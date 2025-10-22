La impresionante doble atajada del colombiano Kevin Mier en el Necaxa vs. Cruz Azul por la Liga MX

El colombiano tuvo una actuación destacada en el empate ante Necaxa por la fecha 14 de la Liga MX - crédito @ClaroSports / X

Una intervención decisiva de Kevin Mier marcó el desarrollo del encuentro entre Cruz Azul y Necaxa en el estadio Victoria Aguascalientes, correspondiente a la jornada 14 de la Liga Mexicana, disputado el 21 de octubre de 2025.

El arquero colombiano, que regresó a la titularidad tras ausentarse en el partido anterior frente al Club América de México, después de llegar a la concentración de la Selección Colombia, protagonizó una doble atajada que evitó la caída de su arco en los primeros compases del partido.

El portero colombiano tiene actuaciones destacadas en el fútbol azteca - crédito @CruzAzul / X

El momento clave se produjo a los 12 minutos, cuando un error defensivo de Gonzalo Piovi generó una oportunidad clara para el conjunto local. Agustín Palavecino interceptó el balón y ejecutó un remate que exigió la reacción inmediata de Mier.

El guardameta logró desviar el disparo, pero el rebote quedó en poder de Tomás Badaloni, ya que intentó definir con un potente zurdazo. Una vez más, Mier respondió con solvencia, deteniendo el segundo intento y manteniendo el marcador en cero.

Estadísticas de Kevin Mier en la temporada 2025

Kevin Mier se consolida como una de las grandes figuras del cuadro de Ciudad de México - crédito Daniel Becerril / REUTERS

El portero oriundo de Barrancabermeja, lleva un total de 12 partidos en 1.080 minutos, en donde recibió 15 goles y dejó su portería invicta en 3 encuentros.

12 de julio de 2025 - Liga MX: 90 minutos en el Cruz Azul 0-0 Mazatlán

23 de agosto de 2025 - Liga MX: 90 minutos en el Cruz Azul 1-0 Toluca

12 de septiembre de 2025 - Liga MX: 90 minutos en el Pachuca 0-1 Cruz Azul

Próximo partido de Kevin Mier y así va la Liga MX

Cruz Azul se encuentra en el cuarto puesto de la Liga MX - crédito Eloisa Sanchez / REUTERS

La “Máquina Cementera” (apodo acuñado por los éxitos que logró el cuadro mexicano en 1970), jugará el 25 de octubre de 2025 a partir de las 10:05 p. m. (hora de Colombia) ante Monterrey en el estadio Universitario de Ciudad de México.

A continuación, este es el calendario de partidos que le quedará al cuadro de la capital mexicana:

25 de octubre de 2025 - Liga MX: Cruz Azul vs. Monterrey

31 de octubre de 2025 - Liga MX: Puebla vs. Cruz Azul

8 de noviembre de 2025 - Liga MX: Cruz Azul vs. Pumas Unam

Así va la tabla de posiciones de la Liga MX:

Toluca: 31 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +23) Club América: 30 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +15) Monterrey: 30 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Cruz Azul: 29 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Tigres UANL: 26 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +14) Pachuca: 21 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Tijuana: 20 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +9) Chivas Guadalajara: 20 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Juárez: 19 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Pumas UNAM: 14 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Santos Laguna: 14 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Atlético San Luis: 13 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Atlas: 13 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -8) Mazatlán: 12 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -8) Club León: 12 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -12) Querétaro : 11 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Necaxa: 10 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -12) Puebla: 8 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -19)