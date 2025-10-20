Jhon Jader Durán volvió a los entrenamientos con el Fenerbahce: podría regresar a la acción frente a poderoso equipo alemán

Jhon Jader Durán participó del entrenamiento del conjunto turco en la mañana del lunes 20 de octubre de 2025- crédito @Fenerbahce/X

Luego de casi dos meses sin actividad debido a una inflamación en la tibia, Jhon Jader Durán podría reaparecer con Fenerbahce en la penúltima semana de octubre de 2025, según la información difundida por el club turco a través de sus redes sociales.

En sus recientes publicaciones, Fenerbahce transmitió tranquilidad respecto a la recuperación del delantero colombiano, perfilando su posible regreso a las canchas y generando expectativas entre la afición.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Y es que en algunas de las imágenes que difundieron desde el equipo turco se observa que Durán ha regresado a los entrenamientos grupales después de un proceso de rehabilitación supervisado de cerca por el cuerpo técnico.

Incluso, el mismo futbolista compartió algunas imágenes en su cuenta de Instagram en la que se le ve participando del entrenamiento grupal del conjunto turco; allí se le ve llevando a cabo ejercicios con balón, así como compartiendo con algunos de sus compañeros.

De hecho, el delantero de 21 años estaría en condiciones de sumar minutos en el partido frente al Stuttgart, por la fase de grupos de la Europa League, programado para este jueves 23 de octubre a las 11:45 a. m. (hora de Colombia).

Jhon Jader Durán hizo trabajos con balón en el entrenamiento del conjunto turco- crédito @jaderduran9/ Instagram

Inicialmente, el retorno del atacante se proyectaba para el compromiso ante Karagümrük, disputado el domingo 19 de octubre, aunque finalmente no sumó minutos en ese encuentro.

Frente a ello, es importante mencionar que el delantero colombiano no compite desde el 27 de agosto, cuando tuvo que abandonar el campo al minuto 65 durante el duelo contra Benfica en los playoffs de la Champions League.

Desde entonces, la paciencia ha sido una constante en el club turco, donde prefirieron priorizar la recuperación total del jugador antes de contemplar su retorno.

Jhon Jader Durán se prepara para reestrenarse en la Europa League- crédito @jaderduran9/ Instagram

Pese a este panorama alentador, aún existirían dudas en la directiva de Fenerbahce sobre una eventual compra definitiva del atacante, debido a las lesiones que han marcado su campaña.

El club pagó 35 millones de euros solo por la cesión del futbolista, pero hasta la fecha, el antioqueño ha participado en seis partidos, contribuyendo con un gol y una asistencia desde su llegada.

Con la fase de grupos de la Europa League en marcha, todas las miradas estarán puestas en Durán durante el enfrentamiento ante Stuttgart, donde podría consumarse su esperado regreso a la competencia internacional con el conjunto de Fenerbahce.

Jhon Jáder Durán no la pasa bien con el Fenerbahce, en el que perdió a su técnico y sufrió una lesión en la Champions League - crédito Umit Bektas/REUTERS

Qué rivales tiene el Fenerbahce en la fase de liga de la Europa League, torneo en el que contaría con Jhon Jader Durán

Para la fase de liga (fase preliminar extendida) de la Uefa Europa League 2025/26, el Fenerbahce tendrá un juego como local al VfB Stuttgart el 23 de octubre; luego jugará como visitante ante el Viktoria Plzeň el 6 de noviembre; en casa se medirá con el Ferencváros TC el 27 de noviembre; el 11 de diciembre jugará como visitante ante el SK Brann; y ya en enero de 2026, el 22 de ese mes, recibirá al Aston Villa FC.

La distribución de los partidos refleja el nuevo formato de la competición, en el que cada equipo juega ocho encuentros (cuatro en casa y cuatro como visitante) contra distintos rivales, en lugar de los tradicionales grupos. Este esquema exige consistencia a lo largo de la fase porque los puestos de clasificación hacia las rondas eliminatorias se definen por la tabla de la liguilla.

Así pues, el reto para Fenerbahce será doble: por un lado, lograr los resultados en cancha propia ante rivales de variadas fortalezas (como Nice, Stuttgart o Aston Villa) y, al mismo tiempo, no dejar escapar puntos clave fuera de casa (Dinamo Zagreb, Viktoria Plzeň, SK Brann).