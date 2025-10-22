David Mackalister habló sobre la actitud de Neiser Villarreal, después del Mundial Sub-20: “Tiene la cabeza en otro lado”

El capitán de Millonarios se refirió a la actitud del delantero que fue figura con la selección Colombia - crédito Millonarios

El rendimiento de Néiser Villarreal, goleador del Sudamericano Sub-20 y ganador del Botín de Plata en el Mundial de Chile, ha quedado fuera de los titulares deportivos en las últimas horas debido a su ausencia en los entrenamientos de Millonarios.

Desde hace dos días, Villarreal no se ha presentado en las sesiones del club, lo que profundiza la tensión entre el joven delantero y la institución bogotana.

Frente a este panorama, David Mackalister Silva, capitán del equipo y referente con cinco títulos ganados con Millonarios, expuso con claridad su perspectiva.

“Es un tema bien difícil. Más que consentir a los canteranos, es tratar de guiarlos, porque como les digo a ellos, soy el primero en criticarles cuando hacen algo malo y el primero en aplaudirlos cuando hacen algo bueno”, afirmó Silva después del empate 1-1 frente a Bucaramanga.

El mediocampista también advirtió que su postura crítica no necesariamente se manifiesta públicamente.

“No suelo dejar pasar por alto cuando hacen las cosas mal. El hecho que yo no lo haga públicamente no quiere decir que no lo haga. Es un tema complicado”.

Respecto a la situación concreta de Villarreal, Silva enfatizó que la relación del jugador con el club se ha deteriorado.

“Creo que su estadía en Millonarios ha sido complicada. Lastimosamente no pudimos disfrutar de todo lo que Néiser nos pudo dar, pero que ya prácticamente él está con su cabeza en otro lado. Nosotros tenemos que tener la cabeza clara en lo que estamos, que es aferrarnos a la posibilidad de clasificar”.

Las cifras recientes muestran el contraste entre el presente del delantero y su prometedor pasado reciente: ocho goles lo consolidaron como máximo artillero del Suramericano Sub-20.

Sin embargo, desde el final de ese torneo, la relación contractual y emocional de Villarreal con el club entró en zona gris.

Durante el primer semestre, Néiser Villarreal disputó 15 partidos, sumó 971 minutos con Millonarios, aportó dos asistencias, pero no logró marcar goles. Una lesión de rodilla le impidió jugar en el campeonato actual, y su situación se agravó luego de una sanción interna tras aparecer en una transmisión de redes sociales vistiendo la camiseta del América de Cali.

Por ese incidente, César Torres, técnico de la selección sub-20, defendió al joven: “Detrás del jugador hay un ser humano que siente y sufre. Y cuando se puso la camiseta, se la puso por Kener González y (José) Cavadia, por solidaridad con ellos, no para retar a los hinchas de Millonarios“, explicó Torres al ser consultado por el episodio.

El delantero debía presentarse el lunes 20 de octubre en la sede deportiva de Millonarios, pero no se reportó, situación que se repitió el martes 21 de octubre.

El preacuerdo entre Neiser Villarreal y Cruzeiro de Brasil

El futuro de Néiser Villarreal se ha despejado luego de semanas de especulación y distanciamiento con Millonarios. Cruzeiro de Brasil confirmó que ha firmado un pre-contrato con el joven delantero colombiano, quien se sumaría oficialmente al club brasileño a partir de diciembre, cuando vence su vínculo con el conjunto bogotano.

Aprovechando que Villarreal quedará libre al término de 2025, la dirigencia de Cruzeiro concretó el acuerdo para asegurar sus servicios por cinco temporadas comenzando en 2026

“Cruzeiro firma precontrato con estrella de la selección colombiana! Cruzeiro firmó un precontrato con Neiser Villareal, máximo goleador y asistente del último Sudamericano Sub-20, por lo que el delantero será parte del plantel cruzeirense a partir de diciembre de 2025. El contrato del prometedor delantero con el club tendrá una vigencia de cinco temporadas”, publicó la entidad brasileña.