Consulta del Pacto Histórico sacudió al fútbol colombiano: Liga BetPlay reprogramó la mitad de la fecha 17

De a poco se van acercando las elecciones de 2026, de las más importantes porque se votará para Senado, Cámara y la Presidencia de la República, en la que distintas facciones políticas buscarán el poder en las urnas, sobre todo la oposición al Gobierno de Gustavo Petro.

Con respecto al jefe de Estado, el partido Pacto Histórico, que lo llevó a la presidencia, tendrá consultas el 26 de octubre y afectó la Liga BetPlay, que se vio obligada a volver a cambiar la programación de algunos partidos como pasó el 19 de octubre, cuando se movieron dos juegos por los comicios del Consejo de Juventud.

Se espera que la jornada del fútbol colombiano transcurra sin problemas, ahora que se modificaron los horarios para ayudar con el tema de logística y seguridad en algunas ciudades, que se preparan para la consulta de la colectividad de izquierda para elegir sus candidatos de 2026.

Así quedó la programación

Previamente, el horario de los encuentros de la jornada 17 quedó organizado de tal manera que los aficionados puedan disfrutar de los 10 encuentros entre el viernes 24 y domingo 26 de octubre, en especial por televisión, para no perderse ninguna jornada de la fecha.

Sin embargo, la Dimayor informó que la consulta del Pacto Histórico obligó a mover casi todos los juegos del domingo 26 de octubre, informando que se debió a una petición de las comisiones de seguridad en algunas ciudades, cambiando la programación de cinco partidos.

“A lo largo de la semana, las Comisiones Locales de Seguridad de varias ciudades han expresado el no contar con el servicio policial para poder desarrollar los partidos del domingo 26 con total normalidad”, informó la división mayor en un comunicado, lo que obligó a que tres de los cuatro juegos de ese día se adelantaran.

Para empezar, solo quedó ese día el clásico paisa entre Atlético Nacional y el Independiente Medellín, que pasó de las 5:30 p. m. a las 6:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot, en el que los verdes pagarán una fecha de suspensión de la tribuna norte por uso de bengalas de sus hinchas en Tunja.

Otro dato a destacar es que América vs. Junior, que estaba para el sábado 25 de octubre, se pasó para el viernes 24 y comenzando a los pocos minutos de duelo de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Femenina, enfrentando a Perú en Medellín a las 6:00 p. m.

Se definen los clasificados

Después de la fecha 16 de la Liga BetPlay, hay algunos equipos que se encuentran cerca de llegar a los cuadrangulares, otros que siguen en la pelea y ya se tienen los primeros eliminados en el segundo semestre, además de que ya se tienen tres conjuntos listos para las semifinales.

Para empezar, Bucaramanga, Medellín y Junior de Barranquilla ya se instalaron en la siguiente ronda, pues los tres superaron la barrera de los 30 puntos y será difícil que alguno de ellos no quede en los cuadrangulares, peleando ahora por ser cabeza de serie en el sorteo que entrega el llamado “punto invisible”.

Sumado a eso, hay otros equipos cerca de clasificar y son Atlético Nacional, Fortaleza y Deportes Tolima, además de Llaneros que es la sorpresa del torneo porque alcanzó los 25 puntos, se salvó del descenso y ahora sueña con llegar a sus primeras semifinales en la máxima categoría.

Finalmente, los conjuntos que ya quedaron por fuera de la pelea por la clasificación son Deportivo Pasto, Boyacá Chicó y La Equidad, últimos en la tabla de posiciones y esperando por cumplir calendario.