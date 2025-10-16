Sancionado Alfredo Morelos por simulación en la Liga BetPlay: este es el castigo para el jugador de Atlético Nacional

Alfredo Morelos es el máximo goleador de Atlético Nacional en la Liga BetPlay II-2025 con cinco tantos - crédito Atlético Nacional

El Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional Colombiano impuso una sanción al jugador Alfredo Morelos, de Atlético Nacional, luego de la polémica decisión arbitral en el encuentro ante Boyacá Chicó en la que el atacante simuló una falta dentro del área en los minutos finales del compromiso, misma que fue sancionada por el central Jairo Mayorga, previa revisión en el VAR.

El Búfalo convirtió el gol de la victoria, y luego en declaraciones para Win Sports reconoció su acción, hecho que llevó a que el Comité Disciplinario tomara acciones contra el futbolista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La sanción que recae sobre Morelos es de dos semanas de suspensión y una multa equivalente a 60 SMMLV, equivalentes a $85.410.000, según la resolución No. 103 de 2025.

Morelos fue castigado por simulación con dos semanas de suspensión y una multa económica - crédito Dimayor

La medida se adoptó tras determinar que el futbolista incurrió en la infracción descrita en el literal f) del artículo 64 del Código Disciplinario Único (CDU).

De acuerdo con el expediente, la Comisión Arbitral Nacional (CAN) remitió el 6 de octubre de 2025 una comunicación al Comité Disciplinario, en la que, tras analizar el video oficial de la acción ocurrida en el minuto 90+1 del encuentro, concluyó que la jugada debía catalogarse como simulación. El informe técnico señaló que, aunque existió un contacto, este no configuró una infracción conforme al reglamento y que el jugador magnificó el contacto, lo que indujo a un error que incidió directamente en el resultado final del partido.

Falta contra Alfredo Morelos en el partido entre Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional - crédito Win Sports

En el documento se establece que el Comité Disciplinario solicitó al club y al jugador que presentaran sus argumentos y pruebas. Desde Nacional se argumentó que la decisión arbitral fue adoptada luego de un proceso reglamentario que incluyó la revisión del VAR y que, según el club, no existió dolo ni intención de inducir al árbitro a error. Además, la defensa sostuvo que las declaraciones del jugador posteriores al partido no constituían prueba válida de infracción disciplinaria.

El Comité, tras analizar los elementos del expediente, consideró que se cumplieron los requisitos para conocer y fallar la infracción, ya que la denuncia de la CAN fue presentada dentro del plazo de 48 horas posteriores al partido y calificó la conducta como simulación. El órgano disciplinario desestimó los argumentos del club y concluyó que el jugador actuó con la intención de causar una decisión incorrecta del oficial de partido, o contribuir en un error de juicio.

El ente deportivo reveló el momento cuando analizó la jugada del tiro penal a favor de Atlético Nacional - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La sanción impuesta corresponde al rango mínimo previsto en la normativa. El pago de la multa deberá realizarse a la Dimayor dentro de los veinte días siguientes a la notificación de la sanción. En caso de incumplimiento, el jugador quedará inhabilitado para actuar en las fechas subsiguientes y el club podría ser sancionado con deducción de puntos.

Por lo pronto, durante el lapso de inhabilidad de Morelos, el jugador no podría ser tenido en cuenta por Diego Arias para los partidos ante Deportivo Pasto y el clásico ante Independiente Medellín.

Las declaraciones postpartido de Alfredo Morelos

Más allá del resultado 2-1 favorable al cuadro Verdolaga ante Boyacá Chicó por la fecha 14, el propio jugador admitió que se trató de una simulación en declaraciones a Win Sports.

Allí, Morelos reconoció que buscó provocar la sanción arbitral: “Ya tenía la posición ganada. El defensor sabe, porque yo hablo con él y le digo: ‘ya te gané la posición y me agarras’. Obviamente yo siento el contacto y me tiro”, afirmó el atacante. Morelos añadió: “Yo soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y bueno, gracias a Dios se logró el penalti”, resaltando la influencia de su accionar en la decisión final.