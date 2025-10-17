Atlético Nacional negó algún tipo de “veto” a los entrenadores colombianos: “Buscamos un cuerpo técnico con el ADN del club”

Atlético Nacional se encuentra en interinato de técnico con Diego Arias, debido a la salida de Javier Gandolfi - crédito Colprensa

Atlético Nacional publicó un comunicado oficial en el que abordó las recientes polémicas que han rodeado al club, reafirma su estructura institucional y destaca sus logros deportivos y económicos.

La institución, una de las más representativas del fútbol colombiano, buscó responder a las inquietudes de su afición y del entorno futbolístico, subrayando su compromiso con la transparencia y los valores que han definido su historia.

El pronunciamiento, firmado por la presidencia del club, inició con un mensaje de gratitud dirigido a los aficionados, los medios de comunicación y los empleados.

En este contexto, la directiva enfatizó que Atlético Nacional no depende de una sola figura, sino que se apoya en un sistema de gobierno corporativo sólido. Las decisiones clave se toman de manera colegiada entre la Junta Directiva, la presidencia y comités especializados, siempre bajo análisis y evaluaciones rigurosas.

“Afirmar que ciertas personas concentran la toma de decisiones es desconocer la estructura de trabajo de Atlético Nacional”, señala el comunicado, en respuesta a quienes han cuestionado la distribución del poder dentro de la institución.

Transparencia en la gestión y respuesta a polémicas

Con relación a los rumores sobre supuestos beneficios personales en las transferencias de jugadores, el club rechazó categóricamente la existencia de comisiones o intereses particulares en estas operaciones.

La dirigencia aseguró que todas las negociaciones se realizan bajo estrictos parámetros de transparencia y sostenibilidad, y denuncia la circulación de información falsa que, a su juicio, busca minar la credibilidad del proyecto deportivo y administrativo.

“No compartimos ni permitimos prácticas que afecten la integridad del club”, afirmó la directiva, marcando distancia frente a cualquier insinuación de irregularidad.

El comunicado también abordó el debate sobre la preferencia de entrenadores extranjeros frente a los colombianos. La institución negó cualquier tipo de discriminación por nacionalidad en la selección del cuerpo técnico y sostiene que la prioridad es encontrar un entrenador que comprenda y se identifique con la filosofía de Atlético Nacional.

Tanto técnicos locales como foráneos son evaluados bajo los mismos criterios, y el club rechaza los comentarios “xenófobos o infundados” que han circulado en redes sociales. “Buscamos un entrenador que entienda el ADN del club, sin importar su pasaporte”, puntualizó la institución.

Balance deportivo y logros institucionales

En el balance deportivo, la directiva reconoció que el equipo no logró avanzar a las fases finales de la Copa Libertadores, pero resaltó la obtención de tres títulos locales en los últimos dos semestres.

Además, destacó la consolidación de una nómina joven con proyección internacional y la presencia de jugadores con experiencia en la Selección Colombia. Frente a las críticas sobre la supuesta falta de jerarquía del plantel, el club responde: “Decir que el plantel actual no tiene jerarquía es desconocer la realidad”.

En el ámbito económico y de marca, Atlético Nacional subraya que ha triplicado sus ventas de retail, incrementado el número de licencias y fortalecido su presencia tanto a nivel nacional como internacional. El crecimiento de las divisiones menores y la integración de más jugadores formados en la cantera al primer equipo son presentados como pilares de la sostenibilidad y el propósito institucional del club.

El mensaje final del comunicado se dirige a la hinchada, agradeciendo su lealtad y animándola a mantener la confianza en el proyecto. La presidencia cierra el pronunciamiento reafirmando que la pasión de los seguidores impulsa cada esfuerzo y que el compromiso de la institución con sus valores y objetivos permanece firme.

“¡Esto es Nacional!, ¡Hoy, como siempre, vamos todos juntos", finalizó el comunicado del conjunto Verdolaga, que ocupa la quinta casilla de la tabla de posiciones y que cuenta con serias chances de meterse a la próxima ronda del certámen.