momento. La gente me hace sentir a gusto, mi familia está encantada. Creo que han sido años malos, pero ahora mismo, a nivel personal, es total plenitud”, terminó de decir el colombiano, que no cabe de la sorpresa por ser una figura inesperada para el equipo de Lisboa en 2025.

