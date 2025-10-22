Deportes

David Mackalister habló sobre la actitud de Neiser Villarreal, después del Mundial Sub-20: “Tiene la cabeza en otro lado”

El futbolista, figura con la Tricolor al marcar cinco goles en la Copa Mundial Sub-20 de la Fifa, tendría un preacuerdo con Cruzeiro, de Brasil, por lo que su salida de Millonarios estaría definida

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
El capitán de Millonarios se refirió a la actitud del delantero que fue figura con la selección Colombia - crédito Millonarios

El rendimiento de Néiser Villarreal, goleador del Sudamericano Sub-20 y ganador del Botín de Plata en el Mundial de Chile, ha quedado fuera de los titulares deportivos en las últimas horas debido a su ausencia en los entrenamientos de Millonarios.

Desde hace dos días, Villarreal no se ha presentado en las sesiones del club, lo que profundiza la tensión entre el joven delantero y la institución bogotana.

Frente a este panorama, David Mackalister Silva, capitán del equipo y referente con cinco títulos ganados con Millonarios, expuso con claridad su perspectiva.

“Es un tema bien difícil. Más que consentir a los canteranos, es tratar de guiarlos, porque como les digo a ellos, soy el primero en criticarles cuando hacen algo malo y el primero en aplaudirlos cuando hacen algo bueno”, afirmó Silva después del empate 1-1 frente a Bucaramanga.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mediocampista también advirtió que su postura crítica no necesariamente se manifiesta públicamente.

“No suelo dejar pasar por alto cuando hacen las cosas mal. El hecho que yo no lo haga públicamente no quiere decir que no lo haga. Es un tema complicado”.

Respecto a la situación concreta de Villarreal, Silva enfatizó que la relación del jugador con el club se ha deteriorado.

Neiser Villarreal sigue dándole dolores
Neiser Villarreal sigue dándole dolores de cabeza a Millonarios, debido a que no renueva contrato y tampoco que lo vendan al exterior antes de que acabe su vínculo - crédito Colprensa

“Creo que su estadía en Millonarios ha sido complicada. Lastimosamente no pudimos disfrutar de todo lo que Néiser nos pudo dar, pero que ya prácticamente él está con su cabeza en otro lado. Nosotros tenemos que tener la cabeza clara en lo que estamos, que es aferrarnos a la posibilidad de clasificar”.

Las cifras recientes muestran el contraste entre el presente del delantero y su prometedor pasado reciente: ocho goles lo consolidaron como máximo artillero del Suramericano Sub-20.

Sin embargo, desde el final de ese torneo, la relación contractual y emocional de Villarreal con el club entró en zona gris.

Durante el primer semestre, Néiser Villarreal disputó 15 partidos, sumó 971 minutos con Millonarios, aportó dos asistencias, pero no logró marcar goles. Una lesión de rodilla le impidió jugar en el campeonato actual, y su situación se agravó luego de una sanción interna tras aparecer en una transmisión de redes sociales vistiendo la camiseta del América de Cali.

Por ese incidente, César Torres, técnico de la selección sub-20, defendió al joven: “Detrás del jugador hay un ser humano que siente y sufre. Y cuando se puso la camiseta, se la puso por Kener González y (José) Cavadia, por solidaridad con ellos, no para retar a los hinchas de Millonarios“, explicó Torres al ser consultado por el episodio.

El delantero debía presentarse el lunes 20 de octubre en la sede deportiva de Millonarios, pero no se reportó, situación que se repitió el martes 21 de octubre.

El preacuerdo entre Neiser Villarreal y Cruzeiro de Brasil

El futuro de Néiser Villarreal se ha despejado luego de semanas de especulación y distanciamiento con Millonarios. Cruzeiro de Brasil confirmó que ha firmado un pre-contrato con el joven delantero colombiano, quien se sumaría oficialmente al club brasileño a partir de diciembre, cuando vence su vínculo con el conjunto bogotano.

Aprovechando que Villarreal quedará libre al término de 2025, la dirigencia de Cruzeiro concretó el acuerdo para asegurar sus servicios por cinco temporadas comenzando en 2026

Post de Cruzeiro sobre el
Post de Cruzeiro sobre el acuerdo por Neiser Villarreal - crédito Cruzeiro

Cruzeiro firma precontrato con estrella de la selección colombiana! Cruzeiro firmó un precontrato con Neiser Villareal, máximo goleador y asistente del último Sudamericano Sub-20, por lo que el delantero será parte del plantel cruzeirense a partir de diciembre de 2025. El contrato del prometedor delantero con el club tendrá una vigencia de cinco temporadas”, publicó la entidad brasileña.

Temas Relacionados

Neiser VillarrealMillonariosFPCLiga BetPlayDavid MackalisterColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO Atlético Nacional vs. Once Caldas: partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025

El equipo verdolaga pegó primero en el partido de ida cuando se impuso 1-0 como visitante, por lo que ahora con su hinchada buscará el paso a las semifinales

EN VIVO Atlético Nacional vs.

EN VIVO Colombia vs. Costa de Marfil: fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

La Tricolor está obligada a ganar para seguir con opciones de clasificar a los octavos de final del torneo juvenil que se juega en Marruecos

EN VIVO Colombia vs. Costa

Se definió el futuro de Nairo Quintana en el ciclismo: esta fue la decisión que tomó el Movistar Team con el colombiano

El ciclista colombiano, que regresó al equipo en 2024, tenía en duda su continuidad, pese a ser uno de los pilares fundamentales en la estrategia deportiva de la escuadra española

Se definió el futuro de

La selección Colombia estrenará chaqueta para la Copa Mundial de la FIFA 2026: el diseño ya genera polémica

La Tricolor tendrá nuevo diseño de camisetas local y visitante para el torneo que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos, así como prendas de presentación

La selección Colombia estrenará chaqueta

Flamengo vs. Racing: hora y dónde ver en Colombia a Jorge Carrascal y Duván Vergara por la semifinal de la Copa Libertadores

Uno de los cupos para la gran final de la “gran conquista”, lo definirán dos equipos históricos del fútbol sudamericano y, además, protagonistas en los últimos años

Flamengo vs. Racing: hora y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Laura González a

Así reaccionó Laura González a “el puño” que Karina García le dio en medio de declaraciones por supuesto romance con su expareja

La Barbie colombiana termina amistad con Marcela Reyes tras filtrar mensajes privados: “Yo merezco gente firme”

Shakira se refirió a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl y recordó su experiencia en 2020: “Ya era hora”

Shakira reveló cómo fue el proceso con Ed Sheeran y Beéle para nueva versión de ‘Hips Don’t Lie’: “Sabía que aportaría algo nuevo”

⁠Andrea Valdiri reapareció en redes para celebrar su triunfo en el ‘Stream Fighters 4’: contó cómo se ha beneficiado de la pelea

Deportes

EN VIVO Atlético Nacional vs.

EN VIVO Atlético Nacional vs. Once Caldas: partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025

EN VIVO Colombia vs. Costa de Marfil: fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

Se definió el futuro de Nairo Quintana en el ciclismo: esta fue la decisión que tomó el Movistar Team con el colombiano

La selección Colombia estrenará chaqueta para la Copa Mundial de la FIFA 2026: el diseño ya genera polémica

Flamengo vs. Racing: hora y dónde ver en Colombia a Jorge Carrascal y Duván Vergara por la semifinal de la Copa Libertadores