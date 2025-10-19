Kevin Mier y Willer Ditta incumplieron la fecha de regreso a México y tuvieron problemas en Cruz Azul tras partidos de la selección Colombia

Los futbolistas sumaron minutos en los partidos de la selección Colombia ante Canadá y México - crédito Morgan Tencza/USA TODAY Sports

La decisión de Nicolás Larcamón de dejar fuera del once titular a Kevin Mier y Willer Ditta frente al América generó preguntas en torno a la estrategia del técnico de Cruz Azul. En conferencia de prensa celebrada tras la victoria ante el clásico rival, Larcamón ofreció detalles de los motivos detrás de esta determinación, subrayando el peso de la preparación previa al encuentro.

El entrenador explicó que, tras participar en la Fecha FIFA, tanto Mier como Ditta perdieron un vuelo, lo que comprometió su disponibilidad en la semana clave de entrenamientos.

“Hubo situaciones que justo sucedieron en una semana muy mediática, con mucha resonancia en todo lo que ocurría, y bueno, en la convocatoria que tuvieron con la selección quizás incumplieron con la fecha de regreso que teníamos estipulada para ellos y, a partir de ahí, se perdieron dos de los tres entrenamientos que podían presenciar para la recuperación de este partido y bueno, lógicamente que a partir de ahí sea quien sea el rival que tenemos enfrente... el colectivo es el que nos hará trascender y a partir de ahí es que tomé la decisión”, relató Larcamón ante los medios.

El técnico quiso dejar claro que la razón de estas suplencias no corresponde a motivos disciplinarios. “Primero que quede claro, no es una medida disciplinaria, sino simplemente que dos jugadores que no están en dos de los tres entrenamientos que tenemos de cara a la preparación, es inconsistente de mi parte, si un jugador que no presencia ni siquiera los entrenamientos, yo lo tomo en consideración”, puntualizó el entrenador cementero.

Cruz Azul consolidó su ascenso en la tabla general tras imponerse 2-1 a América en una nueva edición del Clásico Joven. El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón sumó tres puntos clave que lo posicionan en el segundo lugar.

Durante la primera media hora, fueron los de América que lograron romper el equilibrio. Brian Rodríguez, en el minuto 30, aprovechó la primera llegada clara de su equipo y, tras un firme remate, colocó el balón en las redes, siendo el quinto gol del uruguayo en el campeonato.

La respuesta de Cruz Azul, sin embargo, fue inmediata. Solo tres minutos después, Gabriel “El Toro” Fernández igualó el marcador al 33’ con un potente disparo dentro del área.

El complemento presentó desafíos para ambos equipos en la estructura de las nóminas. Alejandro Zendejas, que había ingresado en la primera parte por la lesión de Víctor Dávila, tampoco pudo continuar y cedió su lugar a Álvaro Fidalgo al inicio del segundo tiempo.

Mientras tanto, Nicolás Larcamón sacudió la alineación celeste al mandar al campo a Willer Ditta e Ignacio Rivero, la recompensa a los cambios no tardó en llegar. Fue el propio Ignacio Rivero que asumió el protagonismo al convertir el tanto de la remontada.

El capitán aprovechó su posición en el área para conectar un disparo cruzado que superó al arquero Luis Ángel Malagón, provocando la explosión de alegría de la afición y sentenciando el marcador a favor de los celestes.

Toluca: 31 puntos / +23 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Cruz Azul: 28 puntos / +8 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Club América: 27 puntos / +14 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Monterrey CF: 27 puntos / +6 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Tigres UANL: 26 puntos / +14 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Club Pachuca: 21 puntos / +3 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Club Tijuana: 20 puntos / +9 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Chivas de Guadalajara: 20 puntos / +2 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Club Juárez: 19 puntos / +1 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Pumas UNAM: 14 puntos / -4 diferencia de gol / 13 partidos jugados.