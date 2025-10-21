Deportes

Consulta del Pacto Histórico sacudió al fútbol colombiano: Liga BetPlay reprogramó la mitad de la fecha 17

La Dimayor informó que cinco partidos debieron cambiar de horario por temas de logística y seguridad en algunas ciudades, en las que se elegirá a los candidatos para la presidencia, Cámara y Senado de la colectividad

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
La consulta del Pacto Histórico
La consulta del Pacto Histórico para las elecciones de 2026 provocó que se reprogramara la fecha 17 de la Liga BetPlay 2025-II - crédito Colprensa

De a poco se van acercando las elecciones de 2026, de las más importantes porque se votará para Senado, Cámara y la Presidencia de la República, en la que distintas facciones políticas buscarán el poder en las urnas, sobre todo la oposición al Gobierno de Gustavo Petro.

Con respecto al jefe de Estado, el partido Pacto Histórico, que lo llevó a la presidencia, tendrá consultas el 26 de octubre y afectó la Liga BetPlay, que se vio obligada a volver a cambiar la programación de algunos partidos como pasó el 19 de octubre, cuando se movieron dos juegos por los comicios del Consejo de Juventud.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Se espera que la jornada del fútbol colombiano transcurra sin problemas, ahora que se modificaron los horarios para ayudar con el tema de logística y seguridad en algunas ciudades, que se preparan para la consulta de la colectividad de izquierda para elegir sus candidatos de 2026.

Así quedó la programación

Previamente, el horario de los encuentros de la jornada 17 quedó organizado de tal manera que los aficionados puedan disfrutar de los 10 encuentros entre el viernes 24 y domingo 26 de octubre, en especial por televisión, para no perderse ninguna jornada de la fecha.

Sin embargo, la Dimayor informó que la consulta del Pacto Histórico obligó a mover casi todos los juegos del domingo 26 de octubre, informando que se debió a una petición de las comisiones de seguridad en algunas ciudades, cambiando la programación de cinco partidos.

La Dimayor informó que las
La Dimayor informó que las comisiones de seguridad de varias ciudades solicitaron reprogramar partidos por la consulta interpartidista del 26 de octubre - crédito Dimayor

“A lo largo de la semana, las Comisiones Locales de Seguridad de varias ciudades han expresado el no contar con el servicio policial para poder desarrollar los partidos del domingo 26 con total normalidad”, informó la división mayor en un comunicado, lo que obligó a que tres de los cuatro juegos de ese día se adelantaran.

Para empezar, solo quedó ese día el clásico paisa entre Atlético Nacional y el Independiente Medellín, que pasó de las 5:30 p. m. a las 6:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot, en el que los verdes pagarán una fecha de suspensión de la tribuna norte por uso de bengalas de sus hinchas en Tunja.

La Dimayor informó que las
La Dimayor informó que las comisiones de seguridad de varias ciudades solicitaron reprogramar partidos por la consulta interpartidista del 26 de octubre - crédito Dimayor

Otro dato a destacar es que América vs. Junior, que estaba para el sábado 25 de octubre, se pasó para el viernes 24 y comenzando a los pocos minutos de duelo de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Femenina, enfrentando a Perú en Medellín a las 6:00 p. m.

Se definen los clasificados

Después de la fecha 16 de la Liga BetPlay, hay algunos equipos que se encuentran cerca de llegar a los cuadrangulares, otros que siguen en la pelea y ya se tienen los primeros eliminados en el segundo semestre, además de que ya se tienen tres conjuntos listos para las semifinales.

Para empezar, Bucaramanga, Medellín y Junior de Barranquilla ya se instalaron en la siguiente ronda, pues los tres superaron la barrera de los 30 puntos y será difícil que alguno de ellos no quede en los cuadrangulares, peleando ahora por ser cabeza de serie en el sorteo que entrega el llamado “punto invisible”.

Medellín es uno de los
Medellín es uno de los equipos que se metió en cuadrangulares y es candidato al título de la Liga BetPlay - crédito @DIM_Oficial/X

Sumado a eso, hay otros equipos cerca de clasificar y son Atlético Nacional, Fortaleza y Deportes Tolima, además de Llaneros que es la sorpresa del torneo porque alcanzó los 25 puntos, se salvó del descenso y ahora sueña con llegar a sus primeras semifinales en la máxima categoría.

Finalmente, los conjuntos que ya quedaron por fuera de la pelea por la clasificación son Deportivo Pasto, Boyacá Chicó y La Equidad, últimos en la tabla de posiciones y esperando por cumplir calendario.

Temas Relacionados

Liga BetPlayProgramación fecha 17 Liga BetPlayPacto HistóricoConsulta Pacto HistóricoDimayorVotaciones Pacto HistóricoColombia-Deportes

Más Noticias

Millonarios vs. Bucaramanga EN VIVO, fecha 16 de la Liga BetPlay 2025-II: siga el minuto a minuto en El Campín

Con la necesidad de una victoria para seguir cerca de los cuadrangulares, el equipo Embajador recibe a los santandereanos, que desean el liderato nuevamente

Millonarios vs. Bucaramanga EN VIVO,

Presidente de Nacional aclaró su relación con Leonel Álvarez en medio de rumores que lo ubican en el club Verdolaga

El entrenador del Atlético Bucaramanga, que ganó la Copa Libertadores con los verdes en 1989, ha sido vinculado con el equipo antioqueño desde que se confirmó la salida del argentino Javier Gandolfi

Presidente de Nacional aclaró su

Hora y dónde ver Millonarios vs. Bucaramanga: el Embajador debe ganar para evitar la eliminación

El compromiso cerrará la fecha 16 de la Liga Betplay II-2025, partido en el que los Leopardos pueden reafirmar su clasificación o los dirigidos por Hernán Torres seguir con vida

Hora y dónde ver Millonarios

Nueva polémica en la nómina de Millonarios: habría separado a un jugador por actos de indisciplina

Una de las recientes contrataciones de los azules fue acusado de hechos extradeportivos que provocaron su ausencia en la convocatoria ante Bucaramanga, por la Liga BetPlay

Nueva polémica en la nómina

Frank Fabra abrió la puerta a uno de los grandes del futbol colombiano: “¿Por qué no?”

El lateral colombiano no continuará en Boca Juniors de cara a la temporada 2026 y apunta a continuar su carrera en uno de los clubes más importantes del rentado nacional

Frank Fabra abrió la puerta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP publicó video de

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Arrieta confesó por qué

Nicolás Arrieta confesó por qué se postuló para ingresar a ‘La casa de los famosos Colombia’: “Es la tercera vez que me invitan”

Valka se sumó a la segunda temporada de ‘La casa de Alofoke’ y ya se hace notar en redes sociales

Actriz de ‘Lady, la vendedora de rosas’ reveló detalles de la difícil enfermedad que padece

Karely Ruiz le respondió a Yaya Muñoz tras retarla a subirse al ‘ring’: “Yo voy a pelear con gente viral”

A Mariam Obregón le preguntaron si su futuro esposo la deja ir a ‘La casa de los famosos’: “No tengo por qué pedir permiso”

Deportes

Millonarios vs. Bucaramanga EN VIVO,

Millonarios vs. Bucaramanga EN VIVO, fecha 16 de la Liga BetPlay 2025-II: siga el minuto a minuto en El Campín

Presidente de Nacional aclaró su relación con Leonel Álvarez en medio de rumores que lo ubican en el club Verdolaga

Hora y dónde ver Millonarios vs. Bucaramanga: el Embajador debe ganar para evitar la eliminación

Nueva polémica en la nómina de Millonarios: habría separado a un jugador por actos de indisciplina

Frank Fabra abrió la puerta a uno de los grandes del futbol colombiano: “¿Por qué no?”